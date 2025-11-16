Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido esmeralda con mini paillettes y cristales

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido color esmeralda (Video: El Trece- La Noche de Mirtha)

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), Mirtha Legrand volvió a reafirmar su lugar como referente de la elegancia en la televisión argentina. La diva deslumbró con un impactante look color esmeralda que no solo capturó la atención del público, sino que realzó el sofisticado ambiente art déco del estudio, marcando una vez más la impronta de estilo que acompaña cada apertura de su tradicional programa de los sábados.

La conductora apareció de pie en un entorno que combinaba muros azul profundo, paneles dorados de geometría art déco y detalles ornamentales de líneas curvas, reforzando la atmósfera de lujo. Mirtha lució un vestido largo de gasa turquesa adornado con aplicaciones de lentejuelas en distintas formas y tamaños, creando reflejos plateados y acuosos sobre la tela. Las hombreras estructuradas y mangas largas rectas sumaban presencia y modernidad, mientras el escote en V —discreto y elegante— se complementaba con un collar delicado. Pendientes largos color esmeralda, un anillo llamativo y uñas esmaltadas en rojo intenso completaron el estilismo.

La conductora eligió un vestido color verde esmeralda con bordados en planteado

El peinado voluminoso, de ondas suaves y rubio plateado, armonizaba con la sofisticación de la escena. Frente a ella, el escritorio negro con bordes redondeados ofrecía detalles decorativos: una bandeja de porcelana con bisel dorado repleta de pulseras azules, una carpeta de documentos lila, una lámpara negra brillante y un florero con flores rosadas, además de grandes macetas cerámicas con palmas verdes. La calidez de la iluminación artificial acentuaba los tonos dorados y las texturas, mientras el piso alfombrado en beige aportaba contraste.

Fiel a su estilo inconfundible, Mirtha no dejó pasar la ocasión para destacar el look elegido y celebrarse a sí misma: “Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué vestido divino tengo hoy. Es un vestido verde esmeralda bordado con mini paillettes y cristales. Es una belleza, eh. Es de Iara. Muéstrenlo bien, señor director”, expresó al inicio del programa. Una vez más, convirtió la apertura en un verdadero acontecimiento de moda y sofisticación, subrayando su sello y vigencia en la televisión argentina.

Mirtha le sumó al vestido aros de esmeralda y anillos a juego (Prensa StoryLab)

En la última emisión del programa de La Chiqui, una de las protagonistas fue Julieta Cardinali, quien volvió a estar bajo el reflector mediático al sincerarse frente a las cámaras sobre su relación actual con Andrés Calamaro, el músico con quien trazó una historia de amor, un matrimonio breve, una hija, Charo, y un divorcio cargado de tensión.

El momento sucedió cuando Mirtha, siempre atenta y punzante, decidió preguntar sin rodeos: “¿Y con Calamaro te ves?”, consultó la diva. Julieta no dudó en responder con un simple pero contundente “no”. El estudio se llenó de murmullos y la conductora, lejos de quedarse en la superficie, repreguntó: “¿Mala relación?”. Cardinali, sin rodeos, pero sin caer en el detalle innecesario, soltó un “sí”.

Legrand intentó avanzar buscando la raíz del conflicto y, haciendo alusión a versiones mediáticas y rumores de la época, fue directa. “¿Te fue infiel?”, preguntó, recordando el fin de la relación y el comienzo, pocos meses después, del romance de Calamaro con Micaela Breque, con quien el cantante terminó casándose en enero de 2025. Cardinali fue categórica en su respuesta: “No, no tengo idea. No sé. Ya pasaron muchos años. Me separé hace más de 15 años. No, la verdad es que yo no hablo de él porque ya pasó a ser la intimidad de mi hija”.

A 15 años de su polémica separación, Julieta Cardinali fue consultada sobre cómo es su vínculo con su expareja, Andrés Calamaro, con quien tiene una hija en común (La Noche de Mirtha – El Trece)

El trasfondo de la relación entre Cardinali y Calamaro recobra intensidad cuando se recuerda la separación en 2010, apenas cinco meses después de haberse casado. La ruptura derivó no solo en un prolongado proceso legal por la manutención de la hija que tuvieron en común, sino también en un conflicto que, con el paso del tiempo, no encontró reconciliación ni regularidad en la dinámica familiar. La actriz recordó en más de una entrevista los desafíos que le tocó atravesar.