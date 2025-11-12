Teleshow

Eugenia Tobal compartió el avance en la recuperación de su perro Romeo: "Vamos"

La actriz mostró las sesiones de rehabilitación, magnetoterapia y fototerapia para su mascota, que se recupera progresivamente luego de su intervención quirúrgica

Eugenia Tobal compartió el proceso de rehabilitación que lleva adelante su mascota luego de ser operada por una hernia de disco lumbar (Instagram)

Hace poco más de dos semanas, Eugenia Tobal se enfrentó a una de las situaciones más angustiosas para cualquier amante de los animales: su perro Romeo debió ser operado de urgencia por una hernia de disco lumbar que le obstruía la médula, sacándole la movilidad de las patas traseras. Movilizada por el dolor y la incertidumbre, la actriz apeló a su comunidad de seguidores en busca de mensajes de apoyo y buenas energías para su compañero incondicional. Hoy, el optimismo se combina con la ciencia y la esperanza: Romeo avanza en su recuperación, paso a paso, con tratamientos especializados y el cariño intacto de su familia humana.

A través de una serie de historias en Instagram, Eugenia mostró cómo Romeo se enfrenta a la rehabilitación tras su cirugía. “Vamos Romeo. Rehabilitando”, escribió junto a un emoji de corazón y otro de bíceps, acompañando un video donde se lo ve al perro realizando ejercicios sobre una pelota y una base redonda, supervisado por una especialista que le ayuda a mover sus patas traseras. En el lomo, aún visibles los puntos de la operación, el pequeño can lucha, literal y figuradamente, por volver a pararse y retomar su vida de antes.

La rehabilitación de Romeo suma tecnología y paciencia. En otro clip, Tobal mostró al can recostado para recibir una serie de técnicas que colaboran en disminuir dolor, mitigar la inflamación y acelerar la curación en lesiones complejas como la suya. “Magnetoterapia y fototerapia”, escribió la actriz, confiando en que este tipo de terapias, que se usan en veterinaria avanzada, serán aliadas clave para su recuperación total. Mientras que la primera apunta a relajar y regenerar tejidos a través de campos magnéticos, mientras que la otra utiliza la luz como herramienta para reparar y brindar al animal un mayor bienestar.

La actriz junto a su
La actriz junto a su mascota, que la acompaña desde 2012

Tras semanas colmadas de incertidumbre, la actriz intenta transmitir tranquilidad y gratitud, recordando lo difícil que fue el inicio de este proceso. Hacia fines de octubre, Eugenia se sinceró en sus redes. “Romeo está entrando al quirófano y lo bueno es que tiene sensibilidad, por eso hay grandes posibilidades de que se recupere. Gracias por los mensajes y el amor. Ahora a rezar y esperar su mejoría”, escribió entonces, recibiendo una ola de respuestas y mensajes alentadores de sus más de un millón de seguidores.

La historia entre Eugenia y Romeo es de largo recorrido: el perro fue testigo y sostén en los momentos más complejos de su vida. En 2012, en pleno duelo amoroso, la actriz se abrió en una entrevista con Intrusos (América) para contar cuán importante era su mascota en un tiempo marcado por la soledad tras la separación de Nicolás Cabré. “Estoy sola y estoy bien y me parece que los duelos hay que atravesarlos.

Cuando llegue el amor, llegará. Por ahora solamente conmigo y con mi perro. Fiel. Nada más fiel que un perro, no te mienten, no te engañan, no te hablan. Llegás y te mueve la cola. Y encima con cama afuera. Estoy solita y muy bien”, compartió, dejando claro que Romeo era mucho más que un animal de compañía: era familia.

Eugenia buscó el apoyo de
Eugenia buscó el apoyo de sus fans ante el difícil momento que atravesaba su mascota (Instagram)

La vida, sin embargo, tenía preparadas nuevas historias. Con el paso del tiempo, Romeo se volvió celestino involuntario entre Eugenia y Francisco García Ibar, el padre de su hija Ema. El encuentro ocurrió en Zárate, cuando la actriz llevó a Romeo a la guardería canina que García Ibar tiene en la zona. De ese cruce casual nació una familia y otra etapa para la actriz, sin que Romeo jamás perdiera su lugar privilegiado.

Hoy, la recuperación de Romeo implica rutinas diarias, controles veterinarios y el apoyo incondicional de todos. Tobal registra cada avance con la misma emoción con la que, hace años, confesaba el rol sanador y fundamental de su perro. Entre ejercicios, terapias y caricias, Romeo demuestra que la resiliencia también es cosa de animales, y que el amor de sus dueños es la mejor medicina.

