Teleshow

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte: “Me están por dar un botón antipánico”

La actriz se refirió en Infama a un episodio que vivió cuando realizaba una transmisión de TikTok. Su palabra

Guardar
Adriana Salgueiro denunció que recibió amenazas de muerte: "Ya está en la justicia" (Video: Infama/ América)

Adriana Salgueiro compartió la preocupación que vive por estos días. La actriz denunció ante la justicia haber recibido amenazas de muerte y la divulgación de su dirección exacta durante una transmisión en vivo por TikTok. El episodio, que pone en foco la exposición de las figuras públicas frente al acoso digital, involucró a una agresora desconocida para la actriz y terminó con la intervención de las autoridades.

El incidente ocurrió durante una de las transmisiones nocturnas habituales de la actriz, quien realiza su programa desde su departamento. Mientras interactuaba con su audiencia, comenzaron a llegar mensajes intimidatorios de una usuaria desconocida.

Entre los textos, la agresora escribió frases como: “Cuidate, Adriana, cerrá la puerta con llave. Te conviene. Mirá que algo te puede pasar”, contó en Infama (América) acompañadas de la dirección exacta de la vivienda de la conductora. Salgueiro relató que fue su pareja, Alejandro Arellano, quien al notar la gravedad de los mensajes, bloqueó a la usuaria y le informó sobre la situación al finalizar la transmisión.

La conductora remarcó la importancia
La conductora remarcó la importancia de denunciar el acoso en redes sociales y no tolerar amenazas anónimas

La identidad de la persona que envió las amenazas se pudo rastrear gracias a la información recabada tras la denuncia. Adriana explicó que la agresora se llama Olga, es extranjera y no tiene ningún vínculo previo con ella. La cuenta desde la que se enviaron los mensajes tenía pocos seguidores y no existía interacción anterior entre ambas en redes sociales. “No solo no la conozco, sino que se pudo averiguar que no es argentina”, detalló la actriz, quien también señaló que la foto de perfil de la cuenta no permitía identificar con certeza a la persona detrás de los mensajes.

Tras el episodio, Salgueiro consultó con un abogado que le recomendó iniciar acciones legales. La denuncia se realizó este viernes, y desde entonces las autoridades trabajan para identificar el origen de las amenazas. Aunque la conductora aún no recibió protección policial, está en trámite la entrega de un botón antipánico, una medida que busca reforzar su seguridad. “Me lo están por dar… Ojalá no lo tenga que usar nunca”, expresó Salgueiro sobre este dispositivo.

Adriana Salgueiro denunció amenazas de
Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y la divulgación de su dirección durante una transmisión en vivo por TikTok

A pesar del impacto que generó el episodio, la actriz manifestó su decisión de continuar con su vida cotidiana y no dejarse amedrentar. Subrayó que la denuncia no respondió al miedo, sino a la convicción de que no debe tolerarse ningún intento de intimidación, especialmente cuando se recurre al anonimato en redes sociales. “Me siento protegida porque ya está en la justicia”, afirmó, y remarcó la importancia de actuar ante este tipo de situaciones.

“Por eso pienso seguir con mi vida normal. Hacer todo normal, pero me siento protegida porque ya está en la justicia”, enfatizó. “Tengo que hacer mi vida normal. Ya tendré el botón antipánico, que nunca lo vi en mi vida y nunca me imaginé tenerlo”, aseguró, mientras enfatizaba en la importancia para quienes atraviesan situaciones similares de acoso digital en no restarle importancia a las amenazas y buscar respaldo legal.

La denuncia de Salgueiro permitió
La denuncia de Salgueiro permitió a las autoridades rastrear la identidad de la persona detrás de los mensajes intimidatorios

Hace pocos días, la periodista Nazarena Di Serio relató en su streaming Resu en Vivo (Resumido) cómo un acosador la obligó a realizar una denuncia y recibir un botón antipánico para su protección.

“Tuve una situación con el botón antipánico, me lo tuvieron que dar porque tenía una persona que, por redes sociales, empezó a mandar cosas al canal. Regalos, regalos, regalos... hasta que un día cayó un cuadro con la cara recortada de todos mis amigos y de mi familia”, contó, afectada.

El relato estremeció a sus compañeros de programa y a la audiencia. Según explicó, todo comenzó con mensajes reiterados en Instagram, que al principio parecían inofensivos pero se convirtieron en un patrón de hostigamiento cada vez más invasivo. “Cuando las autoridades del canal vieron eso, me dijeron: ‘Ya te vas a hacer la denuncia’. Yo había dejado de seguir a todos, puse mi Instagram en cero para proteger a mis amigos, porque estaban asustados. Se preguntaban cómo sabía tanto sobre nuestras vidas una persona completamente ajena”, relató.

Temas Relacionados

Adriana SalgueiroAmenazas de muerteBotón antipánicoInfama

Últimas Noticias

Todas las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

La banda británica liderada por los hermanos Gallagher regresó a Buenos Aires tras 16 años de ausencia, reuniendo a 85.000 fanáticos de todas las edades en un concierto cargado de nostalgia, homenajes y clásicos inolvidables

Todas las fotos que eligieron

Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos: “Él quería hacerlo solo”

La periodista detalló que su renuncia al ciclo de TV Pública se debió a la falta de comodidad y a una dinámica laboral que no funcionó, priorizando su bienestar personal y profesional

Majo Martino habló de su

Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

La actriz explicó en redes sociales las indicaciones especiales que recibió y recomendó a las mujeres que confíen en sus propios médicos al enfrentar situaciones similares

Juana Repetto explicó el motivo

La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

La pareja compartió un saludo especial durante su casamiento en Berazategui, agradeciendo la cobertura y mostrando su alegría ante cámaras, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo en una fiesta de gran producción

La intimidad de la celebración

Bizarrap hizo historia en el Bernabéu junto a Daddy Yankee: actuaron en el primer partido de la NFL en España

El productor argentino y el ícono del reguetón sorprendieron a miles de fans, fusionando música urbana y deporte en una presentación transmitida a más de 150 países

Bizarrap hizo historia en el
DEPORTES
Batalla campal y pelea cuerpo

Batalla campal y pelea cuerpo a cuerpo con la policía: los videos del escandaloso final entre Deportivo Madryn y Morón

Los dos resultados que necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River empató con Vélez y aún no pudo asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026

Preocupación en River Plate por la lesión de Fabricio Bustos: la historia del juvenil que hizo debutar Gallardo en su lugar

Diego Martínez habló del cruce con Benedetto en Boca y contó la verdad detrás del “noches alegres, mañanas tristes”

TELESHOW
Todas las fotos que eligieron

Todas las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos: “Él quería hacerlo solo”

Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

Bizarrap hizo historia en el Bernabéu junto a Daddy Yankee: actuaron en el primer partido de la NFL en España

INFOBAE AMÉRICA

Resultados en vivo elecciones en

Resultados en vivo elecciones en Chile 2025

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Haití convocó elecciones presidenciales para 2026 tras casi una década sin votar y en medio de una ola de violencia sin precedentes

Persecución en Venezuela: la dictadura de Nicolás Maduro mantiene secuestrados a 43 ciudadanos extranjeros