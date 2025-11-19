Teleshow

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

Desde looks de impacto hasta momentos caseros y la vuelta de las pequeñas con ella, la empresaria compartió con sus seguidores el detrás de escena de sus días más movidos

Guardar
Uno de los hijos de Wanda Nara aprovechó para tener un momento de diversión con Martín Migueles mientras jugaban al pádel (Instagram)

Wanda Nara vivió una agenda agitada en los últimos días, repartiendo su tiempo entre compromisos laborales, vida familiar, moda y romance. Con sus hijas hasta ayer al cuidado de su expareja, Mauro Icardi, la empresaria desplegó una catarata de actividades que no solo la mantuvieron en movimiento, sino que la alejaron momentáneamente de las polémicas habituales. Lejos del escándalo y cerca del disfrute, Wanda decidió compartir con sus seguidores un resumen visual de esta etapa a través de un álbum digital que muestra cada costado de su rutina diaria.

Mi carrete de los últimos diez días”, escribió Wanda a modo de presentación en su cuenta de Instagram. El recorrido empezó con una postal desde el Estadio Monumental, donde Wanda asistió al show de Oasis el último fin de semana. En las tribunas, posó con un look deportivo glam, fiel a su sello personal: conjunto gris, top negro, abrigo largo y gorra de los Yankees. El detalle estuvo puesto en las uñas rojas cuidadosamente prolijas y una cartera de lujo en primer plano. El cabello rubio lacio y el anillo completaron una imagen relajada pero siempre producida, reforzando el equilibrio entre comodidad y elegancia que define a la empresaria desde sus inicios.

Wanda mostró uno de sus
Wanda mostró uno de sus looks dentro del Estadio Monumental, donde asistió al primer show de Oasis
La pareja de la conductora,
La pareja de la conductora, Martín Migueles, poniéndole aire a la rueda de una bicicleta
Desde conjuntos semi formales a
Desde conjuntos semi formales a deportivos y el uso de carteras de lujo, Wanda mostró nuevamente por su sentido por la moda
La empresaria mostró su costado
La empresaria mostró su costado más relajado y fashionista posando en bikini para sus seguidores

El costado romántico también tuvo su lugar protagónico en su carrete digital. Wanda eligió mostrar momentos de vida cotidiana junto a Martín Migueles; en una de las postales, pudo vérselo arreglando la rueda de una bicicleta, con tatuajes al descubierto y zapatillas deportivas, escena que dejó entrever convivencia y complicidad bajo el mismo techo. Otra imagen, tomada dentro del auto durante un paseo nocturno por la ciudad, resumió la intimidad de la pareja: la mano de él apoyada sobre ella, mientras el afuera parece quedar en segundo plano. Con estas postales, la empresaria dejó claro que su presente sentimental está más firme que nunca y se anima a compartirlo sin vueltas, incluso cuando se encuentra en medio de las grabaciones de Masterchef Celebrity.

La relación de Migueles con los hijos de Wanda, fruto de su vínculo anterior con Maxi López, también quedó registrada. La empresaria sumó un video al carrete donde se pudo apreciar al hombre compartiendo un partido de pádel con uno de los adolescentes de la familia, devolviendo y recibiendo golpes de raqueta en un ida y vuelta deportivo que deja entrever el esfuerzo por consolidar el vínculo familiar.

Nara y su pareja compartiendo
Nara y su pareja compartiendo un momento a solas en el auto
A lo largo de su
A lo largo de su álbum de fotos digital, la empresaria mostró algunas de las lujosas carteras que forman parte de su colección

Como era de esperar, el capítulo dedicado a la moda brilló en su perfil. Wanda fotografió una bikini roja sobre un sillón, acompañada de una cartera Chanel al tono, regalando un adelanto veraniego a sus fanáticos fashionistas. No se detuvo ahí: también posó al espejo en un look total black, con traje impecable, maquillaje marcado y labios rojo intenso, mientras que en otra escena se dejó ver disfrutando del sol en la pileta con una bikini rosa neón. Y en una escapada urbana, lució conjunto deportivo gris, cartera blanca y auto de alta gama: la evidencia perfecta de que en el universo de Wanda, incluso el casual lleva marca registrada y detalle pensado.

La maternidad tuvo una escena especial en el álbum digital. Luego de varios días en que sus hijas estuvieron con Icardi, el reencuentro familiar fue retratado por Wanda con ternura: una imagen donde una de las niñas descansando sobre su pecho en el auto, protegida en los brazos de su mamá y con el rostro cubierto por un emoji, cuidando la privacidad. Otra foto muestra a la empresaria y a su hija en el ascensor, evidenciando la alegría del reencuentro y el valor de los pequeños momentos compartidos tras un breve tiempo separadas.

Migueles acompañando a Wanda en
Migueles acompañando a Wanda en sus días de grabación de Masterchef Celebrity
El tierno momento entre Wanda
El tierno momento entre Wanda y su hija menor dentro del auto
La empresaria con una de
La empresaria con una de sus hijas a poco tiempo de su reencuentro (Instagram)

Así, en su propio resumen visual de la semana, Wanda dejó ver todas sus facetas: la mujer de negocios, la madre atenta, la enamorada, la fashionista y la amiga de los detalles. A través de cada foto, cada look y cada gesto familiar, la empresaria dio cuenta de una vida en la que el ritmo no baja y donde cada escena, lejos o cerca de los flashes, lleva su impronta: la de la cámara encendida, el dominio del estilo y el arte de equilibrar trabajo, romance, hijos y placer, siempre ante la mirada de una multitud que sigue cada paso y cada historia de su carrete digital.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiHijasÁlbum fotográficoMartín MiguelesMaxi LópezPádelMasterchef CelebrityPolémica

Últimas Noticias

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La influencer sorprendió al mostrar una antigua señal digital entre la actriz y el futbolista, lo que reavivó especulaciones sobre el origen de su vínculo y el escándalo que sacudió a la farándula argentina

“Miren lo que encontré”: Juariu

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

Lejos de los enfrentamientos del pasado, la modelo compartió su tarde con sus niñas y las de la conductora de MasterChef Celebrity

La divertida tarde de Evangelina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

El legendario cantante italiano fue homenajeado por el primer mandatario y su hermana en la Casa Rosada. El video en el despacho presidencial: cultura, mascotas y el símbolo libertario que se apoderó del encuentro

El detrás de escena de

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

El maquillador y host digital habló en Bondi Live sobre cómo descubrió su vocación y el trabajo de alta exigencia física que tuvo

Kennys Palacios, el estilista de

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

La comediante relató en sus redes sociales que tuvo que ser asistida por los médicos, aunque suavizó el momento con su característico humor

Dani La Chepi contó su
DEPORTES
La emoción de Messi al

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

TELESHOW
“Miren lo que encontré”: Juariu

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

INFOBAE AMÉRICA

Israel pidió apartar al fiscal

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu

El Supremo italiano confirmó la extradición a Alemania del ucraniano acusado de sabotear el Nord Stream

La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania

La Ciudad de México será sede de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en 2026

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar