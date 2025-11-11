Teleshow

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

La joven reconoció la tristeza y el miedo que atraviesa por la falta de confianza y complicidad de su entorno más íntimo

Guardar
Marta Fort habló sin filtros
Marta Fort habló sin filtros sobre su presente

El dolor de la soledad no distingue fama, ni viaja en primera clase. Marta Fort, la hija de Ricardo, desnudó el drama familiar que la atraviesa y conmovió a quienes la leen desde sus redes sociales. Frente a la pantalla, la joven modelo e influencer dejó caer las barreras y sus seguidores asistieron a una confesión íntima, marcada por el peso de la ausencia y una angustia que ni la herencia ni el lujo pueden disimular.

Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”, escribió la joven en un mensaje descarnado.

Las palabras de Marta encuentran eco en quienes alguna vez buscaron un abrazo en el lugar más cercano y solo encontraron frío. “Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o motivo de conflicto. Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, continuó. No es solo tristeza: es una lucha silenciosa por pertenecer en su propio hogar. “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”, sentenció, al dejar en claro que el vacío familiar no se llena con destinos exóticos ni cuentas bancarias.

Marta Fort y unas sentidas
Marta Fort y unas sentidas palabras en sus redes sociales (Instagram)

La publicación, que generó todo tipo de especulaciones al no tener un destinatario directo, llega en un momento sensible de su vida. Como cada año, el 5 de noviembre marcó una herida: el que habría sido el cumpleaños número 57 de Ricardo Fort. La influencer decidió abrir el baúl de los recuerdos e invitó a sus seguidores a una celebración navideña de antaño, capturada en video. Allí, la alegría —hoy tan lejana, tan espejismo— brillaba en las miradas de Marta, su hermano Felipe y el propio Ricardo.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, reveló la joven en ese instante sobre el video que compartió. La sinceridad no terminaba ahí: “Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”. ¿Qué se siente encarar la vida cuando parte fundamental de uno mismo falta desde los nueve años?

La respuesta la dio ella, con la crudeza de una niña que perdió a su padre demasiado pronto. “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero, por otro lado, hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”, escribió.

En la noche, cuando cae el telón de los compromisos y los focos ajenos ya no ciegan, el silencio puede ser aterrador. “A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”, admitió la joven, abriendo su corazón a quienes quizás solo la conocen a través de una pantalla.

Marta Fort y una vieja
Marta Fort y una vieja estampa familiar junto con su padre y su hermano (Instagram)

El eco de lo que pudo haber sido se vuelve compañía ineludible. “El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”, se sinceró, reconociendo que la cercanía de la fecha reaviva las heridas.

El homenaje no vino acompañado de grandes gestos, pero sí de una promesa: “Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo vida su imagen en el día a día”. Un “Feliz cumpleaños”, una frase de amor, y un emoji de corazón rodeado de fuego.

La soledad, a veces, se vuelve el único idioma posible. Pero las palabras de Marta Fort resisten al olvido y buscan una complicidad que, quizás, en las redes encuentran réplicas de afecto, pero que lo reclama a gritos dentro de casa.

Temas Relacionados

Marta Fort

Últimas Noticias

Tan Biónica vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco: cuándo será la fecha y cómo conseguir las entradas

El grupo liderado por Chano Moreno Charpentier volverá al escenario de Liniers con las canciones de El regreso, su primer disco en diez años

Tan Biónica vuelve a los

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

La obra dirigida por Carla Calabrese, inspirada en los atentados a las Torres Gemelas, se lució en la gala de los Premios del Teatro Musical español

Come from away conquistó Madrid

El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

La actriz y el creador de División Palermo compartieron una llamativa secuencia que generó furor entre sus seguidores

El sorprendente hallazgo de Celeste

Rufina Cabré acompañó a Rocío Pardo a probarse el vestido de novia: la reacción de la China Suárez

La futura esposa de Nicolás Cabré vivió un emotivo momento junto a la hija del actor, en una jornada marcada por complicidad y afecto

Rufina Cabré acompañó a Rocío

Wanda Nara, Maxi López y una pregunta que despertó viejos rencores: “¿Habías hecho conejo alguna vez?”

La expareja protagonizó un momento divertido entre recuerdos y pases de factura en un nuevo episodio de MasterChef Celebrity

Wanda Nara, Maxi López y
DEPORTES
Se abrirá una mesa de

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

Messi reconoció que quiere volver a vivir en Barcelona y aseguró: “Me imaginaba jugando toda la vida acá”

El plan “potencia física” que prepara Real Madrid para Franco Mastantuono mientras se recupera de su lesión

El cambio drástico en las raquetas que propone Toni Nadal para hacer más atractivo el tenis y los dos argentinos que puso como ejemplo

TELESHOW
Tan Biónica vuelve a los

Tan Biónica vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco: cuándo será la fecha y cómo conseguir las entradas

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

Rufina Cabré acompañó a Rocío Pardo a probarse el vestido de novia: la reacción de la China Suárez

Wanda Nara, Maxi López y una pregunta que despertó viejos rencores: “¿Habías hecho conejo alguna vez?”

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada”

Murió Tatsuya Nakadai, leyenda del cine japonés, actor fetiche de Kurosawa y Kobayashi

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”