Teleshow

Alejandro Gravier dio detalles sobre el asalto en su casa: “Yo creo que fue al voleo”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el empresario se refirió al hecho delictivo que ocurrió en el hogar que comparte con Valeria Mazza y la reacción de su hija ante la situación

Guardar
Desde España, Alejandro Gravier habló sobre la situación de inseguridad en su hogar de San Isidro, donde se encontraba su hija presente (Desayuno Americano - América)

La tranquilidad de la elegante casa de San Isidro donde Valeria Mazza y Alejandro Gravier viven junto a sus hijos se vio alterada el miércoles por la tarde. Mientras la modelo y su esposo se encuentran en España por compromisos laborales, la propiedad fue escenario de un intento de robo que pudo haber sido mucho más grave de no haber sido por la rápida reacción de quienes estaban presentes. Cinco jóvenes irrumpieron en el hogar y fueron advertidos por Taína, la hija del matrimonio, que se encontraba acompañada por una amiga y dos empleados domésticos.

El episodio generó preocupación inmediata en el círculo cercano de la pareja, aunque rápidamente llegaron mensajes de tranquilidad. Apenas corrió la noticia, Alejandro habló en exclusiva con Teleshow desde Madrid, donde se encontraba en reuniones, y llevó calma. “Está todo bien”, remarcó. En cuanto a los hechos, explicó: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.

El empresario reconoció que estos hechos no son ajenos a la vida diaria de los argentinos y subrayó la necesidad de un cambio a nivel social. “Estos temas los vemos a diario y son recurrentes. En algún momento esto debe frenarse y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede pasar en ningún lado, en ninguna casa, sea quien sea. Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos”, expresó a este medio.

La hija de la pareja,
La hija de la pareja, Taína, estaba presente durante el robo (Instagram)

Ya más calmada la situación, Gravier dialogó con Desayuno Americano (América), donde volvió a resaltar el clima de preocupación que vive la zona de San Isidro, duramente golpeada por hechos delictivos en el último tiempo. “Cuando pasan estas cosas, todos pensamos igual. Así que ojalá sirva para que se pueda solucionar, ya que estas cosas no deberían ocurrir”, enfatizó.

Sobre el estado de ánimo de su hija luego del asalto frustrado, Gravier fue claro: “Taína está bien. Creo que se exageró el tema. La contuvimos, es una persona bastante sólida y había mucha gente en la casa en ese momento, por lo que por eso se ve que no entraron”, explicó el papá, mostrando agradecimiento por la reacción y entereza de su hija.

La secuencia fue rápida pero intensa, y Alejandro no minimizó el miedo: “Seguramente se asustó, pero uno tiene que reaccionar. Lo importante es eso, ella lo hizo muy bien y está tranquila”. Respecto a la comparación con el robo de 2013, Gravier descartó que el domicilio esté “marcado”: “Fue en verano, se ve que tenían la información de que no había nadie en la casa. Yo creería que esta vez fue al boleo, tengo poca información, pero creo que sí”.

"Ojalá sirva para que se
"Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos", expresó Gravier a este medio (Instagram)

En cuanto al funcionamiento de las cámaras de seguridad del municipio, un tema recurrente en las discusiones sobre inseguridad en la zona, Gravier aportó: “No tengo mucha información porque estamos mucho afuera, pero lo que puedo decir es que tienen todas las cámaras y toda la información de los movimientos de esta gente. Ojalá esto sirva para unirnos y entender que la única forma de que las cosas salgan adelante es estar juntos, que no haya discusión y podamos avanzar en algo”.

También se refirió al ánimo de Valeria luego de enterarse del episodio: “Esto nos pone en alerta, ella está bien y justo ahora está en una reunión de producción de Bailando con las estrellas, pero estamos tranquilos. El barrio es muy seguro, hace 27 años que estamos ahí y, a pesar de haber vivido en todos lados, amo mi país y no me quiero ir. Si hay un poco de inseguridad, debemos volver a la seguridad. No soy especialista, pero soy optimista, y creo que esto nos une y hay que buscar una solución”.

Finalmente, sobre la reacción inmediata tras el intento de robo y la seguridad interna de la vivienda, relató: “A los cinco minutos estaban los patrulleros en casa. Hay un protocolo, botones de pánico por todos lados que suenan la alarma y llaman a la policía”.

Temas Relacionados

Alejandro GravierValeria MazzaTaína GravierRobo a casaSan IsidroBailando con las EstrellasEspañaDesayuno AmericanoSeguridad

Últimas Noticias

Mirtha Legrand fue al estreno de Ricardo Darín y Andrea Pietra: ovaciones, sonrisas y un enorme ramo de flores

La Chiqui asistió al esperado debut porteño de Escenas de la vida conyugal, la obra que viene de brillar en España. La química con los protagonistas y la emoción de una función única

Mirtha Legrand fue al estreno

Pampita y Benjamín Vicuña de gala con sus actuales parejas: sonrisas compartidas y un estricto código de vestimenta

La modelo y Martín Pepa y el actor y Anita Espasandín coincidieron en un evento solidario en el que la cordialidad se impuso sobre viejas diferencias

Pampita y Benjamín Vicuña de

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El creador de La venganza será terrible contó cómo la llegada inesperada de sus hijos transformó su manera de ver la vida

Las revelaciones de Alejandro Dolina

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Juan Albornoz, un cordobés dedicado al negocio agroindustrial y escritor, habló con Teleshow sobre la campaña que impulsa para rendir homenaje al músico con el galardón literario, siguiendo los pasos de Bob Dylan. Su objetivo: la Academia Sueca

El sueño de un fanático

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

Lucía y Joaquín Galán están cerrando un año de éxitos internacionales, reconocimiento local -Konex incluido- y acaban de confirmar para el año que viene una gira por todo el país, “Noticias del Amor”. También en carpeta, la biopic del dúo. De todo eso hablan con Infobae

Pimpinela: el amor según pasan
DEPORTES
Franco Colapinto arranca la actividad

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

TELESHOW
Mirtha Legrand fue al estreno

Mirtha Legrand fue al estreno de Ricardo Darín y Andrea Pietra: ovaciones, sonrisas y un enorme ramo de flores

Pampita y Benjamín Vicuña de gala con sus actuales parejas: sonrisas compartidas y un estricto código de vestimenta

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

INFOBAE AMÉRICA

Tras el récord de Klimt,

Tras el récord de Klimt, Frida Kahlo podría convertirse en la artista más cara de la historia

Subastan más de 400 piezas originales Jim Henson, creador de los Muppets

Las negociaciones de la COP30 se traban a pesar del empuje de Lula da Silva

El Kremlin liquida las librerías de Rusia: 340 cierres en dos años por censura y venta online

Un nuevo estudio alertó sobre las amenazas tóxicas por inundaciones costeras en Estados Unidos