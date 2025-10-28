Eugenia Tobal compartió el angustiante momento que atraviesa con su perro Romeo: “Vamos a salir de esta”

La actriz expresó su tristeza en medio del difícil momento de salud que atraviesa su mascota (Instagram)

En un momento que nadie quisiera atravesar, Eugenia Tobal se encuentra enfrentando una angustia profunda: su perro Romeo lucha por recuperarse tras una delicada situación de salud. A través de su cuenta de Instagram, la actriz abrió las puertas de su intimidad y compartió cada paso de esta difícil situación con sus seguidores, quienes no han dejado de brindarle apoyo y buenos deseos en estos días tan duros.

La rutina de Eugenia hoy es distinta, marcada por la preocupación, la espera y la esperanza. Mientras avanza con los exigentes compromisos laborales de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de cocina que la tiene como una de sus figuras, reparte su tiempo, emociones y energías entre el set de grabación y el cuidado de Romeo, su amigo inseparable. La actriz, que suele mostrar en sus redes momentos felices junto a su hija, sus recetas y rutinas familiares, ahora volcó su perfil a un pedido desesperado: la recuperación de su mascota.

Eugenia expresó sus esperanzas por la pronta mejoría de su mascota

Hace apenas unos días, compartió con sus seguidores el diagnóstico que cambió el ritmo de su vida: el can sufrió una hernia de disco lumbar que obstruía la médula y se quedó sin movilidad en sus patas traseras. Con honestidad y mucha emoción, Eugenia relató el dolor de ver a su compañero en esa situación: “Romeo está entrando al quirófano y lo bueno es que tiene sensibilidad, por eso hay grandes posibilidades de que se recupere. Gracias por los mensajes y el amor. Ahora a rezar y esperar su mejoría”, escribió en Instagram, recibiendo una oleada de buenas energías de sus más de un millón de seguidores.

La historia de la actriz y Romeo es de larga data. El perro la ha acompañado durante años, convirtiéndose en uno de los pilares de su vida, una compañía fiel y silenciosa en cada etapa. Tal es el vínculo, que en el año 2012, en una entrevista en el programa Intrusos (América), se sinceró sobre la importancia de su perro en un tiempo de duelos amorosos “Estoy sola y estoy bien y me parece que los duelos hay que atravesarlos. Cuando llegue el amor, llegará. Por ahora solamente conmigo y con mi perro. Fiel. Nada más fiel que un perro, no te mienten, no te engañan, no te hablan. Llegás y te mueve la cola. Y encima con cama afuera. Estoy solita y muy bien”, compartió días después de su separación de Nicolás Cabré.

Luego, Romeo fue celestino involuntario en el vínculo de Eugenia con Francisco García Ibar, el padre de su hija Ema, cuando la actriz llevó a Romeo a la guardería que tenía en Zárate.

El motivo detrás de la intervención quirúrgica

El mensaje que Eugenia borró a poco tiempo de finalizada la intervención de Romeo

Hoy, el panorama es otro. La angustia se hace más visible con cada posteo. Eugenia pidió a su comunidad virtual que le enviasen buenas energías, sin ocultar la necesidad imperiosa de aferrarse a toda demostración de afecto. “Vamos a salir de esta. Te necesito”, escribió junto a una foto de Romeo, expresando la importancia que ocupa el animal en su vida cotidiana. Las repercusiones no tardaron en llegar: cientos de comentarios y mensajes repletos de empatía y oraciones se multiplicaron en sus publicaciones.

Las últimas horas fueron especialmente intensas. La actriz actualizó a sus seguidores a través de historias en Instagram con el fondo negro, informando que Romeo ya había salido de la operación y se estaba recuperando. Sin embargo, la calma duró poco: poco después decidió borrar ese mensaje y compartió otro que acrecentó la preocupación de sus fans. “Sigan rezando por Romeo, por favor”, escribió, acompañando el texto con un emoji de manos rezando y un corazón partido, reflejando la mezcla de esperanza y dolor que la atraviesa.

La actriz intentó mostrarse positiva respecto a la salud de su querido amigo canino

En medio de este duro momento, Tobal pidió a sus seguidores que rezaran por Romeo (Instagram)

La relación entre Eugenia y Romeo no solo atraviesa este duro presente. Es un lazo forjado en años de lealtad y consuelo mutuo. Romeo fue el primer apoyo de la actriz en etapas de soledad, fue testigo de risas, llantos y de la llegada de una nueva familia, pero siempre se mantuvo a su lado, infalible. Los amigos de cuatro patas, en la vida de Tobal, ocupan un lugar sagrado; así los mostró siempre en sus redes y así lo sienten quienes la siguen y la acompañan ahora en la espera angustiante de buenas noticias.

Mientras tanto, la espera continúa. Entre mensajes de aliento y cadenas de oración, Tobal abraza la esperanza, aferrada al deseo de ver levantarse a su fiel perro una vez más. Porque, a veces, en esa lealtad silenciosa y en ese amor sin condiciones, se encuentra el sostén más fuerte en los momentos más difíciles.