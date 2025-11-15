Barby Silenzi sufrió la filtración de fotos íntimas de una plataforma de contenido para adultos (Mario Sar)

Desde sus desafíos laborales hasta sus reflexiones más profundas, Barby Silenzi utiliza sus redes sociales para mostrar el detrás de escena de su día a día. En ese marco, la influencer también refleja su lado más sensual con diferentes producciones, incluso recordando su paso por Sex, el fenómeno disruptivo de José María Muscari.

En ese sentido, la joven también forma parte de una plataforma de contenido para adultos. Allí, la artista se luce mostrando su lado más íntimo en diversas producciones de fotos. Sin embargo, en las últimas horas, una serie de imágenes fueron filtradas en las plataformas.

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

En una de las fotos luce una camiseta blanca corta, rasgada en los bordes, con la marca estampada al frente en color rosa y dejando al descubierto parte del abdomen y los hombros. Otra de las imágenes la muestra en un body de lencería azul elaborado en tela transparente y encaje. El diseño cuenta con tirantes delgados, detalles de cintas en la parte frontal y ligas en la parte inferior. Lleva zapatos de tacón plateados que completan el conjunto.

La bailarina también se ve en un conjunto de lencería en tonos nude. El top está elaborado en encaje con detalles florales, y la parte inferior es una prenda sencilla en color a juego. Cabe recordar que Silenzi anunció hace tres años su desembarco en las plataformas con una invitación a sus fans: "¿Están listos para ver más? Los espero, no me fallen”, invitó a través de sus redes sociales.

La relación de Barby Silenzi y El Polaco

Días atrás, la relación entre Barby Silenzi y El Polaco, volvió a captar la atención del público tras la reciente difusión de imágenes y videos que confirman su reconciliación. Después de semanas marcadas por rumores y especulaciones sobre el estado de su vínculo, la pareja eligió las redes sociales para mostrar el buen momento que atraviesan, compartiendo recuerdos de un viaje a Hawaii realizado el año pasado. Las publicaciones, cargadas de gestos de complicidad y alegría, sirvieron como testimonio visual de una nueva etapa en su historia sentimental.

Durante los últimos meses, la relación entre la bailarina e influencer y el cantante de cumbia se vio envuelta en versiones de crisis y distanciamiento, alimentadas por discusiones mediáticas y las habituales idas y vueltas que han caracterizado su vínculo. Sin embargo, la reciente exposición de su intimidad en redes sociales sugiere que ambos superaron las diferencias y optaron por reafirmar su unión de manera pública. El viaje a Hawaii, que tuvo lugar tras una etapa de tensiones, se convirtió en el escenario elegido para mostrar la renovada estabilidad de la pareja.

Las imágenes y videos publicados por Barby Silenzi en su cuenta de Instagram retratan distintos momentos de la escapada tropical: paseos en auto descapotable por la costa, tardes de playa, desayunos al aire libre y cenas al atardecer. En los clips, la pareja aparece sonriente y relajada, disfrutando del paisaje y de la compañía mutua. Los seguidores no tardaron en reaccionar, llenando las publicaciones de comentarios positivos y miles de “me gusta”, celebrando la reconciliación y el clima de armonía que transmiten las postales.

Entre los momentos destacados del viaje, se observa a El Polaco conduciendo mientras ambos cantan y gesticulan al ritmo de una canción, así como escenas en las que la bailarina se muestra envuelta en una toalla tras un baño de mar o compartiendo un desayuno junto al cantante, quien alimenta a un pequeño pájaro que se acerca a la mesa. El ambiente distendido y la complicidad se reflejan en gestos espontáneos: en una secuencia, El Polaco coloca una flor blanca en el cabello de Barby, quien responde con una sonrisa, mientras él bromea diciendo: “Tenés la oreja muy pegada”, en alusión a la dificultad para acomodar la flor. Además, la pareja se animó a la aventura, como se aprecia en un video donde Barby se graba junto a una cascada y, de fondo, el cantante se zambulle en el agua con los brazos en alto.

Las señales de reconciliación no se limitaron a los recuerdos del viaje. Hace apenas un mes, Barby Silenzi publicó una historia en Instagram que llamó la atención de sus seguidores. En el breve video, se la ve sentada en el asiento del acompañante de un automóvil, tomando mate y mostrando su manicura. Sobre la imagen, escribió: “Mis uñitas y mi copiloto”, acompañando el texto con un emoji tapándose la boca y un corazón rojo. Aunque la presencia de El Polaco en el video es fugaz y él no mira a la cámara, la frase y los símbolos elegidos despertaron de inmediato las especulaciones sobre una reconciliación, que poco después se confirmó con la publicación de las imágenes del viaje.

En paralelo, El Polaco mantuvo una presencia activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. A fines de octubre, publicó imágenes desde ciudades como Nueva York y Miami, y en las últimas semanas participó en un homenaje a Diego Maradona transmitido por OLGA, además de mostrar su apoyo a Boca Juniors en el superclásico. Estas actividades recientes aportan contexto sobre su agenda, aunque no están directamente relacionadas con la relación de pareja.

Actualmente, la pareja parece haber encontrado un equilibrio tras las turbulencias mediáticas. Si bien no han realizado declaraciones públicas sobre su situación sentimental, las imágenes difundidas en redes sociales reflejan una conexión renovada y una etapa de estabilidad. Los gestos cotidianos, las bromas compartidas y la elección de mostrar su intimidad ante el público sugieren que Barby Silenzi y El Polaco atraviesan un momento de armonía, dejando atrás los rumores y las dudas.

Aunque el silencio mediático persiste, las postales de su viaje y los gestos captados en sus redes sociales transmiten una historia de reencuentro y cercanía, donde la complicidad y la alegría parecen ser los protagonistas.