La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

Nora Colosimo se encuentra disfrutando junto a su pareja de la ciudad costera y vivió un inesperado momento

La reacción de la mamá de Wanda Nara tras encontrar una foca perdida en Cariló (Video: Instagram)

Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, protagonizó un inesperado y emotivo episodio durante una caminata por Cariló, en la costa bonaerense. Mientras recorría las calles arboladas próximas a la playa, se topó con una situación insólita: una foca descansaba sobre la entrada del estacionamiento de una casa, lejos de su hábitat marítimo habitual. Sin dudarlo, Nora registró el momento y lo compartió en sus historias de Instagram, mostrando tanto su desconcierto como su preocupación por el animal perdido.

En el video, la madre de las mediáticas hermanas pregunta con tono alarmado: “¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo la ayudo?”, y manifiesta su sorpresa: “¿Cómo llegó acá? ¿En dónde estamos? Mi amor, ¡tiene que volver al agua!” Mientras evalúa qué hacer, la grabación deja oír la voz de un hombre que le recomienda llamar al 911 para pedir asistencia de profesionales. Nora responde: “Ya llamo, subo esto y llamo”, evidenciando la rapidez con la que actuó para intentar rescatar al animal.

La repercusión en redes fue inmediata: el video se viralizó y los seguidores de Colosimo no tardaron en enviar mensajes consultando por la suerte de la foca y preguntando si había recibido ayuda. Atenta a la inquietud, Nora sumó un mensaje tranquilizador en sus historias: “Ya pedí ayuda, me quedo acá hasta que la vengan a salvar”, aclaró, comprometiéndose a velar por el animal hasta que llegaran los rescatistas.

La reacción de Nora tras
La reacción de Nora tras encontrar una foca perdida en Cariló

El gesto solidario de la mamá de Wanda fue ampliamente elogiado, destacando no solo la preocupación genuina por el bienestar de la fauna local, sino también la importancia de actuar con responsabilidad en este tipo de situaciones urbanas y poco frecuentes.

El episodio, que comenzó como una simple caminata de descanso, se transformó así en una muestra de empatía y conciencia ambiental, un recordatorio de que los encuentros con la naturaleza pueden darse de forma inesperada, y que el compromiso ciudadano puede generar una diferencia real, incluso desde una publicación en redes sociales.

La confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara

Ana Rosenfeld y Nora Colosimo tenían armado un plan juntas, asistir a un musical que celebra la vida y obra de Frank Sinatra y Carlos Gardel, Cuando Frank conoció a Carlitos. La salida, marcada por la complicidad y el entusiasmo, se transformó en una oportunidad para revivir recuerdos de una amistad que comenzó hace más de dieciséis años, en circunstancias tan singulares como emotivas.

La tarde inició con la expectativa de disfrutar de un espectáculo que, según ambas, fue uno de los grandes éxitos del año. Rosenfeld manifestó su entusiasmo por los musicales y la promesa de una velada especial: “Vamos a ir a ver cuando Frank conoció a... Charlie. Charlie, ahí está. O sea, Frank Sinatra... Es un musical, me encanta. Amo los musicales”. Colosimo compartió la emoción, anticipando una noche que, además del teatro, incluiría una cena posterior.

El divertido ida y vuelta entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld (Video: Instagram)

El trayecto adentro del automóvil no estuvo exento de dificultades. El tránsito se volvió caótico debido a la marcha del orgullo gay, lo que obligó a modificar la ruta y generó incertidumbre sobre la posibilidad de llegar a tiempo al teatro. “El tráfico que hay, porque es el día del orgullo gay. Sí, es la marcha del orgullo gay. Con lo cual está todo cortado. Todo cortado, nos desviaron. Espero llegar a tiempo”, comentó Rosenfeld, mientras ambas buscaban alternativas para estacionar el auto en medio de la congestión urbana.

Durante el viaje, la conversación derivó hacia el origen de su vínculo. Entre risas y recuerdos, surgió la pregunta sobre cuántos años llevaban de amistad, con Valentino, el hijo de Colosimo, como referencia temporal. “Nos conocemos hace muchos años, desde que nació Valentino", aportó la letrada.

La evocación de aquel primer contacto surgió cuando Colosimo confirmó la edad actual de Valentino, lo que permitió a ambas calcular que su vínculo comenzó cuando el bebé era recién nacido. Ana rememoró: “Era la edad que tenía Valentino cuando te conocí”, a lo que Nora respondió: “Tres meses tenía Valu, contame cómo fue, porque ahí me acuerdo”.

La conversación comenzó a complicarse y derivó hacia una situación compleja que vivía la pareja de Wanda y Maxi. Rosenfeld relató que se encontraba en Punta del Este cuando recibió un pedido urgente de Wanda: “Ana, por favor, necesito que te vengas a Buenos Aires porque me quiero separar de Maxi”. Esta revelación generó una reacción inmediata en Colosimo, quien expresó: “Ay, Ana, ¡no era eso lo que tenías que decir!. Y ahora estamos todos re amigos”.

Nora ColosimoWanda NaraZaira Nara

