La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Luis Ventura contó el ofrecimiento que tuvo de Mauro Icardi: "Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas" (Video: A la tarde/ América)

El Premio Martín Fierro podría cruzar el océano de la mano de Mauro Icardi. En medio de una versión que lanzaron en A la tarde (América) sobre la posibilidad de que el futbolista regrese a la Argentina para jugar en Newell’s, en su Rosario natal, Luis Ventura recordó una propuesta que recibió del jugador del Galatasaray para que el galardón de Aptra llegue a tierras turcas.

Santiago Sposato, panelista del programa que conduce Karina Mazzocco, inició el tema: “Hay charlas del entorno de Mauro Icardi con dirigentes del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario porque él confía en que la justicia le otorgue la restitución internacional de sus hijas, pero también sabe que puede que esto no suceda”.

“Icardi le pidió a su entorno que se comuniquen con los dirigentes del club donde él nació, en Newell’s Old Boys de Rosario, y ya está viendo, a través de un productor inmobiliario, casas en Kentucky, el mismo barrio en el que vive Messi”, detalló el periodista. “Él en Turquía está negociando la continuidad de su contrato y si la restitución de sus hijas no le sale, no ve con malos ojos volver a Argentina con la China Suárez, aunque ella quiere que de si vuelve juegue en River Plate y él prefiere jugar al fútbol en Rosario”, pormenorizó Sposato.

"De la misma manera que Icardi iba a organizar un Martín Fierro, la puede ‘poner’ ahí en Newell’s”, contó Luis Ventura (Instagram)

El periodista deportivo Daniel Fava, también panelista del programa de América, puso sus dudas sobre la versión de Icardi en Newell’s: “Fijate como la sigue pifiando Icardi. Si habló con dirigentes de Newell’s, se van estos dirigentes. ¿Sabés de qué están acusados? Iba a decir una palabra fea, pero los acusan de manejar mal al club, de no tener las cuentas en orden, de que el club sea un caos que rajó hasta al Ogro Fabbiani, que Newell’s no pudo sostener cuando era ídolo, no como Icardi, que no existe. Icardi en Newell’s no existe. No lo quieren. No existe a nivel sentimental“.

Fue en ese momento en que el resto de los panelistas consideraron que el club no podía pagar las cifras para un jugador que el último año en el equipo turco recibió 10 millones de euros. “Me parece que no solo que puede llegar a venir regalado en función de su familia, sino que además hasta puede poner plata para jugar”, cuestionó Ventura, haciendo que se refiera al negocio del fútbol e incluso a la oferta que tuvo en su calidad de presidente de Aptra.

“Desconocen que estamos en un país donde se está proyectando un fútbol a manera de empresa, a manera de sociedades anónimas. Yo te digo una cosa: a mí me propusieron vía Icardi organizar un Martín Fierro en Turquía, el Martín Fierro de las telenovelas turcas. Y tuvimos negociación. De la misma manera que iba a organizar un Martín Fierro, la puede ‘poner’ ahí en Newell’s”, manifestó el periodista, sin dar fechas de cuando recibió la propuesta de la actual pareja de la China Suárez.

"Yo te digo una cosa: a mí me propusieron vía Icardi organizar un Martín Fierro en Turquía, el Martín Fierro de las telenovelas turcas. Y tuvimos negociación", sostuvo Luis Ventura (A la tarde, América)

Luis Ventura mantiene una relación cordial con Wanda Nara, con quien compartió MasterChef Celebrity antes de ser eliminado la semana pasada. Cuando fue el momento de la despedida para el periodista, la conductora le dedicó palabras de afecto.

“Acá vieron al verdadero. En este MasterChef, se queda un pedacito de Luis”, expresó él, sensibilizado, mientras la animadora se conmovió. “No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros, sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos”, afirmó, aludiendo al Premio Martín Fierro que le reclamaba en cada gala en tono de broma.