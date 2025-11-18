Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

Pampita contó que viaja en clase económica y no tiene carteras caras: ¿un mensaje a la China Suárez?

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió en su reciente participación en el programa “Sería Increíble”, emitido por el canal de streaming Olga, al compartir detalles de su vida cotidiana que contrastan con la imagen de ostentación frecuentemente asociada al mundo del espectáculo. Durante la entrevista, Pampita reveló que suele elegir la clase económica al viajar en avión y que no invierte en carteras de marca, una postura que podría ser interpretada como un mensaje indirecto dirigido a la actriz China Suárez, con quien ha protagonizado episodios de tensión mediática en el pasado.

“Sí, mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos y vamos todos en economy y listo. No voy yo adelante y ellos atrás, es como que nada, vamos todos y vamos todos atrás y felices de la vida. No soy ostentosa, no tengo auto propio, me lo presta una marca de auto”, afirmó Pampita en la charla. La modelo, que compartió la mesa con los conductores del ciclo de Olga, Damián Betular, Nati Jota y Eial Moldavsky, subrayó que su elección de viajar en clase económica responde a una preferencia personal y a su deseo de compartir experiencias con su entorno más cercano, en lugar de priorizar el lujo individual.

En la misma línea, Pampita explicó que evita gastar en objetos costosos y que su estilo de vida se aleja de la acumulación de bienes materiales. “Como que en eso no gasto, no me compro carteras caras”, sostuvo. Además, detalló que no posee un automóvil propio y que, desde hace tres décadas, utiliza vehículos cedidos por marcas, lo que le ha permitido prescindir de gastos como el seguro. Estas decisiones, según la conductora, están motivadas por su prioridad de asegurar el bienestar de sus hijos y disfrutar de la vida familiar. Pampita enfatizó que prefiere invertir en una casa cómoda y agradable para sus hijos durante los años que comparten juntos, en lugar de ahorrar para adquirir una propiedad más grande en el futuro.

Pampita reveló cuáles son las tres condiciones neurocognitivas y perceptivas que padece: “A veces me cuesta”

Pero esa no fue la única revelación de la charla. Pampita también sorprendió al revelar varias condiciones que la acompañan desde siempre y que, según contó entre risas, marcaron su paso por la escuela y hasta su vida cotidiana. “Soy disléxica, tengo déficit atencional y, aparte, soy daltónica”, enumeró con naturalidad, generando la reacción inmediata de Nati Jota, una de las conductoras del programa, que no podía creer lo que escuchaba.

Al profundizar, la animadora explicó que su daltonismo no se trata de una confusión puntual entre tonos parecidos, sino que realmente suele equivocarse seguido: “Hay muchos colores que me confundo”, admitió. Damián Betular, divertido, acotó que con esa dificultad resultaría imposible distinguir equipos en un partido de fútbol, lo que dio pie a la modelo para contar cómo estas condiciones impactaron en su escolaridad. “Nunca pude jugar ni al básquet, ni al tenis, ni al pádel, ni al vóley”, confesó, mientras recordaba que en educación física solía quedarse sentada haciendo trabajos prácticos porque los deportes simplemente no eran una opción para ella.

Pero sus confusiones más particulares las vive en el día a día: cuando Nati Jota quiso saber si alguna vez le erró a un look por interpretar mal un color, Pampita no dudó: “Mil veces”. De hecho, adoptó una solución práctica: “Ahora tengo todo neutro en mi placard”, contó, y continuó marcando dos tonos que se le dificultan distinguir: “Celeste y verde a veces me cuesta”.

El ambiente en el estudio se mantuvo distendido, con intervenciones de los conductores que acompañaron las reflexiones de Pampita. Eial Moldavsky y Nati Jota aportaron comentarios que reforzaron el tono relajado de la conversación, mientras la modelo respondía con sinceridad y humor a las preguntas sobre su vida cotidiana y sus prioridades. La charla permitió a Pampita exponer una imagen de sencillez y autenticidad, en contraste con los estereotipos del ambiente artístico.