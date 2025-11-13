Teleshow

El cara a cara de Vero Lozano y Luis Ventura después de la polémica por el Martín Fierro a Susana Giménez

La conductora y el periodista conversaron sobre los cuestionamientos que recibió Aptra y su presidente sobre el galardón que recibió la diva

Vero Lozano y Luis Ventura, frente a frente, después de la polémica del Martín Fierro (Video: Chef al diván/ Telefe)

Hace un mes Vero Lozano expresó su malestar con los Premios Martín Fierro, al cuestionar los galardones que recibió Susana Giménez. Sus críticas cayeron muy mal en la diva como en Luis Ventura, presidente de Aptra. Luego de la polémica, la conductora y el periodista volvieron a verse en Chef al diván (Telefe), el programa que ella conduce, luego de la eliminación que él tuvo de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Antes que nada, ¿estamos bien?”, lanzó al principio la animadora, para romper el hielo luego de las idas y vueltas que tuvieron. "Estamos bien. Hasta las próximas ternas que leamos. Después de la terna viene el quilombo", comentó el conductor de Secretos verdaderos (América).

En ese momento, Lozano se sinceró sobre la conversación previa que tuvieron luego del enfrentamiento mediático: "Hemos tenido una charla muy bonita, muy agradecida estoy de eso. Pero bueno, también me dejó en un lugar más cómodo porque Germán Martitegui, por ejemplo, también piso bastantes requerimientos al respecto“.

”Germán fue verdugo. Sí. Y Wanda fue irónica. Chichoneó, fue como el avispón que te deja el aguijón. Dijo lo mismo que vos de distinta forma“, recordó Ventura. “En los reclamos que hicimos de la conducción, de los premios, ella también, porque yo la vi que se quedó atorada“, expresó Vero, en alusión al cuestionamiento que recibió el galardón que le dieron a Susana Giménez como Mejor conducción femenina.

"Wanda me está rompiendo las pelotas hasta el día de hoy. En la despedida del programa fue: ‘Mira que el año que viene...‘“, continuó el periodista en tono afable, para después enfocarse en la polémica por el Martín Fierro.

”Yo lo que digo es lo siguiente: no está mal que la gente se enoje cuando no gana. Te explico por qué: es valorar el premio“, reflexionó Ventura, mientras Verónica asentía. “Totalmente, porque nos importa”, compartió la animadora. “Si vos no le das bola al premio, no te calentás. Esa es la verdad”, concluyó, poniéndole fin al mediático episodio.

“¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, afirmó Vero Lozano sobre los dos galardones que se llevó la diva

Unas semanas luego del escándalo, Ventura relató en Radio del Plata, cómo limaron asperezas con la presentadora de Cortá por Lozano (Telefe). La imagen de Lozano extendiendo los brazos para saludarlo dejó huella en el presidente de Aptra: “Ver a esa persona que bajaba en una 4x4 del estudio de Telefe con los brazos abiertos para abrazarme me llenó de tranquilidad”, sostuvo el periodista.

Esta escena fue la conclusión de una serie de tensiones producidas tras la última entrega de los Martín Fierro. El desencuentro tuvo origen cuando Susana Giménez obtuvo el galardón a Mejor conducción femenina, superando a competidoras como Pamela David, Mariana Fabbiani, Juana Viale y Wanda Nara, lo que motivó la airada reacción de Lozano. Al día siguiente, la conductora expresó en su programa: “Se nota chicos, y mucho. Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse y decir ‘¿para qué votamos si después hacen lo que quieren?’. Cosas muy obvias, muchas injusticias”, aseguró en su descargo televisivo. Sumó al respecto una crítica contundente sobre la acumulación de premios: “Susana, la quiero, pero ¿dos premios? ¿Sabés qué? ¡El año que viene no voy! ¡Basta!”, insistió.

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: "¡Basta! ¡Es un montón!" (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

Luis Ventura también reflexionó sobre la andanada de cuestionamientos que recibió. “No me enojó; sí me dolió. O, si hubo un enojo, vino después del dolor. No lo esperaba”, admitió, reflejando el impacto personal de las disputas con Lozano. Sin embargo, el periodista prefirió evitar revivir el enfrentamiento: “No le pregunté por qué el enojo, porque ya lo sé”, manifestó, decidido a dar por cerrado el episodio.

Antes del gesto presencial de reconciliación, Verónica Lozano habría enviado un mensaje que contribuyó a distender la relación. Así lo relató Marina Calabró en Lape Club Social por América: “Me lo contó alguien que lo leyó, así que vamos a mostrar una réplica casi textual del mensaje ofrenda de paz que Lozano le envió a Ventura”, anunció la periodista.

El texto enviado por Lozano evidenciaba un tono mucho más calmo y conciliador: “Luisito ya se me pasó. Es más, estoy preparando mi atuendo para el próximo Martín Fierro y deseo que tardemos mucho en encontrarnos en Chef al Diván porque eso quiere decir que duraste mucho en el certamen, besos”. Así, la conductora aludía de forma distendida a su ciclo posterior a MasterChef Celebrity y usaba el humor para sellar el nuevo clima.

