El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

Maxi López elogió a Wanda Nara como "una buena mamá" durante una divertida gala de MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La última gala de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó uno de esos momentos que combinan humor, complicidad y una dinámica inesperada entre expareja, participante y conductora. En medio de la cocina, mientras se desarrollaba la noche de “última chance”, Maxi López sorprendió con una frase que rápidamente se viralizó: calificó a Wanda Nara como “una buena mamá”. El comentario, surgido de un intercambio espontáneo con Ian Lucas, generó risas en el estudio y también en las redes.

Todo ocurrió cuando la conductora se disponía a recorrer las islas. En ese marco, la mediática se acercó a la mesada donde trabajaban el influencer y el exfutbolista, quienes estaban cocinando en equipo. Allí comenzó una escena desopilante que terminó transformándose en un sketch familiar improvisado.

Apenas llegó, Wanda los observó y preguntó con humor: “¿Están trabajando juntos?”. Ian respondió: “Sí, me estoy guiando ahí”. Y Maxi agregó: “Nos vamos ayudando”. Enseguida, la presentadora quiso saber un poco más: “¿Pero quién se copia a quién?”.

El comentario de Maxi López sobre Wanda Nara se volvió viral en redes sociales y generó risas en el estudio

El exjugador, mientras revisaba la preparación de Ian, soltó la frase que desencadenó todo: “Hay que controlar el alga”. El clima era tan distendido que Ian, agradeciendo la ayuda de Maxi, lo llamó: “Gracias, pa”. Esa palabra abrió la puerta al acting familiar.

Tras la intervención de Ian, Wanda, que iba guiando la conversación con tono cómplice, respondió entre risas: “Lo estás manejando vos a Maxi, veo”. A lo que el joven contestó: “Me ayuda”. Entonces apareció la frase clave: “¿Vos serías mi mamá?”, le preguntó el creador de contenido a la empresaria. Ella, sin dudar, respondió: “Y sí”.

La escena ya estaba armada: Ian había adoptado el rol de hijo, Maxi se reía de la situación y Wanda encarnaba a la madre improvisada en la cocina de MasterChef. Ian incluso saludó con un cómico: “Hola, ma”. Y ahí llegó la frase que se volvió viral: López, entre risas, dijo: “Ay, mamá. Tiene plata esta mamá. Es una buena mamá”.

El tiktoker Ian Lucas agradeció la ayuda de Maxi López y bromeó sobre la dinámica de padre e hijo en el programa

El comentario hizo estallar de risa tanto a Wanda como a Ian. En ese mismo clima, el actor completó el cuadro familiar: “Y papá también tiene plata”. Pero el participante del ciclo lo desactivó enseguida con una frase que expresó al cien por cien su estilo: “No, seco como una tostada. Seco como el alga”. Wanda remató la broma instalando nuevamente su rol en la ficción: “Mantiene todo mamá”. Detrás de escena, Ian Lucas se rio de la situación y acotó: “Y, acá con cualquiera que me adopte salgo ganando, así que… Mamá, papá, cualquiera de los dos, no se peleen, olvidate”.

La escena no terminó allí. Wanda quiso saber cómo venían las redes sociales de Maxi, y fue Ian quien respondió: “Hicimos un TikTok que le está yendo muy bien. Lo estoy haciendo bailar”. La conductora, fiel a su costumbre de pedir pruebas en vivo, los retó con entusiasmo: “A ver, ¿me hacen un bailecito? Algo chiquito”. El tiktoker recordó el paso: “Hacíamos así”, dijo mientras se movía. El exdeportista añadió la parte más llamativa de la coreografía: “Y ahí perreo”.

Wanda quiso sumarse: “¿Puedo hacer con ustedes?”, consultó. Y Maxi, detrás de escena, lanzó una advertencia sobre cómo se sintió en ese momento: “Se me quema el hongo, Wanda. Apurá, dale”. La coreografía siguió entre risas y el influencer reveló los resultados luego: “A Wanda le falta. No está bailando como Maxi y yo, que somos (Hernán) Piquín”.

El insólito video de Maxi López y de Ian Lucas bailando cumbia que se hizo viral (Video: Instagram)

La animadora, lejos de achicarse, buscó su revancha haciendo referencia al reloj del joven y dijo: “Ah, pero el nene la pegó en algún lado. Mirá los diamantes que tiene”. Su exmarido no perdió la oportunidad de devolver el golpe y remató: “No, olvidate, es hijo de Wanda ese”. La conductora observó el accesorio del participante y comentó: “Ay, cuántos brillos, Ian”.

El otro instante destacado llegó cuando Wanda le mostró un reloj a su ex. Luego, quiso saber la opinión del exfutbolista: “¿Y este, Maxi?”. El ex River y Barcelona se acercó, lo observó y lanzó un comentario lleno de picardía: “¿Ese? A verlo, dejame verlo de cerca. Este lo conozco. Creo que hay algo de la primera administración”. La respuesta de Wanda fue inmediata, firme y divertida: “Ni loca, no vuelve más”.