Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

Luego de su contundente posteo en las redes, Marta Fort explicó cómo es su relación con su tío Eduardo (Puro Show - El Trece)

La semana pasada, Marta Fort volvió al centro de la escena mediática, pero lejos del brillo, las cámaras y la vida de lujos a la que muchos asocian su apellido. La hija de Ricardo Fort se animó a mostrar su costado más vulnerable y sincero al publicar en sus redes sociales una serie de mensajes que expusieron el drama familiar que la atraviesa y que, según miles de seguidores, conmovió por su honestidad. En las últimas horas, la modelo amplió ese testimonio y aclaró, frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), el verdadero destinatario: su propio tío, Eduardo, con quien mantiene desde hace tiempo una relación tensa y compleja.

El testimonio de Marta no pasó desapercibido. “Sinceramente, yo siento que llegué a buenos términos con la familia y no quiero arruinar eso con algo político. Era algo interno que tenía que arreglar con mi familia y no quiero dar más detalles. Fue una semana durísima en la que se hablaron y comentaron un montón de cosas, ahora estoy bien. Lo pude hablar con él, con mis dos tíos y mis primos”, expresó la joven, mostrando un deseo claro de preservar su intimidad y evitar que la polémica escale aún más, pese a la repercusión que generó cada palabra en redes y medios.

La hija de Ricardo aclaró también que su posteo, que fue leído por el público como un reclamo abierto, tenía una dirección puntual: un asunto entre ella y Eduardo. “Hay cosas que me gusta responder y dejar en claro, otras en que mi posteo iba sobre algo personal entre Eduardo y yo. A raíz de eso derivaron un montón de quilombos, me escribió gente que nada que ver...” admitió.

"Mi posteo iba sobre algo personal entre Eduardo y yo", explicó Marta ante las cámaras (RSFotos)

Sobre el estado actual de la relación familiar, la joven fue realista pero apostó al entendimiento. “Estamos bien. Va a haber un acuerdo, va a existir. Ambos estamos cansados de los medios y ser polémicos. Es una familia complicada en la que no existe una comunicación buena entre todos los pares. Sé que mi familia está muy dividida, yo trato de ser... no sé si la que los une, pero estar con la mente tranquila. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero trato de estar en paz con todos”, aseguró ante los micrófonos, mostrándose reflexiva y en búsqueda de equilibrio.

El mensaje de Marta había resonado con fuerza entre sus seguidores cuando fue publicado en sus historias de Instagram. En aquellas líneas, la joven no solo hablaba de distancia sino de soledad profunda: “Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”.

Las sentidas palabras de la joven modelo en sus historias (Instagram)

“Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o motivo de conflicto. Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, continuó Marta. A diferencia de lo que muchos podrían suponer por su vida de viaje y ostentación, dejó una frase tan real como dura: “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”, subrayó, evidenciando que ni los destinos exclusivos ni las cuentas bancarias llenan el vacío familiar.

La joven también se sinceró sobre cómo lleva esa carga puertas adentro y los efectos emocionales que la distancia y los conflictos le han dejado. “Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, compartió en un video. “Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”, admitió, exponiendo la dualidad entre su presente público y su mundo interno, con altibajos y búsqueda de respuestas.