Teleshow

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

El delantero del Galatasaray tiene que retornar a los entrenamientos y el martes en horas del mediodía fue con las pequeñas al Chateau Libertador, el hogar de la conductora

Guardar
Mauro Icardi le llevó a sus hijas a Wanda Nara tras una semana juntos (Video: DDM-América TV)

Mauro Icardi puso fin a una semana de convivencia con sus hijas al regresar personalmente a las pequeñas a la casa de Wanda Nara, cumpliendo así con el plazo judicial establecido tras pedir y obtener una extensión para disfrutar más tiempo junto a ellas. El delantero fue el martes pasado a buscarlas al colegio, acompañado por sus abogados, y después de varios días de actividades, juegos y compromisos cancelados para priorizar el reencuentro familiar y entrevistas por parte del delantero y su novia, concluyó la visita con la devolución de las niñas en el Chateau Libertador, donde reside su madre.

Guido Záffora brindó la información al aire de DDM (América TV): “Esto acaba de pasar, es un último momento y acaba de pasar. Mauro Icardi acaba de dejar a las niñas con su mamá”. Mariana Fabbiani corroboró el dato y aportó: “Él en persona. ¿Dónde las dejó?” A lo que Záffora puntualizó: “Él en persona, él en persona, obviamente acompañado con los abogados y demás. Las dejó en el Chateau Libertador”.

Y siguió: “Icardi dejó a sus hijas porque Icardi se vuelve a Turquía en las próximas horas”. A diferencia de ocasiones anteriores, el delantero regresará a Estambul en vuelo de línea: “Vuelven en línea. Lo que tengo entendido es que Icardi tenía compromisos en estos días, los canceló todos y adelantó su vuelta porque le pidieron del club que adelante la vuelta”.

Fuentes cercanas al delantero le confirmaron a Teleshow que el rosarino, en efecto, llevó a las pequeñas al domicilio de su madre. Hasta el momento las redes de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) están en silencio y no compartió una sola postal del reencuentro con las niñas luego de una semana separadas.

Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Con la intención de resguardar la privacidad de las niñas, Icardi no posteó nada en sus redes, tan solo se dejó ver una sola vez en un shopping del barrio de Palermo, donde se vieron acorralados por las cámaras. Elba Marcovecchio, abogada de Mauro, brindó detalles del esperado reencuentro entre el futbolista del Galatasaray y sus dos hijas menores, fruto de su relación con la empresaria, en diálogo con Ángel de Brito en Ángel Responde(Bondi Live).

El encuentro, que se concretó luego de cinco meses sin verse, requirió una compleja logística para sortear las barreras que imponían tanto el club como las distancias internacionales. “El encuentro fue hermoso”, resumió Marcovecchio, remarcando que no se trató solo de una cuestión de voluntad, sino que hubo un trabajo intenso detrás para obtener las autorizaciones deportivas necesarias. “Conseguir las autorizaciones del club no fue sencillo. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club, el futbolista es un activo, así que no es tan sencillo”, aclaró, destacando la importancia personal que tenía para Icardi volver a reunirse con sus hijas aunque fuera por un tiempo acotado.

La abogada detalló que el acuerdo contempló una estadía breve pero ininterrumpida. “Se pactó que la semana que Mauro pudiera venir acá a Argentina iba a estar con las nenas y en el lugar donde iba a estar, que ya lo saben. Se le permitió estar varios días de corrido, no solo una visita esporádica”, explicó, celebrando que la dinámica se haya dado “sanamente”, sin conflictos ni forcejeos legales de último minuto.

Respecto a la rutina durante el reencuentro y ante la consulta sobre por qué las niñas no asistieron a clases durante esos días, Marcovecchio restó gravedad a la decisión: “Las nenas, obviamente, también querían estar con el papá. Y que dos días, que fue ayer y hoy, realmente, no fueran al colegio, convengamos que tampoco era muy grave”.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraElba MarcovecchioLara Piro

Últimas Noticias

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

La actriz recibió una serie de comentarios durante un vivo de TikTok, donde divulgaron la dirección de su casa. El terrible mensaje que le enviaron

Adriana Salgueiro habló de la

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Los abogados de cada una de las partes se presentaron para negociar el calendario de las dos hijas que tienen en común. La palabra de Elba Marcovecchio y Diego Palombo

La audiencia clave entre Wanda

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

Del sanguíneo “otra familia que te cargaste por zorra” a los comunicados oficiales y de los posteos virales a las entrevistas en televisión, un repaso por las declaraciones que abonaron el gran escándalo mediático de los últimos tiempos

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La sobrina de Diego Torres tendrá la posibilidad de presentarse en las tres fechas que tiene la colombiana en el estadio de Vélez Sarsfield

La emoción de Ángela Torres

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Luego de meses de especulaciones, Lucía Celasco y el defensor xeneize usaron sus redes sociales para postear la primera foto juntos

La nieta de Susana Giménez
DEPORTES
“Días de relax”: las fotos

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

TELESHOW
Adriana Salgueiro habló de la

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz impulsa un giro

Rodrigo Paz impulsa un giro histórico en la relación entre Bolivia y Chile: “Tenemos que cambiar”

Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno

Un hematólogo, un relato bíblico y un consejo inesperado: cómo un médico convirtió a Indiana Jones en héroe

11 horas de maquillaje y una caracterización única: así Jacob Elordi se transformó en la criatura icónica de “Frankenstein”

Boualem Sansal regresó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron