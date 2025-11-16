De Wanda Nara a Luciana Salazar: los famosos que asistieron al show de Oasis en el estadio de River Plate

Luciana Salazar Fue Una De Las Figuras Que Dijo Presente En El Estadio Monumental

Este sábado, la ciudad de Buenos Aires vivió una noche que muchos consideraban improbable: Oasis regresó al país tras dieciséis años, generando una ola de entusiasmo entre todo tipo de fanáticos. En ese marco, diferentes figuras del espectáculo dijeron presente en el estadio Monumental con la ilusión de ser parte de este hecho histórico.

Desde Wanda Nara a Luciana Salazar, pasando por Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, personalidades como Facundo Pieres, Melody Luz y Matías Martin corearon los himnos de los británicos.

La Emoción De Wanda Nara Al Ver El Show De Oasis En River

Desde temprano, una de las celebridades que fue identificada por los fans fue Smith. El actor fue grabado mientras ingresaba al estadio. Mientras llevaba su teléfono en la mano izquierda, el artista abrazaba a un amigo al tiempo que lucía una remera negra, jeans oscuros y botas del mismo color.

Luego de mostrar su asombro por el show de drones que había hecho la banda en la previa, Nara siguió el show desde la platea. A través de sus redes sociales, la mediática realizó una filmación del concierto, mostrando a los miles de fans que celebraron a los músicos en todo el estadio. Como si fuera poco, la conductora compartió una foto del escenario en blanco y negro con la bandera británica.

Matt Smith, Actor De The Crown Y House Of The Dragon Asistió Al Show De Oasis En Buenos Aires

Por su parte, una de las más entusiasmadas por el suceso fue Luciana Salazar. La modelo siguió el concierto desde la tribuna y filmó gran parte del show. Minutos después, la influencer se grabó cantando y mostró su look compuesto por un sombrero negro de ala curva que cubría parte de su pelo rubio y lacio, peinado suelto sobre los hombros, vistiendo una prenda de tirantes oscuros con textura brillante.

Otro de los famosos que se mostró en el estadio de River Plate fue Facundo Pieres. La expareja de Zaira Nara compartió una foto junto a dos amigos a metros del campo. En otro aspecto mucho más emotivo, Melody Luz compartió con sus seguidores la sensación de poder ver a Oasis en vivo: “Lo que sería cumplir un sueño”.

La emoción de Melody Luz al presenciar el show de Oasis

Si bien el show reunió amigos y hasta familiares, algunos incluso aprovecharon para ir en pareja. Ese fue el caso de Matías Martin, quien se mostró con su novia Paloma Cavanna.

El esperado reencuentro de la banda británica con el público argentino no solo reavivó la pasión por sus himnos, sino que también puso en primer plano la compleja relación entre los hermanos Gallagher, un elemento que sumó tensión y expectativa a la cita en el estadio Monumental.

Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, fue visto en la previa al show de Oasis en Buenos Aires

En la antesala, el regreso de Oasis se vivió con intensidad en distintos rincones de la ciudad. La noche previa al concierto, barrios como Belgrano y Núñez se vieron sorprendidos por un espectáculo de drones que iluminó el cielo con el icónico logo de la banda, ese “oasis” en minúsculas y doble recuadro que se ha convertido en un emblema del rock de las últimas décadas. La proyección captó la atención de los seguidores que ya rondaban el Monumental y también se viralizó en redes sociales, sumando a curiosos y vecinos al clima de celebración. Entre los testigos del despliegue lumínico se encontraba la familia de Wanda Nara, que observó el fenómeno desde el Chateau Libertador, reflejando el alcance transversal del evento.

Matías Martin y su novia en el show de Oasis

Como si fuera poco, en los días previos a los conciertos, los integrantes de Oasis se dispersaron por Buenos Aires, generando revuelo entre sus seguidores. Noel Gallagher, guitarrista y uno de los líderes de la banda, se dejó ver en lugares emblemáticos de la ciudad. Su recorrido incluyó una visita al Cementerio de la Recoleta junto a su equipo y su hijo menor, donde se detuvo ante la tumba de Eva Perón y mostró interés por otras figuras históricas como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. La presencia de Noel no pasó inadvertida: numerosos fans se acercaron para saludarlo, pedirle autógrafos y tomarse fotografías, gestos que el músico correspondió con amabilidad. Más tarde, su pasión futbolera lo llevó a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde fue recibido con entusiasmo por hinchas y admiradores.

Facundo Pieres no quiso perderse el show de Oasis en River

Mientras tanto, Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs, los otros miembros de la banda, optaron por integrarse a la vida porteña recorriendo barrios como Recoleta, Balvanera y San Telmo. Allí, firmaron autógrafos y posaron para fotografías con los fans, sumando momentos de cercanía con el público local. En contraste, Liam Gallagher, vocalista y figura central de Oasis, eligió mantenerse alejado de la vida pública desde su llegada a la ciudad, reservando su aparición para el escenario del Monumental.

La dinámica interna de la banda, marcada por la histórica rivalidad entre los hermanos Gallagher, se ha hecho evidente durante su estadía en Buenos Aires. Los líderes del grupo evitaron mostrarse juntos en público y optaron por alojarse en hoteles diferentes, una medida destinada a preservar la armonía en la previa de los conciertos. Esta distancia, aunque física, refuerza el mito que rodea la relación entre ambos y añade un matiz particular a la visita de Oasis, que trasciende lo musical y se instala en el imaginario colectivo de sus seguidores.