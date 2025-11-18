Teleshow

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La empresaria compartió momentos íntimos junto a las niñas tras una semana separadas, alejadas de la exposición mediática que rodeó la devolución de Mauro Icardi

Guardar
La abogada Elba Marcovecchio destacó la convivencia sana y emotiva entre Mauro Icardi y sus hijas durante la semana autorizada (Video: Instagram)

Después de una semana separadas y en medio del revuelo mediático por la devolución de las niñas por parte de Mauro Icardi, Wanda Nara se reencontró con sus hijas en un ámbito tan íntimo como especial para ellas: su camarín de Telefe, el mismo desde donde conduce MasterChef Celebrity. La empresaria compartió con sus seguidores algunos momentos del encuentro, que tuvo como protagonista una merienda improvisada entre risas, postrecitos y juegos, lejos de las cámaras del programa pero dentro de su espacio de trabajo.

La conductora publicó una historia donde se ven dos vasitos de postre chocando a modo de brindis, con la frase “Merienda en el camarín de mamá” acompañada por los emojis de dos niñas que representan hijas. La imagen, tomada dentro del característico camarín rosa pastel —decorado con retratos suyos en blanco y negro, sillones verdes y una mesa baja— retrata la calidez del reencuentro.

Wanda Nara se reencontró con
Wanda Nara se reencontró con sus hijas en el camarín de Telefe tras una semana de separación por acuerdo judicial

Las niñas llegaron al canal luego de que Icardi las devolviera personalmente al Chateau Libertador, cumpliendo con el acuerdo judicial que le permitió pasar una semana completa con ellas. Minutos después de reencontrarse, Wanda no dudó en llevarlas con ella al estudio de Telefe, donde ese mismo día tenía doble grabación del reality culinario. Allí, entre luces de set, maquillaje esparcido y el típico movimiento de producción, las nenas se refugiaron en el rincón que más conocen: el camarín de su mamá.

La presentadora también compartió otra postal, esta vez un espejo selfie frente al sillón verde, mostrando el detrás de escena de su jornada laboral. Mientras ella posaba con jogging rojo, top blanco y el pelo recogido, en el fondo se veía el mismo espacio donde horas después las niñas merendaron. La cronología de las historias confirma que Wanda pasó prácticamente toda la mañana y parte de la tarde en el canal, y que las nenas la acompañaron durante un rato del rodaje.

El tierno momento familiar de
El tierno momento familiar de Wanda Nara y sus hijas incluyó una merienda improvisada en el set de MasterChef Celebrity

En paralelo, Wanda publicó una tercera imagen desde el set de MasterChef Celebrity (Telefe), donde aparece sonriente junto al jurado del programa. Aunque la historia no menciona explícitamente a las niñas, reafirma que su regreso coincidió con un día de larga jornada laboral, motivo por el cual el camarín se convirtió en el escenario perfecto para un reencuentro tranquilo y privado, sin capturas forzadas ni exposición pública.

Las hijas de Wanda Nara
Las hijas de Wanda Nara acompañaron a su madre durante una jornada de grabación en Telefe, lejos de la exposición mediática

El encuentro se produjo tras una semana en la que Mauro Icardi pidió y obtuvo autorización especial del Galatasaray para permanecer en Argentina junto a sus hijas. Las nenas no asistieron a clases durante dos días para aprovechar el poco tiempo disponible, y según reveló en el canal Bondi Live su abogada Elba Marcovecchio, la convivencia “se dio de manera sana, tranquila y muy emotiva”.

El encuentro, que se concretó luego de cinco meses sin verse, requirió una compleja logística para sortear las barreras que imponían tanto el club como las distancias internacionales. “El encuentro fue hermoso”, resumió Marcovecchio, remarcando que no se trató solo de una cuestión de voluntad, sino que hubo un trabajo intenso detrás para obtener las autorizaciones deportivas necesarias. “Conseguir las autorizaciones del club no fue sencillo. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club, el futbolista es un activo, así que no es tan sencillo”, aclaró, destacando la importancia personal que tenía para Icardi volver a reunirse con sus hijas aunque fuera por un tiempo acotado.

Wanda, por su parte, eligió mostrarse reservada sobre los términos del reencuentro y solo compartió escenas cotidianas, afectivas y simples dentro de su espacio de trabajo. Lejos del ruido mediático, de la tensión judicial y de las especulaciones que suelen rodear a la expareja, Wanda optó por mostrar apenas lo esencial: ella, sus hijas y un instante de calma, en un camarín rosa que en los últimos meses se volvió su refugio cotidiano dentro del universo Telefe.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro Icardi

Últimas Noticias

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

El periodista, mientras en A la tarde lanzaban una versión sobre la posibilidad de que el futbolista sea fichado por Newell’s, contó el ofrecimiento que tuvo: “Tuvimos negociación”

La increíble propuesta que Mauro

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

Semanas atrás, la modelo se alejó del streaming para explorar la cultura oriental, mostrando paisajes, looks y encuentros inolvidables en sus redes sociales

Julieta Poggio contó que cambió

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

El actor estadounidense y el empresario argentino compartieron un evento único, rodeados de amigos, jazz y vino, donde la complicidad y la creatividad fueron las grandes protagonistas

La velada íntima en la

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

La actriz recibió una serie de comentarios durante un vivo de TikTok, donde divulgaron la dirección de su casa. El terrible mensaje que le enviaron

Adriana Salgueiro habló de la

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

El delantero del Galatasaray tiene que retornar a los entrenamientos y el martes en horas del mediodía fue con las pequeñas al Chateau Libertador, el hogar de la conductora

Mauro Icardi le regresó sus
DEPORTES
La confesión de Diego Latorre

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

TELESHOW
Pampita contó en qué clase

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”