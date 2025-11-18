Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

Mauro Icardi le llevó a sus hijas a Wanda Nara tras una semana juntos (Video: DDM-América TV)

Mauro Icardi puso fin a una semana de convivencia con sus hijas al regresar personalmente a las pequeñas a la casa de Wanda Nara, cumpliendo así con el plazo judicial establecido tras pedir y obtener una extensión para disfrutar más tiempo junto a ellas. El delantero fue el martes pasado a buscarlas al colegio, acompañado por sus abogados, y después de varios días de actividades, juegos y compromisos cancelados para priorizar el reencuentro familiar y entrevistas por parte del delantero y su novia, concluyó la visita con la devolución de las niñas en el Chateau Libertador, donde reside su madre.

Guido Záffora brindó la información al aire de DDM (América TV): “Esto acaba de pasar, es un último momento y acaba de pasar. Mauro Icardi acaba de dejar a las niñas con su mamá”. Mariana Fabbiani corroboró el dato y aportó: “Él en persona. ¿Dónde las dejó?” A lo que Záffora puntualizó: “Él en persona, él en persona, obviamente acompañado con los abogados y demás. Las dejó en el Chateau Libertador”.

Y siguió: “Icardi dejó a sus hijas porque Icardi se vuelve a Turquía en las próximas horas”. A diferencia de ocasiones anteriores, el delantero regresará a Estambul en vuelo de línea: “Vuelven en línea. Lo que tengo entendido es que Icardi tenía compromisos en estos días, los canceló todos y adelantó su vuelta porque le pidieron del club que adelante la vuelta”.

Fuentes cercanas al delantero le confirmaron a Teleshow que el rosarino, en efecto, llevó a las pequeñas al domicilio de su madre. Hasta el momento las redes de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) están en silencio y no compartió una sola postal del reencuentro con las niñas luego de una semana separadas.

Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Con la intención de resguardar la privacidad de las niñas, Icardi no posteó nada en sus redes, tan solo se dejó ver una sola vez en un shopping del barrio de Palermo, donde se vieron acorralados por las cámaras. Elba Marcovecchio, abogada de Mauro, brindó detalles del esperado reencuentro entre el futbolista del Galatasaray y sus dos hijas menores, fruto de su relación con la empresaria, en diálogo con Ángel de Brito en Ángel Responde(Bondi Live).

El encuentro, que se concretó luego de cinco meses sin verse, requirió una compleja logística para sortear las barreras que imponían tanto el club como las distancias internacionales. “El encuentro fue hermoso”, resumió Marcovecchio, remarcando que no se trató solo de una cuestión de voluntad, sino que hubo un trabajo intenso detrás para obtener las autorizaciones deportivas necesarias. “Conseguir las autorizaciones del club no fue sencillo. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club, el futbolista es un activo, así que no es tan sencillo”, aclaró, destacando la importancia personal que tenía para Icardi volver a reunirse con sus hijas aunque fuera por un tiempo acotado.

La abogada detalló que el acuerdo contempló una estadía breve pero ininterrumpida. “Se pactó que la semana que Mauro pudiera venir acá a Argentina iba a estar con las nenas y en el lugar donde iba a estar, que ya lo saben. Se le permitió estar varios días de corrido, no solo una visita esporádica”, explicó, celebrando que la dinámica se haya dado “sanamente”, sin conflictos ni forcejeos legales de último minuto.

Respecto a la rutina durante el reencuentro y ante la consulta sobre por qué las niñas no asistieron a clases durante esos días, Marcovecchio restó gravedad a la decisión: “Las nenas, obviamente, también querían estar con el papá. Y que dos días, que fue ayer y hoy, realmente, no fueran al colegio, convengamos que tampoco era muy grave”.