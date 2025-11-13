Teleshow

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La joven compartió imágenes y mensajes llenos de humor y nostalgia para felicitar al reconocido humorista, mostrando la cercanía y el cariño que los une en una fecha especial

Minerva Casero celebró el cumpleaños de Alfredo Casero con emotivas historias en Instagram y mensajes llenos de humor y nostalgia (Video: Instagram)

En un día especial, Minerva Casero volvió a demostrar el vínculo único que tiene con su papá, Alfredo Casero, al saludarlo públicamente por su cumpleaños número 63 con una seguidilla de historias en Instagram tan divertidas como tiernas. Con su estilo personal, la actriz y cantante mezcló humor, ironía y nostalgia para celebrar al actor y humorista, y recordó distintos momentos de su vida juntos.

Perdón pero hoy cumple años Batman”, escribió Minerva sobre una foto retro de su padre, en la que aparece interpretando a uno de sus personajes más excéntricos, rodeado de utilería teatral. Acompañó la historia con un emoji de murciélago, en alusión a los papeles delirantes que Alfredo solía interpretar en Cha Cha Cha, el ciclo televisivo que marcó a toda una generación en los años 90.

La actriz y cantante compartió fotos inéditas y recuerdos familiares para homenajear al histórico humorista argentino en su día especial

Luego, la artista compartió una imagen entrañable de cuando era apenas una beba, sentada junto a su papá mientras él manejaba un vehículo. “12/11 Día internacional del gordo loco”, escribió divertida, acompañando la publicación con un tema musical del propio Casero, en una mezcla de cariño y humor que se volvió rápidamente viral entre sus seguidores.

La relación entre Minerva y Alfredo Casero se caracteriza por el cariño, la complicidad y el respeto mutuo, según reveló la actriz

Minerva continuó la secuencia con una postal en blanco y negro junto a su padre, ambos serios frente a cámara. “Cuando las malas lenguas me comentan hate tipo: ‘ay nena, ¿quién te hizo la carita?’ Yo contesto: mi papá”, expresó, reivindicando con ironía y ternura la herencia familiar.

También subió un clip con Alfredo en pleno sketch de humor, al que definió como “diva spirit”, y cerró el saludo con un video reciente donde se lo ve bailando y en diversos momentos divertidos, al que tituló: “Alfredo core” y le agregó un: “Feliz cumpleaños”.

Minerva destacó el rol fundamental de Alfredo Casero en su formación artística y la influencia de su carrera en su propio camino profesional

En 2024, durante un reportaje con Infobae, Minerva Casero habló a fondo de su vínculo con Alfredo, dejando en claro la relación de cariño y respeto que los une. En distintos pasajes de la charla, la actriz se refirió con emoción al rol de su padre en su vida y a cómo lidia con los comentarios que recibe por las opiniones públicas del actor. “Traigo el elefante a la habitación, que es un poco esta temática de que mi papá opina un montón en política. Y voy a ser muy clara con esto: me estoy enterando ahora, pero soy un ser individual”, expresó, entre risas.

También reconoció que, pese a las diferencias generacionales o ideológicas, su vínculo es de profundo afecto: “Sí, le he dicho cosas, como él me las ha dicho a mí, pero eso no significa que esté todo el tiempo consumiendo lo que hace o dice. Porque la gente me manda mensajes: ‘¿Viste lo que dijo?’. Y yo digo: ‘No sé, es mi papá. Hoy hablé por teléfono sobre el campo o si se perdió el coso de las llaves’. Me habló de otro lugar”.

Minerva admitió que a veces recibe comentarios duros en redes sociales por ser su hija, pero aclaró que no siente necesidad de despegarse públicamente de él. “Es un poco lo que estoy tratando de hacer, pero nadie me da bola. A veces también me lo tomo personal, porque algunos mensajes son realmente feos. Pero así como ha tenido muchísimos beneficios ser su hija, también tiene un costado que es un desafío para mí”. La actriz también reconoció su impulso natural a cuidar a su padre: “Yo lo protejo. En la intimidad y en mi privacidad. Soy una persona con mucha intimidad y privacidad, pero eso no me hace una persona tibia”.

Minerva Casero abordó en una entrevista cómo enfrenta los comentarios y críticas en redes sociales por ser hija de Alfredo Casero

En otro pasaje de la entrevista, Minerva habló del cariño y la cercanía que siempre tuvo con sus padres. “Mis papás son muy cariñosos. Muy. Son muy físicos: beso, abrazo, sacudida de pelo. Muy mimosos. Y yo también: les digo todo el tiempo que los amo. ‘Yo te amo’. ‘Yo también te amo’. Somos muy demostrativos”. Además, destacó el rol fundamental que Alfredo tuvo en su camino artístico: “Mi papá estaba filmando y yo estaba ahí, en el set, siendo bebita. Es algo que llevo conmigo, siempre fue muy natural para mí”.

Y sobre la vida y la carrera del actor, Minerva expresó una mirada de admiración y agradecimiento: “Soy muy consciente de que mi papá hizo un camino muy largo. Para él fue muy dura la vida, y la pudo sobrellevar. Agradezco todo ese recorrido que hizo, porque gracias a eso, para mí este mundo fue accesible, posible y soñable”.

