Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

Julieta Poggio contó cuál es su nueva religión y la llamativa razón por la que la adoptó

Desde paisajes soñados a experiencias con elefantes, Julieta Poggio disfrutó de un viaje inolvidable por diferentes lugares de Tailandia. A través de sus redes sociales, la ex Gran Hermano documentó sus vacaciones, haciendo parte de la aventura a sus seguidores. Así las cosas, al reincorporarse a su trabajo, este martes la joven contó cómo la cultura de este país le hizo cambiar su forma de pensar y la nueva religión que adoptó.

“¿Tu nueva religión?¿Cómo es eso?”, comentaron los panelistas de Rumis al recibir a Poggio en La Casa Streaming. Decidida en llevar adelante este cambio en su vida, Julieta dijo con firmeza: “Sí, el budismo. Dentro del budismo, creen mucho en el karma y por eso nadie hace cosas malas allá, amigo. No roban, dejan todo así (abierto) a la noche, son todos buenos”.

Fue entonces cuando La Tía Sebi expresó su asombro y destacó cómo funciona el karma según las acciones de las personas: “Y eso lo aprendiste en Tailandia, el budismo. Y ahora te vas a convertir al budismo. El karma, que todo lo bueno vuelve y todo lo malo también”. Para cerrar la situación, la exparticipante del reality subrayó por qué esta religión va en línea con su pensamiento: “Y me parece que me identifica bastante. Tiene sentido. Yo creo muchísimo”.

Julieta Poggio sorprendió a sus compañeros al confesar su nueva religión (Captura de video)

Durante el viaje, la joven se mostró acompañada por su amiga y colega Dafne Iara. La modelo e influencer compartió cada etapa de su travesía asiática, desde recorridos por templos emblemáticos y paseos urbanos hasta experiencias en contacto con la naturaleza, como la visita a un santuario de elefantes. El itinerario, documentado en tiempo real a través de historias y publicaciones, combinó cultura, moda y aventura, consolidando su vínculo con una comunidad digital ávida de inspiración y nuevas vivencias.

La primera parada del recorrido fue Bangkok, donde Poggio y Dafne Iara se sumergieron en el corazón cultural de la ciudad. El punto de partida fue el Wat Arun, conocido como el Templo del Amanecer, uno de los símbolos más reconocidos de la capital tailandesa. La travesía incluyó el cruce del río en ferry, una experiencia típica que conecta el muelle de Tha Tien con la zona de Wat Pho. Atenta a los códigos culturales y al respeto por los espacios sagrados, Poggio eligió para la ocasión un conjunto íntegramente blanco: falda larga de tiro bajo, remera de manga corta, mini bag y gafas a juego, cuidando cada detalle para armonizar con la solemnidad del lugar y el entorno fotográfico. Las imágenes la muestran posando sonriente junto a la monumental entrada del templo, flanqueada por figuras decorativas y detalles dorados que resaltan la riqueza cultural local.

Juli Poggio fue de visita a un santuario de elefantes en Tailandia

El itinerario continuó en Chiang Mai, ciudad del norte montañoso de Tailandia, famosa por su ambiente artístico y su mística. Allí, Poggio se dejó fotografiar frente a una puerta de madera decorada con una ilustración de alas de mariposa en tonos azul y violeta, salpicadas de flores, en un escenario que evocaba un cuento. Adaptada al clima cálido del verano asiático y fiel a su estilo, optó por un conjunto de top y short tiro bajo en tonos crema y rosado, ambos con estampado de mariposa, y una cartera a juego. En sus publicaciones, la influencer mostró en detalle este look, pensado tanto para la comodidad como para la estética, y compartió momentos degustando infusiones típicas de hierbas y galletitas locales, servidas en vajilla tradicional tailandesa. El recorrido por Chiang Mai incluyó también la visita a una escultura de grandes dimensiones realizada con abanicos de mimbre, ubicada en pleno centro urbano, que capturó la esencia artística de la ciudad y de la propia Poggio, siempre atenta a los detalles visuales y las historias que esconde cada rincón.

Uno de los momentos más destacados del viaje fue la visita al santuario de elefantes, una experiencia que Poggio calificó como inolvidable. El recorrido permitió conocer de cerca la labor de espacios dedicados al rescate y la protección de estos animales en su entorno natural, lejos del turismo tradicional. Las imágenes compartidas en redes sociales retratan el espíritu de la jornada: en una de ellas, la influencer aparece con sombrero beige, top tejido claro y short animal print, sonriendo mientras acaricia a un elefante adulto. En otra, posa sentada junto a un ejemplar que extiende la trompa hacia la cámara, ambos reflejando alegría y complicidad. Sobre las imágenes, mensajes como “Holis” y “Salimos con la misma cara o no?” transmiten el tono distendido y cercano de la experiencia.

Poggio también se animó a alimentar a uno de los elefantes y registró el momento en que el animal le devolvió la comida con la trompa, un episodio que generó entusiasmo entre sus seguidores por la espontaneidad y el respeto mostrado hacia la fauna local. Además, compartió escenas en las que interactuó directamente con los elefantes, tanto en tierra como en el agua, reflejando el valor de los encuentros auténticos y el descubrimiento de realidades que trascienden el turismo convencional.