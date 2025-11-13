Entre ovaciones y bromas, Darío Barassi exhibió su nuevo look en su programa: “¿Quieren ver?”

Darío Barassi se depiló y lo mostró en cámara (Video: Ahora Caigo. El Trece)

El estudio de Ahora Caigo se transformó en escenario de desenfado y complicidad. El público no tardó en entender que aquella tarde no sería común: Darío Barassi se depiló una parte de su cuerpo y no tuvo problema en mostrar cómo le quedó. Pero, ¿qué llevó al conductor a animarse, una vez más, a correr los límites del juego televisivo?

La temperatura subía, tanto por el clima que promete el verano como por la energía que emanaba de la audiencia. El conductor, siempre atento a romper la solemnidad, miró a cámara con esa sonrisa que anticipa picardía: “¿Vamos a hablar de lo bien que hablo inglés, chicos, o lo vamos a dejar pasar?“, consultó luego de haber pronunciado algunas palabras en ese idioma. ”Además, estoy lindo, me queda bien el negro, sí, sí, sí”, deslizó luego, apenas antes de sorprender a todos con su revelación de la que no esquivó el detalle: “Y me depilé, ¿quieren ver?”, retó, instante en que sin dudarlo abrió la camisa, decidido. “Me hice unos touch”, agregó, en medio de los gritos y aplausos de la tribuna.

Ese no era un instante aislado. La confianza de Barassi para reírse de sí mismo, ¿no es también el secreto de su éxito? Semanas atrás, otro episodio agitó el estudio y llevó el mismo mensaje de naturalidad: autodisfrute, irreverencia y frontalidad. Una participante que se presentó como Dai, de treinta y cuatro años y comerciante en Martín Coronado, llegó con un look tan audaz como admirado. Darío, lejos de simplemente conducir, se sumó como protagonista. “Muy canchera está vestida. El mejor look de hoy”, reconoció, al abrir el juego entre halagos y preguntas, siempre filosas: “¿Estás en pareja?”. Dai respondió con un “no” categórico y, sin vueltas, el presentador provocó: “¿Y con el líder del programa?”.

El coqueteo siguió, aunque la distancia generacional se interpusiera. Barassi no se rindió: “¿Qué tal el camarógrafo?”. Las carcajadas sellaron el fallido intento, manteniendo el estudio un clima de ligereza total. La química entre participante y conductor prometía elevarse cuando Barassi señaló, con su humor inconfundible: “Tapate un poco, hija. Estás despechugada”. Las risas explotaron en el set. ¿Había un límite? Él mismo lo propuso: “Si ella muestra, yo muestro”.

Sin pensarlo dos veces, el conductor repitió su hazaña favorita. Desabrochó la camisa y mostró el pecho, sin temor y con una honestidad que desarma. “¿Se ve que tengo canas ahora?”, preguntó, jugando tanto con la cámara como con el público, mientras el operador acercaba el plano. “Estoy lleno de pelos blancos”, soltó, y volvió a incidir en su propia imagen: “Che, ahí parezco flaco”.

Las microescenas no quedaron ahí. En el punto más alto de la tarde, Luli Latorre, productora del ciclo, metió su intervención exacta: sugirió que Barassi condujera el resto de la emisión de esa manera, luciendo el pecho, sin que se le viera la cara. El comentario desató carcajadas colectivas y un aplauso espontáneo de la audiencia. “¿Podría hacerlo? ¿Quién lo pararía?”, resonó en el aire la pregunta de todos.

Así se escribió otro capítulo del fenómeno Ahora Caigo, ese microclima donde Barassi diluye la frontera entre conductor y público, y dibuja su propia regla: la espontaneidad es el motor. “Me hice unos touch... Estoy lindo”, repitió, entre más risas y gestos de complicidad, mientras miles del otro lado de la pantalla confirmaban lo que el estudio celebró: la frescura, la risa y la autenticidad siguen siendo, en tiempos de calor, el mejor sello para conquistar al público, y el clima exacto para la improvisación y la cercanía, hecho que logra borrar, una vez más, la frontera que también separa al conductor y concursantes.