Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos por grabar un video en pleno vuelo

Los artistas desoyeron las indicaciones de la azafata y al arribar fueron interrogados por las autoridades del lugar. Las imágenes

Catriel y Paco Amoroso grabaron en un avión (X @ElCanciller)

El avión cruzó el cielo de los Estados Unidos cargado de expectativas y una pizca de desasosiego. Ca7riel y Paco Amoroso, después de una gira meticulosamente planificada, decidieron sorprender a sus seguidores con una puesta en escena singular: grabar el nuevo video de “Chapulín” improvisando pasos de baile y cantando en pleno vuelo, recostados en los asientos y desplazándose por el estrecho pasillo. El instante, tan espontáneo como disruptivo, provocó una reacción inmediata.

Las miradas de los pasajeros no tardaron en posarse sobre ellos. Algunos observaron intrigados, otros con desaprobación, por lo que consideraron una falta de respeto. La escena se volvió incómoda cuando, en medio del rodaje y entregados por completo al juego de la cámara portátil, los músicos no advirtieron la proximidad de la azafata. “¡No! ¡Don’t touch me!”, exclamó la empleada, el tono firme, el inglés entrecortado, el gesto de autoridad abriendo paso. “No me toques”, en español. Es solo un instante, pero bastó para alterar el ambiente y encender la mecha de la polémica. Por ese motivo, se habría iniciado un informe de la tripulación por lo que, al arribar al aeropuerto de su destino, los artistas y su equipo fueron recibidos y demorados por el FBI.

Catriel y Paco Amoroso demorados en el aeropuerto (X @ElCanciller)

En la sala de embarque, otro video destacó la figura de Ca7riel y Paco Amoroso, interrogados por el personal del FMI de los Estados Unidos, mientras cuatro efectivos de seguridad uniformados cerraron el paso.

Los ojos de los agentes, firmes y diligentes, retrataron la rigurosidad de los protocolos del país del norte. Camisas negras, gorras, radios en el cinturón, un brazo extendido señalando una salida: las instrucciones se sucedieron, y un protocolo que no se había cumplido adentro de la aeronave cuando la azafata y luego el piloto les pidieron a los músicos que volvieran a sus asientos.

Así fue el show de Ca7riel y Paco Amoroso en los Latin Grammy

Por lo que se pudo apreciar en el video, una persona del entorno de los músicos intentó mediar y traducir gestos en argumentos. Luego de este episodio, finalmente los artistas pudieron continuar con su ingreso a la ciudad.

Cabe destacar que estos hechos tiene lugar apenas tres días después de la impactante noche vivida en los Latin Grammy, donde obtuvieron varios de los premios más destacados y ofrecieron una de las actuaciones más comentadas de la gala. El dúo argentino, referente de la música urbana nacional, vivió una jornada que marcó un hito en su carrera y en la presencia argentina en la música latina, en una noche que también vio ganadores a Fito Páez, Conociendo Rusia y Trueno, entre otros talentos.

El inicio de la ceremonia anticipó una velada especial para los artistas. El videoclip de su EP Papota fue galardonado en dos categorías: Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga. La seguidilla de reconocimientos continuó con el premio a Mejor Canción Pop por "El Día del Amigo“, que consolidó la posición de Ca7riel y Paco Amoroso entre los grandes nombres de la noche. Más allá del mimo al talento y al ego, fueron las palabras de Paco las que quedaron retumbando dentro del glamour de Las Vegas.

Ca7riel y Paco Amoroso ganaron dos Latin Grammy por el long y short film de "Papota", donde actúa Martín Bossi y fueron dirigidos por Martín Piroyansky

“Quiero agradecerle a mi hermano Catriel, mi amigo. S 50:20, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá”, enumeró el artista de 32 años, nacido como Ulises Guerriero al comienzo de su intervención. Y concluyó alentando a todos los que seguían de diferentes partes del mundo a cumplir sus sueños. “Yo empecé a cantar a los veinticinco años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”.

Poco después, el dúo volvió a ser llamado al escenario para recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota”. Paco Amoroso, visiblemente emocionado, expresó su sorpresa y gratitud hacia su equipo, el sello discográfico, los músicos y sus madres, dedicando el logro a la gente de Argentina y evocando la figura de Diego Maradona como símbolo de alegría compartida.

La racha triunfal no se detuvo. Cuando los artistas regresaron a sus asientos, fueron convocados nuevamente para recibir el premio a Mejor Canción Alternativa por "#Tetas“. Ca7riel, al tomar el micrófono, dedicó el reconocimiento a sus madres, Estrella y Andrea, y celebró el momento con humor y espontaneidad, en sintonía con el clima festivo de la noche.

