Navidad anticipada y fotos en familia: el nuevo comienzo de Valentina Cervantes en Inglaterra

Valentina Cervantes mostró cómo vivió el regreso a Inglaterra junto a su hijo menor, Benjamín (Instagram)

Valentina Cervantes dejó atrás los días de exposición mediática tras su salida de Masterchef Celebrity (Telefe) y los rumores que la vincularon al escándalo entre Wanda Nara y Enzo Fernández. La modelo decidió viajar nuevamente a Inglaterra para reencontrarse con su pareja y sus hijos, alejándose del ruido del espectáculo y priorizando la unión familiar. En sus redes sociales, mostró cómo retoma su rutina cotidiana en Londres y compartió imágenes íntimas junto a sus seres queridos, poniendo el foco en la vida lejos de las polémicas.

A través de sus historias de Instagram, Valentina mostró parte de su rutina londinense con publicaciones que despertaron ternura y complicidad en redes sociales. En la primera de las imágenes, se la ve dentro de un automóvil, posando para la cámara con el signo de la paz y un guiño, acompañada por su hija mayor, Olivia, y Enzo, quien sonríe desde el asiento del conductor. La imagen no tardó en ser replicada por el propio futbolista, quien sumó el emoji de enamorado y la frase: “Las princes”.

Minutos después, la influencer compartió una postal familiar con tono festivo. En la foto aparecen Olivia y Benjamín posando entre árboles de Navidad iluminados y una figura gigante de Papá Noel, vestido con un delantal blanco estampado con la frase en inglés “Feliz Navidad” y una casita de jengibre entre las manos. La escena adelanta el clima festivo que ya empieza a sentirse en la capital británica, cuando se acerca el mes de diciembre y las celebraciones navideñas se asoman en el calendario.

Desde la comodidad de su auto, Valentina posó junto a su pareja e hija mayor

Lejos de las polémicas y las cámaras, la influencer se enfocó en el presente y en mostrar la adaptación a la vida tranquila de Londres junto a su familia. Como ya lo había hecho días antes, compartió nuevas postales del regreso escolar de sus hijos. En una de esas publicaciones, subió una imagen de Olivia en su primer día de clases, acompañada por un mensaje breve y afectuoso: “Volvimos a la rutina. Te amo hija”.

En las historias anteriores, la influencer también documentó el viaje de regreso a Inglaterra junto a Benjamín, el hijo menor de la pareja. Compartió imágenes y videos del pequeño durante el vuelo: juegos, miradas por la ventanilla y sonrisas cómplices que muestran la intimidad de una madre y su hijo en pleno traslado. Pero esta vez, la protagonista de sus publicaciones fue Olivia, quien se mostró abrazada a su mamá con una alegría que traspasó la pantalla, reflejando la emoción del reencuentro familiar. La niña, de personalidad risueña y plenamente integrada a la vida británica, desbordó simpatía en las fotos. Ya adaptada a la rutina escolar del Reino Unido, Olivia posó junto a su hermano y dejó en claro que el regreso a casa significó una dosis extra de felicidad para todos.

Olivia y Benjamín destilaron espíritu navideño con la decoración (Instagram)

Mientras tanto, Cervantes adoptó una postura alejada del ruido mediático y apostó por el perfil bajo. Si bien su nombre fue parte de las tendencias por cuestiones ajenas a su voluntad, como la renuncia al certamen culinario y los rumores en torno a un mensaje que Nara le habría enviado a su pareja, la modelo se refugió en lo cotidiano. Los retratos de los chicos, los momentos familiares y los preparativos navideños fueron el material elegido para compartir con quienes la siguen.

Cada foto y mensaje en sus redes fue acompañada por una oleada de reacciones positivas y apoyo de sus seguidores, quienes expresaron cariño y admiración ante la elección de reconectarse con la vida diaria y priorizar a los suyos. Lejos de la televisión y de los escándalos, la modelo mostró cómo recupera la estabilidad junto a su familia, preparándose para el cierre del año en un clima de unión y de paz.