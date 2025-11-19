Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

Uno de los hijos de Wanda Nara aprovechó para tener un momento de diversión con Martín Migueles mientras jugaban al pádel (Instagram)

Wanda Nara vivió una agenda agitada en los últimos días, repartiendo su tiempo entre compromisos laborales, vida familiar, moda y romance. Con sus hijas hasta ayer al cuidado de su expareja, Mauro Icardi, la empresaria desplegó una catarata de actividades que no solo la mantuvieron en movimiento, sino que la alejaron momentáneamente de las polémicas habituales. Lejos del escándalo y cerca del disfrute, Wanda decidió compartir con sus seguidores un resumen visual de esta etapa a través de un álbum digital que muestra cada costado de su rutina diaria.

“Mi carrete de los últimos diez días”, escribió Wanda a modo de presentación en su cuenta de Instagram. El recorrido empezó con una postal desde el Estadio Monumental, donde Wanda asistió al show de Oasis el último fin de semana. En las tribunas, posó con un look deportivo glam, fiel a su sello personal: conjunto gris, top negro, abrigo largo y gorra de los Yankees. El detalle estuvo puesto en las uñas rojas cuidadosamente prolijas y una cartera de lujo en primer plano. El cabello rubio lacio y el anillo completaron una imagen relajada pero siempre producida, reforzando el equilibrio entre comodidad y elegancia que define a la empresaria desde sus inicios.

Wanda mostró uno de sus looks dentro del Estadio Monumental, donde asistió al primer show de Oasis

La pareja de la conductora, Martín Migueles, poniéndole aire a la rueda de una bicicleta

Desde conjuntos semi formales a deportivos y el uso de carteras de lujo, Wanda mostró nuevamente por su sentido por la moda

La empresaria mostró su costado más relajado y fashionista posando en bikini para sus seguidores

El costado romántico también tuvo su lugar protagónico en su carrete digital. Wanda eligió mostrar momentos de vida cotidiana junto a Martín Migueles; en una de las postales, pudo vérselo arreglando la rueda de una bicicleta, con tatuajes al descubierto y zapatillas deportivas, escena que dejó entrever convivencia y complicidad bajo el mismo techo. Otra imagen, tomada dentro del auto durante un paseo nocturno por la ciudad, resumió la intimidad de la pareja: la mano de él apoyada sobre ella, mientras el afuera parece quedar en segundo plano. Con estas postales, la empresaria dejó claro que su presente sentimental está más firme que nunca y se anima a compartirlo sin vueltas, incluso cuando se encuentra en medio de las grabaciones de Masterchef Celebrity.

La relación de Migueles con los hijos de Wanda, fruto de su vínculo anterior con Maxi López, también quedó registrada. La empresaria sumó un video al carrete donde se pudo apreciar al hombre compartiendo un partido de pádel con uno de los adolescentes de la familia, devolviendo y recibiendo golpes de raqueta en un ida y vuelta deportivo que deja entrever el esfuerzo por consolidar el vínculo familiar.

Nara y su pareja compartiendo un momento a solas en el auto

A lo largo de su álbum de fotos digital, la empresaria mostró algunas de las lujosas carteras que forman parte de su colección

Como era de esperar, el capítulo dedicado a la moda brilló en su perfil. Wanda fotografió una bikini roja sobre un sillón, acompañada de una cartera Chanel al tono, regalando un adelanto veraniego a sus fanáticos fashionistas. No se detuvo ahí: también posó al espejo en un look total black, con traje impecable, maquillaje marcado y labios rojo intenso, mientras que en otra escena se dejó ver disfrutando del sol en la pileta con una bikini rosa neón. Y en una escapada urbana, lució conjunto deportivo gris, cartera blanca y auto de alta gama: la evidencia perfecta de que en el universo de Wanda, incluso el casual lleva marca registrada y detalle pensado.

La maternidad tuvo una escena especial en el álbum digital. Luego de varios días en que sus hijas estuvieron con Icardi, el reencuentro familiar fue retratado por Wanda con ternura: una imagen donde una de las niñas descansando sobre su pecho en el auto, protegida en los brazos de su mamá y con el rostro cubierto por un emoji, cuidando la privacidad. Otra foto muestra a la empresaria y a su hija en el ascensor, evidenciando la alegría del reencuentro y el valor de los pequeños momentos compartidos tras un breve tiempo separadas.

Migueles acompañando a Wanda en sus días de grabación de Masterchef Celebrity

El tierno momento entre Wanda y su hija menor dentro del auto

La empresaria con una de sus hijas a poco tiempo de su reencuentro (Instagram)

Así, en su propio resumen visual de la semana, Wanda dejó ver todas sus facetas: la mujer de negocios, la madre atenta, la enamorada, la fashionista y la amiga de los detalles. A través de cada foto, cada look y cada gesto familiar, la empresaria dio cuenta de una vida en la que el ritmo no baja y donde cada escena, lejos o cerca de los flashes, lleva su impronta: la de la cámara encendida, el dominio del estilo y el arte de equilibrar trabajo, romance, hijos y placer, siempre ante la mirada de una multitud que sigue cada paso y cada historia de su carrete digital.