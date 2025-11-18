Teleshow

La angustia de Juan Manuel Lago, el marido de Alejandra Maglietti, por el incendio de Ezeiza que afectó a su empresa

El empresario relató el impacto devastador del siniestro en su planta, con pérdidas millonarias y un milagro que evitó una tragedia mayor, mientras la familia enfrenta la reconstrucción tras el desastre

Juan Manuel Lago, esposo de Alejandra Maglietti, relató el impacto emocional y material que sufrió su fábrica tras el siniestro (Video: Instagram)

El incendio y las explosiones que arrasaron el polo industrial de Ezeiza el pasado 14 de noviembre dejaron imágenes devastadoras, más de 20 heridos y daños millonarios. Entre las empresas afectadas estuvo Plásticos Lago, la fábrica perteneciente a Juan Manuel Lago, pareja de Alejandra Maglietti y padre del pequeño Manuel.

En medio del shock, el empresario brindó un testimonio crudo y conmovedor a Mercedes Ninci, quien recorrió la planta destruida para mostrar en primera persona la magnitud del desastre. Su relato, registrado para Instagram, expone no solo la pérdida material, sino también el impacto emocional y el milagro que le salvó la vida.

Mientras recorría la planta junto a Ninci, el empresario describió el escenario con la voz quebrada: “Esta es la planta de producción, una planta totalmente autónoma. Por suerte quedó algo vivo. Pero los depósitos se arruinaron absolutamente todos”. Entre las ruinas, Lago detalló que se perdieron toneladas de materia prima, productos terminados y prácticamente toda la matricería: “Muchos de los moldes quedaron destruidos. Solo se salvaron los que estaban puestos en máquina”.

Lago se salvó de milagro
Lago se salvó de milagro al salir de la fábrica minutos antes de la explosión, gracias a un cambio en su rutina familiar (Instagram)

Las imágenes que mostró Ninci —con galpones caídos, humo y restos calcinados— reflejan la fuerza del siniestro, que se originó en las instalaciones de Logischem y se propagó a otras empresas, entre ellas Iron Mountain, Sinteplast, Larroca Minera y Aditivos Alimentarios. A la par de los daños estructurales, Lago explicó que ahora deben esperar las evaluaciones internas y las autorizaciones de los seguros para comenzar a reconstruir.

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Mercedes reveló que Maglietti le contó que su marido “se salvó de milagro”. Y Lago lo confirmó: “Todos los días me voy de la fábrica entre las nueve y las diez de la noche. Justo me tuve que ir porque tenía que cuidar al bebé; Ale estaba trabajando en Bendita y la niñera se retira a las nueve”. Ese pequeño cambio en la rutina fue decisivo: Salí diez minutos antes de la explosión. Todavía estaba arriba de la autopista cuando me llamaron para decirme lo que había pasado”. Sin dudarlo, dio la vuelta y volvió a la planta para ayudar a rescatar lo poco que se podía: “Me vine urgente, y salvamos lo que pudimos”.

Con una sinceridad que contrastaba con la dureza de la escena, Lago admitió el golpe emocional: “Estamos muy mal, estamos destruidos. Pero estamos de pie para seguir por nuestros empleados, por las 125 familias que viven de nuestra empresa”. Plásticos Lago trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que implicó un riesgo aún mayor: “La fábrica nunca cierra. Por eso, lo primero que pensé fue en nuestros trabajadores”. Aunque el depósito quedó completamente arrasado y las pérdidas son enormes, el empresario prometió que están dispuestos a reconstruir desde cero: “Con mucho esfuerzo vamos a salir adelante”.

Alejandra Maglietti expresó la angustia y el miedo vividos durante la emergencia, mientras intentaba proteger a su familia (Video: Infobae en Vivo)

Hace algunas horas, Maglietti fue entrevistada en Infobae En Vivo y reveló en profundidad cómo fue el momento de la explosión y las consecuencias que sufrieron. “Ayer estuve dando una vuelta por ahí, fui a verlo. Realmente fue un momento de mucha angustia, porque imaginate que los domingos íbamos ahí a ver que esté todo bien, a tomar mate, y encontrarme con esa situación fue muy angustiante para nosotros. Imaginate para él. Yo estoy con un bebé de tres meses, así que imaginate lo que implica para nosotros lo que pasó”, relató.

Desde el inicio de la emergencia, la preocupación de la panelista fue múltiple: proteger a su esposo, cuidar a su bebé y tratar de informarse sobre lo que estaba ocurriendo: “Fue un momento de mucha zozobra para mí, porque no sabía lo que estaba pasando. Yo no podía llegar, la autopista estaba cortada y quería ir”.

"Lo primero que quise hacer fue ir al lugar porque sabía que él estaba ahí. Me dijo que no, que no vaya de ninguna manera, que me quedara cuidando al bebé, y a medida que iban pasando las horas, iba tratando de enterarme de algo, pero el miedo de que les pasara algo… Gracias a Dios fue un milagro que no estuviéramos contando víctimas fatales, porque realmente el fuego fue muy grande”, sentenció.

