Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

Marta Fort habló sin filtros sobre su presente

El dolor de la soledad no distingue fama, ni viaja en primera clase. Marta Fort, la hija de Ricardo, desnudó el drama familiar que la atraviesa y conmovió a quienes la leen desde sus redes sociales. Frente a la pantalla, la joven modelo e influencer dejó caer las barreras y sus seguidores asistieron a una confesión íntima, marcada por el peso de la ausencia y una angustia que ni la herencia ni el lujo pueden disimular.

“Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”, escribió la joven en un mensaje descarnado.

Las palabras de Marta encuentran eco en quienes alguna vez buscaron un abrazo en el lugar más cercano y solo encontraron frío. “Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o motivo de conflicto. Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, continuó. No es solo tristeza: es una lucha silenciosa por pertenecer en su propio hogar. “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”, sentenció, al dejar en claro que el vacío familiar no se llena con destinos exóticos ni cuentas bancarias.

Marta Fort y unas sentidas palabras en sus redes sociales (Instagram)

La publicación, que generó todo tipo de especulaciones al no tener un destinatario directo, llega en un momento sensible de su vida. Como cada año, el 5 de noviembre marcó una herida: el que habría sido el cumpleaños número 57 de Ricardo Fort. La influencer decidió abrir el baúl de los recuerdos e invitó a sus seguidores a una celebración navideña de antaño, capturada en video. Allí, la alegría —hoy tan lejana, tan espejismo— brillaba en las miradas de Marta, su hermano Felipe y el propio Ricardo.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, reveló la joven en ese instante sobre el video que compartió. La sinceridad no terminaba ahí: “Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”. ¿Qué se siente encarar la vida cuando parte fundamental de uno mismo falta desde los nueve años?

La respuesta la dio ella, con la crudeza de una niña que perdió a su padre demasiado pronto. “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero, por otro lado, hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”, escribió.

En la noche, cuando cae el telón de los compromisos y los focos ajenos ya no ciegan, el silencio puede ser aterrador. “A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”, admitió la joven, abriendo su corazón a quienes quizás solo la conocen a través de una pantalla.

Marta Fort y una vieja estampa familiar junto con su padre y su hermano (Instagram)

El eco de lo que pudo haber sido se vuelve compañía ineludible. “El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”, se sinceró, reconociendo que la cercanía de la fecha reaviva las heridas.

El homenaje no vino acompañado de grandes gestos, pero sí de una promesa: “Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo vida su imagen en el día a día”. Un “Feliz cumpleaños”, una frase de amor, y un emoji de corazón rodeado de fuego.

La soledad, a veces, se vuelve el único idioma posible. Pero las palabras de Marta Fort resisten al olvido y buscan una complicidad que, quizás, en las redes encuentran réplicas de afecto, pero que lo reclama a gritos dentro de casa.