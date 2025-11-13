Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

La familia Fort, reconocida por su histórica fábrica de chocolates y su constante presencia mediática a través de las performances del recordado Ricardo, enfrenta una de sus crisis internas más notorias de los últimos años. Las recientes declaraciones públicas de Marta Fort, John Fort y Thomas Fort, junto con la posterior reacción de Macarena Fort, han evidenciado una fractura profunda entre los herederos y el actual responsable de la empresa, Eduardo Fort. El conflicto, que entrelaza disputas personales y empresariales, se desarrolla en un entorno donde la pertenencia, el reconocimiento y el control de la compañía se han transformado en puntos de tensión ineludibles. Y no es nuevo, ya hace tres años había surgido con fuerza luego de la filtración de mensajes de whatsapp. Ahora, la disputa familiar volvió a tomar temperatura.
Esta vez fue Marta Fort, hija de Ricardo Fort, la primera en exponer el drama familiar a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de sinceridad, expresó su sensación de aislamiento dentro de su propio entorno: “Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”. Sus palabras reflejaron no solo una búsqueda de apoyo, sino también la dificultad de hallarlo en una familia marcada por el peso de la herencia y la notoriedad pública. Marta profundizó en su malestar al señalar que el esfuerzo y el compromiso que ella percibe como un camino legítimo, para otros se convierte en motivo de conflicto o amenaza. “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”, sentenció, dejando en claro que el vacío familiar no se compensa con lujos ni destinos exóticos.
Las declaraciones de Marta encontraron eco en sus primos John y Thomas Fort, hijos de Jorge Fort, quienes en una entrevista televisiva con A la Tarde (América) abordaron su desvinculación de la empresa y los conflictos con su tío Eduardo, actual presidente de la fábrica. Thomas relató que, tras diecisiete años de trabajo, decidió alejarse debido a enfrentamientos directos y malos tratos: “La situación es tétrica, realmente”. Ambos hermanos describieron un ambiente laboral deteriorado y una relación distante tanto con la empresa como con el resto de la familia. John, por su parte, narró cómo, tras la sugerencia de su padre de reincorporarse a la compañía, recibió un telegrama de despido firmado por Eduardo, lo que selló su exclusión del negocio familiar. “A la semana que se enteró mi tío que me iba a reincorporar, me mandó un telegrama de despido firmado por el presidente”, relató, y agregó que el apellido Fort “sigue siendo de la familia”, en alusión a la disputa por la identidad y el legado.
Actualmente, John y Thomas han optado por desarrollar proyectos propios en el sector alimenticio, manteniendo una relación lejana con la empresa y sus primos. Thomas reconoció que la distancia se acentuó con el tiempo y que, aunque comprende la situación de Marta, prefiere mantenerse al margen de los conflictos que, según él, se repiten cíclicamente en la familia. “Hay muchos celos, muchos enfrentamientos, mucha codicia y ambición”, afirmó, y alentó a su prima a defender sus derechos y su visión dentro del grupo familiar.
La respuesta a estas declaraciones llegó de la mano de Macarena Fort Antoniali, hija de Eduardo y cantante, quien utilizó sus redes sociales para defender a su padre y marcar distancia con sus primos. En su mensaje, Macarena argumentó diferencias irreconciliables: “Nadie me obligó a nada, a mi no me llenan la cabeza ni me manipulan. Como dijiste: ‘El tiempo pone a cada uno en su lugar’, con el tiempo demostraste lo que sos. Y decidí cortar lazos porque claramente no compartimos los mismos valores”. Y terminó con contundencia: “Sigan tratando de ser famosos. Ya no saben de dónde colgarse”.
Su intervención sumó una nueva voz al conflicto, reforzando la división interna y la disputa por el relato familiar.
El trasfondo de esta crisis se remonta a una historia de tensiones y episodios dramáticos en la familia Fort. La gestión de la empresa ha estado marcada por exclusiones y decisiones unilaterales, como el despido de John por parte de Eduardo. Según desgranó Luis Bremer en el programa que conduce Karina Mazzocco y entrevistó a los hermanos: “Felipe hereda el poder a Carlos. Carlos fue quien amplió toda esta empresa. Y luego Carlos confiaba en Eduardo. Ahora, tengo entendido que Jorge (padre de John y Thomas) manejaba los campos y estamos hablando de arriba de mil hectáreas, mayormente en la provincia de Córdoba. Hasta que en un momento, por decisiones de vida, hace una nueva pareja y se va a vivir a Miami”. Los relatos de los protagonistas continuaron evocando episodios de blindaje de oficinas por temor a atentados internos y el recuerdo de un suicidio familiar, que Luis Ventura contó en A la Tarde.
Mientras Eduardo Fort y su pareja Rocío Marengo esperan a su primer hijo en común, por detrás la familia -como sucedió tantas otras veces- eligió mediatizar los conflictos entre ellos.