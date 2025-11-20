Alejandro Gravier dio detalles sobre el asalto en su casa: “Yo creo que fue al voleo”

Desde España, Alejandro Gravier habló sobre la situación de inseguridad en su hogar de San Isidro, donde se encontraba su hija presente (Desayuno Americano - América)

La tranquilidad de la elegante casa de San Isidro donde Valeria Mazza y Alejandro Gravier viven junto a sus hijos se vio alterada el miércoles por la tarde. Mientras la modelo y su esposo se encuentran en España por compromisos laborales, la propiedad fue escenario de un intento de robo que pudo haber sido mucho más grave de no haber sido por la rápida reacción de quienes estaban presentes. Cinco jóvenes irrumpieron en el hogar y fueron advertidos por Taína, la hija del matrimonio, que se encontraba acompañada por una amiga y dos empleados domésticos.

El episodio generó preocupación inmediata en el círculo cercano de la pareja, aunque rápidamente llegaron mensajes de tranquilidad. Apenas corrió la noticia, Alejandro habló en exclusiva con Teleshow desde Madrid, donde se encontraba en reuniones, y llevó calma. “Está todo bien”, remarcó. En cuanto a los hechos, explicó: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.

El empresario reconoció que estos hechos no son ajenos a la vida diaria de los argentinos y subrayó la necesidad de un cambio a nivel social. “Estos temas los vemos a diario y son recurrentes. En algún momento esto debe frenarse y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede pasar en ningún lado, en ninguna casa, sea quien sea. Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos”, expresó a este medio.

La hija de la pareja, Taína, estaba presente durante el robo (Instagram)

Ya más calmada la situación, Gravier dialogó con Desayuno Americano (América), donde volvió a resaltar el clima de preocupación que vive la zona de San Isidro, duramente golpeada por hechos delictivos en el último tiempo. “Cuando pasan estas cosas, todos pensamos igual. Así que ojalá sirva para que se pueda solucionar, ya que estas cosas no deberían ocurrir”, enfatizó.

Sobre el estado de ánimo de su hija luego del asalto frustrado, Gravier fue claro: “Taína está bien. Creo que se exageró el tema. La contuvimos, es una persona bastante sólida y había mucha gente en la casa en ese momento, por lo que por eso se ve que no entraron”, explicó el papá, mostrando agradecimiento por la reacción y entereza de su hija.

La secuencia fue rápida pero intensa, y Alejandro no minimizó el miedo: “Seguramente se asustó, pero uno tiene que reaccionar. Lo importante es eso, ella lo hizo muy bien y está tranquila”. Respecto a la comparación con el robo de 2013, Gravier descartó que el domicilio esté “marcado”: “Fue en verano, se ve que tenían la información de que no había nadie en la casa. Yo creería que esta vez fue al boleo, tengo poca información, pero creo que sí”.

"Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos", expresó Gravier a este medio (Instagram)

En cuanto al funcionamiento de las cámaras de seguridad del municipio, un tema recurrente en las discusiones sobre inseguridad en la zona, Gravier aportó: “No tengo mucha información porque estamos mucho afuera, pero lo que puedo decir es que tienen todas las cámaras y toda la información de los movimientos de esta gente. Ojalá esto sirva para unirnos y entender que la única forma de que las cosas salgan adelante es estar juntos, que no haya discusión y podamos avanzar en algo”.

También se refirió al ánimo de Valeria luego de enterarse del episodio: “Esto nos pone en alerta, ella está bien y justo ahora está en una reunión de producción de Bailando con las estrellas, pero estamos tranquilos. El barrio es muy seguro, hace 27 años que estamos ahí y, a pesar de haber vivido en todos lados, amo mi país y no me quiero ir. Si hay un poco de inseguridad, debemos volver a la seguridad. No soy especialista, pero soy optimista, y creo que esto nos une y hay que buscar una solución”.

Finalmente, sobre la reacción inmediata tras el intento de robo y la seguridad interna de la vivienda, relató: “A los cinco minutos estaban los patrulleros en casa. Hay un protocolo, botones de pánico por todos lados que suenan la alarma y llaman a la policía”.