Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

Las tensiones entre los descendientes del célebre clan y los posteos de Marta y Macarena Fort y las declaraciones hoy de los hermanos John y Thomas abrieron un nuevo capítulo de distanciamiento y reclamos

Los hermanos Thomas y John Fort, hijos de Jorge y sobrinos de Ricardo y Eduardo, encendieron la interna familiar con fuertes declaraciones

La familia Fort, reconocida por su histórica fábrica de chocolates y su constante presencia mediática a través de las performances del recordado Ricardo, enfrenta una de sus crisis internas más notorias de los últimos años. Las recientes declaraciones públicas de Marta Fort, John Fort y Thomas Fort, junto con la posterior reacción de Macarena Fort, han evidenciado una fractura profunda entre los herederos y el actual responsable de la empresa, Eduardo Fort. El conflicto, que entrelaza disputas personales y empresariales, se desarrolla en un entorno donde la pertenencia, el reconocimiento y el control de la compañía se han transformado en puntos de tensión ineludibles. Y no es nuevo, ya hace tres años había surgido con fuerza luego de la filtración de mensajes de whatsapp. Ahora, la disputa familiar volvió a tomar temperatura.

El posteo de Marta Fort
El posteo de Marta Fort en Instagram fue el que encendió la mecha luego de una tregua mediática de tres años en la interna familiar

Esta vez fue Marta Fort, hija de Ricardo Fort, la primera en exponer el drama familiar a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de sinceridad, expresó su sensación de aislamiento dentro de su propio entorno: “Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”. Sus palabras reflejaron no solo una búsqueda de apoyo, sino también la dificultad de hallarlo en una familia marcada por el peso de la herencia y la notoriedad pública. Marta profundizó en su malestar al señalar que el esfuerzo y el compromiso que ella percibe como un camino legítimo, para otros se convierte en motivo de conflicto o amenaza. “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”, sentenció, dejando en claro que el vacío familiar no se compensa con lujos ni destinos exóticos.

Thomas y John Fort develaron
Thomas y John Fort develaron internas familiares en A la Tarde, por América

Las declaraciones de Marta encontraron eco en sus primos John y Thomas Fort, hijos de Jorge Fort, quienes en una entrevista televisiva con A la Tarde (América) abordaron su desvinculación de la empresa y los conflictos con su tío Eduardo, actual presidente de la fábrica. Thomas relató que, tras diecisiete años de trabajo, decidió alejarse debido a enfrentamientos directos y malos tratos: “La situación es tétrica, realmente”. Ambos hermanos describieron un ambiente laboral deteriorado y una relación distante tanto con la empresa como con el resto de la familia. John, por su parte, narró cómo, tras la sugerencia de su padre de reincorporarse a la compañía, recibió un telegrama de despido firmado por Eduardo, lo que selló su exclusión del negocio familiar. “A la semana que se enteró mi tío que me iba a reincorporar, me mandó un telegrama de despido firmado por el presidente”, relató, y agregó que el apellido Fort “sigue siendo de la familia”, en alusión a la disputa por la identidad y el legado.

Actualmente, John y Thomas han optado por desarrollar proyectos propios en el sector alimenticio, manteniendo una relación lejana con la empresa y sus primos. Thomas reconoció que la distancia se acentuó con el tiempo y que, aunque comprende la situación de Marta, prefiere mantenerse al margen de los conflictos que, según él, se repiten cíclicamente en la familia. “Hay muchos celos, muchos enfrentamientos, mucha codicia y ambición”, afirmó, y alentó a su prima a defender sus derechos y su visión dentro del grupo familiar.

La respuesta de Macarena Fort
La respuesta de Macarena Fort a sus primos luego de sus declaraciones en televisión

La respuesta a estas declaraciones llegó de la mano de Macarena Fort Antoniali, hija de Eduardo y cantante, quien utilizó sus redes sociales para defender a su padre y marcar distancia con sus primos. En su mensaje, Macarena argumentó diferencias irreconciliables: “Nadie me obligó a nada, a mi no me llenan la cabeza ni me manipulan. Como dijiste: ‘El tiempo pone a cada uno en su lugar’, con el tiempo demostraste lo que sos. Y decidí cortar lazos porque claramente no compartimos los mismos valores”. Y terminó con contundencia: “Sigan tratando de ser famosos. Ya no saben de dónde colgarse”.

Su intervención sumó una nueva voz al conflicto, reforzando la división interna y la disputa por el relato familiar.

El trasfondo de esta crisis se remonta a una historia de tensiones y episodios dramáticos en la familia Fort. La gestión de la empresa ha estado marcada por exclusiones y decisiones unilaterales, como el despido de John por parte de Eduardo. Según desgranó Luis Bremer en el programa que conduce Karina Mazzocco y entrevistó a los hermanos: “Felipe hereda el poder a Carlos. Carlos fue quien amplió toda esta empresa. Y luego Carlos confiaba en Eduardo. Ahora, tengo entendido que Jorge (padre de John y Thomas) manejaba los campos y estamos hablando de arriba de mil hectáreas, mayormente en la provincia de Córdoba. Hasta que en un momento, por decisiones de vida, hace una nueva pareja y se va a vivir a Miami”. Los relatos de los protagonistas continuaron evocando episodios de blindaje de oficinas por temor a atentados internos y el recuerdo de un suicidio familiar, que Luis Ventura contó en A la Tarde.

Mientras Eduardo Fort y su pareja Rocío Marengo esperan a su primer hijo en común, por detrás la familia -como sucedió tantas otras veces- eligió mediatizar los conflictos entre ellos.

