Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Adriana Salgueiro dio detalles del calvario que está viviendo tras recibir amenazas de muerte

Dos días atrás, Adriana Salgueiro conmocionó al contar al aire de Infama (América TV) que denunció ante la justicia haber recibido amenazas de muerte, hecho por el cual le otorgaron un botón antipánico. Ahora, durante una comunicación en vivo con Karina Mazzocco en A la tarde (América TV), la actriz dio más detalles sobre el calvario que está atravesando, aportando textuales cargados de angustia y determinación.

Desde el móvil, la actriz se mostró movilizada, nerviosa y en tensión, y al hablar sobre la situación actual, Adriana aclaró: “No es que recibí una segunda amenaza, sino que pudimos… se pudieron agregar a la causa unas… es que tengo tan limitado el vocabulario para hablar en este caso. Se pusieron… se pudieron arreglar. Perdón por mis nervios, porque la verdad es un momento que no pensé estar pasándola tan mal. Se agregaron cosas nuevas a la causa de las cuales no puedo hablar todavía, hasta que la fiscalía no me lo permita”.

Mazzocco le preguntó si alguna vez había atravesado una situación similar en su larga trayectoria profesional, a lo que Salgueiro respondió: “La verdad es que no. Y, y lo que más me sorprende es el porqué. Porque yo soy una persona que, bueno, la gente me conoce, sabe, yo no me meto en política, no debo plata, no eché a nadie, no hice nada que pudiera haber herido ningún tipo de susceptibilidades. Y si en algún momento hice algún comentario que no gustó, a lo mejor pedí disculpas. Pero no, no entiendo. No, no lo sé. Y realmente nada. O sea, voy a llegar hasta el final con esto, eh. No me voy a rendir por más de que la esté pasando horrible”.

Confirmó además que la persona responsable está identificada: “Sí. Está identificada la persona, es una mujer. Y lo que pasa que al aportarse nuevas pruebas, hay otros detalles que no, que todavía no puedo contar. Perdón, pero no puedo”.

Ante la consulta sobre las medidas de protección y la entrega del botón antipánico, Salgueiro detalló: “Sí, mañana exactamente a las catorce horas tengo que ir a una dirección especial a retirar mi botón antipánico y además me han dado los números telefónicos. Se comunicaron conmigo para hacerme un seguimiento permanente en todos estos días, para saber cómo estoy y cómo están las cosas.”

En relación con la lucha contra el anonimato en redes sociales, la actriz expresó: “Hasta el final. Y si esto pudiera ser el principio de que exista alguna regulación para que se termine esta cosa del anonimato, lo voy a hacer. Y si tiene que quedar así, así quedará. Pero yo no me voy a rendir, no voy a dejar que esto siga así”. Y destacó el accionar rápido de Alejandro al ver el comentario en el vivo de Tik Tok, donde se dio la amenaza: “Nosotros tuvimos, mejor dicho, Alejandro tuvo la buena idea de hacer una captura de pantalla inmediata y bloquear a la persona que estaba amenazando cuando puso una dirección exacta, que eso fue lo que más le preocupó a él y después, por ende, me preocupó a mí. Dijimos: ‘Esto no puede ser, no puede ser’. Más allá de mi tema en particular, no puede ser como bien vos decías, que la gente tenga la impunidad de decirte lo que quiere y vos estés absolutamente desprotegida. Puede no hacerte nada como puede, ¿sí?”.

Las palabras de Adriana Salgueiro, atravesadas por el nerviosismo, la incomodidad y la firmeza, reflejaron tanto el drama personal que atraviesa como la necesidad de avanzar hacia una mayor regulación, protección y conciencia sobre el hostigamiento y la violencia en redes sociales.