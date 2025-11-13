Teleshow

Entre ovaciones y bromas, Darío Barassi exhibió su nuevo look en su programa: “¿Quieren ver?”

El conductor no temió a las cámaras y se animó a lucir su nuevo aspecto en la última emisión de Ahora Caigo

Guardar
Darío Barassi se depiló y lo mostró en cámara (Video: Ahora Caigo. El Trece)

El estudio de Ahora Caigo se transformó en escenario de desenfado y complicidad. El público no tardó en entender que aquella tarde no sería común: Darío Barassi se depiló una parte de su cuerpo y no tuvo problema en mostrar cómo le quedó. Pero, ¿qué llevó al conductor a animarse, una vez más, a correr los límites del juego televisivo?

La temperatura subía, tanto por el clima que promete el verano como por la energía que emanaba de la audiencia. El conductor, siempre atento a romper la solemnidad, miró a cámara con esa sonrisa que anticipa picardía: “¿Vamos a hablar de lo bien que hablo inglés, chicos, o lo vamos a dejar pasar?“, consultó luego de haber pronunciado algunas palabras en ese idioma. ”Además, estoy lindo, me queda bien el negro, sí, sí, sí”, deslizó luego, apenas antes de sorprender a todos con su revelación de la que no esquivó el detalle: “Y me depilé, ¿quieren ver?”, retó, instante en que sin dudarlo abrió la camisa, decidido. “Me hice unos touch, agregó, en medio de los gritos y aplausos de la tribuna.

Ese no era un instante aislado. La confianza de Barassi para reírse de sí mismo, ¿no es también el secreto de su éxito? Semanas atrás, otro episodio agitó el estudio y llevó el mismo mensaje de naturalidad: autodisfrute, irreverencia y frontalidad. Una participante que se presentó como Dai, de treinta y cuatro años y comerciante en Martín Coronado, llegó con un look tan audaz como admirado. Darío, lejos de simplemente conducir, se sumó como protagonista. “Muy canchera está vestida. El mejor look de hoy”, reconoció, al abrir el juego entre halagos y preguntas, siempre filosas: “¿Estás en pareja?”. Dai respondió con un “no” categórico y, sin vueltas, el presentador provocó: “¿Y con el líder del programa?”.

Darío Barassi elogió a una participante por su look (Video: Ahora Caigo. El Trece)

El coqueteo siguió, aunque la distancia generacional se interpusiera. Barassi no se rindió: “¿Qué tal el camarógrafo?”. Las carcajadas sellaron el fallido intento, manteniendo el estudio un clima de ligereza total. La química entre participante y conductor prometía elevarse cuando Barassi señaló, con su humor inconfundible: “Tapate un poco, hija. Estás despechugada”. Las risas explotaron en el set. ¿Había un límite? Él mismo lo propuso: “Si ella muestra, yo muestro”.

Sin pensarlo dos veces, el conductor repitió su hazaña favorita. Desabrochó la camisa y mostró el pecho, sin temor y con una honestidad que desarma. “¿Se ve que tengo canas ahora?”, preguntó, jugando tanto con la cámara como con el público, mientras el operador acercaba el plano. “Estoy lleno de pelos blancos”, soltó, y volvió a incidir en su propia imagen: “Che, ahí parezco flaco”.

Darío Barassi protagonizó un divertido
Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”

Las microescenas no quedaron ahí. En el punto más alto de la tarde, Luli Latorre, productora del ciclo, metió su intervención exacta: sugirió que Barassi condujera el resto de la emisión de esa manera, luciendo el pecho, sin que se le viera la cara. El comentario desató carcajadas colectivas y un aplauso espontáneo de la audiencia. “¿Podría hacerlo? ¿Quién lo pararía?”, resonó en el aire la pregunta de todos.

Así se escribió otro capítulo del fenómeno Ahora Caigo, ese microclima donde Barassi diluye la frontera entre conductor y público, y dibuja su propia regla: la espontaneidad es el motor. “Me hice unos touch... Estoy lindo”, repitió, entre más risas y gestos de complicidad, mientras miles del otro lado de la pantalla confirmaban lo que el estudio celebró: la frescura, la risa y la autenticidad siguen siendo, en tiempos de calor, el mejor sello para conquistar al público, y el clima exacto para la improvisación y la cercanía, hecho que logra borrar, una vez más, la frontera que también separa al conductor y concursantes.

Temas Relacionados

Darío BarassiAhora Caigo

Últimas Noticias

Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

El artista mostró su día a día en la capital española mientras reorganiza su carrera y recupera el control sobre su equipo, ajeno a las polémicas con su antiguo manager

Agenda de reuniones, colaboraciones y

La emoción de Marixa Balli en su gran noche en MasterChef Celebrity: “Estoy transitando momentos muy especiales”

A partir de una trucha confitada con curry verde y jengibre, la Cachaca se convirtió en protagonista de una gala cargada de sentimientos, aplausos y elogios

La emoción de Marixa Balli

La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron si recibiría a la China Suárez en su programa

En medio de todo tipo de versiones sobre la aparición televisiva de la actriz, el conductor de Otro día perdido dijo lo suyo con una ironía

La sorpresiva respuesta de Mario

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Después de más de dos décadas en Telefe Noticias, la periodista debuta en la pantalla del canal con un “bio-reality”. En una conversación con Teleshow, el recuerdo de su Tucumán natal y la familia que formó con el ministro Luis Petri

El regreso de Cristina Pérez

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Invitado a Mi Cielo, el popular actor habla de la importancia de Carlín Calvo en su vocación, la relación con sus padres y cómo hacer para no confundirse con la fama y lograr ser feliz a los 57

Marcelo de Bellis: “Mi mamá
DEPORTES
Faustino Oro habló de su

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

Furor en España por la selección argentina: se entrenó ante más de 20 mil fanáticos en la previa al amistoso contra Angola

Barcelona tiene en la mira a una joya de la selección argentina con un impactante promedio de gol

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

TELESHOW
Agenda de reuniones, colaboraciones y

Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

La emoción de Marixa Balli en su gran noche en MasterChef Celebrity: “Estoy transitando momentos muy especiales”

La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron si recibiría a la China Suárez en su programa

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Brasil identificó

La Fiscalía de Brasil identificó “lesiones atípicas” en dos de los 121 muertos en la operación policial en Río de Janeiro

Las impactantes auroras australes iluminan el cielo tras la alerta por tormenta solar

La guerra de Japón contra los osos asesinos: despliegan militares, policías antidisturbios, trampas y campanas

Los matrimonios y uniones precoces de 34.000 niños y adolescentes reflejan la crisis social en Brasil

Nueva Delhi enfrenta niveles críticos de contaminación en medio de la polémica quema de rastrojos