El emotivo agradecimiento de Lali a Eros Ramazzotti tras lanzar su colaboración: “Lali Niña baila de felicidad”

El emotivo agradecimiento de Lali a Eros Ramazzotti tras lanzar su colaboración

Eros Ramazzotti, uno de los artistas más emblemáticos de la música italiana y referente internacional del pop romántico, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo disco repleto de colaboraciones junto a grandes figuras del panorama global. Entre los músicos seleccionados, el italiano eligió a Lali Espósito para grabar juntos una nueva versión del clásico “Fuego en el fuego”. El lanzamiento no solo consolidó el fenómeno internacional de Lali, sino que también representó un puente cultural entre dos generaciones y estilos musicales.

En sus redes sociales, Lali no tardó en compartir la emoción y el orgullo que le generó la invitación: la publicación incluye la portada del sencillo “Fuego en el fuego (feat. Lali)” en Spotify, donde puede verse a Eros Ramazzotti en primer plano, sosteniendo un anillo abierto frente a su ojo derecho sobre un fondo beige, mientras el título “Una historia importante” corona la pieza visual. Sobre esta portada, Lali añadió mensajes escritos que reflejan la alegría de participar en este proyecto: “¡De esas invitaciones con las que la Lali Niña baila de felicidad! Clásicos pop de la historia que nos unen” y “Gracias Eros Ramazzotti & equipo por pensarme para esta canción!”

El gesto de agradecimiento de Lali fue correspondido: Eros reposteó la historia en sus propias historias de Instagram, multiplicando el alcance de la celebración y dejando en claro la sintonía y el respeto mutuo entre ambos artistas. Así, “Fuego en el fuego” se consolidó rápidamente como un éxito celebrado por públicos de ambas orillas, y reafirmó a Lali como una de las voces argentinas con mayor proyección internacional. La colaboración, lejos de ser un simple lanzamiento, simboliza la apertura y el cruce de fronteras estilísticas, algo que tanto Ramazzotti como Lali defienden en sus carreras.

"De esas invitaciones con las que la Lali Niña baila de felicidad", escribió Lali (Instagram)

Meses atrás, el italiano y Evangelina Anderson se convirtieron en protagonistas de un episodio viral que generó debate y versiones cruzadas en el público argentino. El hecho ocurrió durante la Semana de la Moda de Milán, cuando la modelo —recién separada de Martín Demichelis— disfrutaba de reuniones y paseos junto a amigas como Majo Martino y Milca Gili.

Todo ocurrió durante un almuerzo festivo en la casa de Ramazzotti, en el que el cantante italiano compartió música y distensión con el grupo. En un momento, al compás de una de sus canciones y entre risas, Eros intentó besar a Evangelina Anderson en dos ocasiones. En ambas oportunidades, ella lo rechazó agachándose y evitando el contacto, respondiendo con una actitud cordial pero firme. El episodio, lejos de quedarse en el ámbito privado, trascendió cuando la escena se replicó en diferentes cuentas de redes sociales. Milca, quien grabó el video, lo compartió en sus historias de Instagram con la frase: “Alguien se enamoró…”.

A diferencia del fuerte revuelo que causó en redes, Anderson prefirió en todo momento mantener la reserva y hasta el momento no se pronunció sobre el video. Sí lo hizo Ramazzotti, minimizando el hecho y dejando en claro la naturaleza del vínculo. Mediante un audio difundido por Pan y Circo (Radio Rivadavia), el cantante expresó en una mezcla de español e italiano: “Hola todos, soy Eros. Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente (sic) con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina“.

El momento en el que Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson (Video: Instagram)

Martino, que participó del encuentro, clarificó el contexto con detalles que ayudaron a aquietar la polémica. En SQP (América), la panelista explicó que la actitud de Ramazzotti fue una broma entre amigos: “Él sabía que lo estábamos grabando. Era consciente, no es que lo filmaron de sorpresa. Fuimos a almorzar, prepararon la comida, había un montón de gente”. Descartó con claridad cualquier mala intención y sumó que el video viralizado no fue grabado en la residencia de Ramazzotti, donde el uso de teléfonos estaba prohibido, sino después de la comida, durante una tarde compartida entre todos.

Martino remarcó que el cantante se sintió sorprendido y hasta molesto por las repercusiones, ya que recibió mensajes de fanáticos y críticas por titulares que hablaron de “abuso” y “situación fuera de lugar”. “Me pareció un montón, re injusto como titular”, expresó, buscando contextualizar el hecho en el clima festivo del momento. Asimismo, aclaró: “No es que la obligó (a Evangelina) o le dio un beso. Le tiró la boca, pero en joda”.

El propio Eros sumó: “¿Qué pasa en Argentina ahora? Todo lo que han visto fue una broma, estábamos jugando. No entiendo por qué están hablando de una cosa divertida, con todo lo que sucede en el mundo”.