La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

El animador se molestó por las palabras del chef en su devolución por el plato que preparó y le manifestó su malestar. El video

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: "Estoy recaliente"

La polémica estuvo servida en MasterChef Celebrity (Telefe) este lunes. Todo sucedió cuando el Chino Leunis decidió nombrar su plato “tatami”, un guiño a la forma cuadrada en la que cortó la carne. Esa presentación, distinta a la receta original, originó un filoso ida y vuelta con Germán Martitegui en el programa de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina.

“El plato original yo no lo vi nunca”, expresó molesto el animador al jurado, marcando la distancia entre su interpretación y la expectativa del chef. La consigna había partido de Donato de Santis, quien compartió tanto los ingredientes como la receta de saltimbocca a la romana con alcauciles, plato que los famosos debían replicar, pero omitió revelar el aspecto final de su propia preparación hasta que los participantes concluyeron el desafío.

La versión del Chino, notablemente diferente al plato de Donato, fue blanco de críticas por la presentación de la carne. Martitegui señaló: “El nombre lo condiciona en la medida que define la forma que cortás la carne”. Enojado, el conductor respondió con firmeza frente a la crítica del jurado y marcó sus diferencias: “No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, no es justo, lo digo con respeto”, increpó Leunis a Martitegui.

El cruce del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

Ante la tensión, Wanda Nara intervino para apaciguar la situación, al considerar que ambos defendían posturas similares respecto al corte de la carne, aunque lo hacían en términos distintos. Finalmente, la sesión concluyó sin mayores sobresaltos, pero Martitegui resumió su postura en la devolución al participante: “Es cierto que el emplatado era libre. Pero uno puede utilizar esa libertad bien o mal. En este caso, tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”.

Pero no quedó ahí. “¿Por qué conspiró contra el plato haber tomado esa decisión?“, indagó el Chino. ”Primero porque en un restaurante se trata de mantener la menor cantidad de desperdicio, y cuando vos cortás algo cuadrado, estás tirando la mitad de la carne“, explicó el jurado, pero el conductor discrepó. “No, si la consigna era no desperdiciar, del alcaucil también desperdiciamos mucho”, siguió el Chino. “No te comés la cáscara de la banana tampoco para no desperdiciar. Bueno, pero lo que es comible, tratamos de cuidarlo”, concluyó Germán, mientras el concursante reconoció su fastidio en una entrevista posterior. “Estoy recaliente”, exclamó, rotundo.

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: "¡Se picó!"

La inesperada discusión surgida entre Chino Leunis y Eugenia Tobal durante la semana pasada en MasterChef Celebrity impulsó a la producción a un nuevo nivel de tensión en la competencia culinaria. El episodio se desarrolló mientras los participantes elegían sus estaciones de trabajo, un momento que tradicionalmente despierta costumbres, supersticiones y preferencias personales entre los concursantes.

El clima en el estudio cambió abruptamente cuando la actriz ocupó la estación que el conductor consideraba su “cábala”, generando incomodidad y miradas inquisitivas en el set. Ante esta atmósfera, fue Wanda Nara quien intervino de inmediato para indagar sobre lo que estaba ocurriendo, preguntando a los involucrados si existía algún problema con la elección de los lugares.

En un primer intento por minimizar el incidente, Tobal negó que existiera un conflicto. Sin embargo, luego admitió: “Le ofrecí si quería cambiarse a este lugar, que es su lugar de cábala y demás. Yo ya había marcado el lugar, pero no quiere”, expresó la actriz, dando a entender que la tensión era palpable desde el inicio de la jornada.

Cuando la animadora le preguntó al Chino sobre si deseaba modificar su ubicación previo al desafío, Leunis fue categórico y respondió: “No, para nada, estoy bien. Me tocó acá y ya está, vamos a darlo todo acá”. Esta reacción breve y contundente reflejó que el conductor prefería no alimentar el malentendido ni prolongar la incomodidad del momento.

Al finalizar la instancia y ya con las cámaras enfocadas en la cocina, él profundizó en su postura y reveló la razón de su visible incomodidad con los cambios repentinos: “Soy un tipo muy estructurado y una vez que yo aterrizo en un lugar, que me saquen y porque ella había tirado un osito ahí…”, comentó, en alusión a cómo Tobal había elegido ese sector de la cocina a través de un juguete de su hija.

