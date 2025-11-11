La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

Andrea Rincón disfrutó de una escapada romántica en Mendoza junto a un misterioso acompañante en un exclusivo hotel del Valle de Uco (Video: Instagram)

Andrea Rincón volvió a sorprender a sus seguidores con una serie de postales que combinan romance, relax y paisajes de ensueño. La actriz y conductora disfrutó de una escapada a Mendoza y mostró en sus redes el increíble entorno natural del lugar elegido para descansar, acompañado de un misterioso hombre quien, a juzgar por las imágenes, parecería ser su actual pareja.

“En el paraíso”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una galería de fotos tomadas en un hotel, ubicado en Manzano Histórico, una de las zonas más pintorescas del Valle de Uco.

En las imágenes, la actriz se muestra disfrutando del desayuno frente a enormes ventanales que enmarcan el paisaje montañoso, tomando mate y café en una habitación con diseño minimalista y materiales nobles. En otra de las fotos, se la ve abrazada a un hombre mientras ambos descansan en una bañera frente a las montañas, con copas de vino tinto apoyadas junto al ventanal.

Andrea Rincón compartió fotos en Valle de Uco, el destino elegido por celebridades para desconectarse y relajarse (Instagram: @andrearincon_top)

Las fotos de Andrea Rincón en Mendoza muestran paisajes de la Cordillera de los Andes y momentos de relax con desayuno y vino

El hotel donde se alojó la actriz es reconocido por su concepto de “refugio panorámico”. Las habitaciones están construidas casi íntegramente con paredes de vidrio espejado, lo que permite reflejar el entorno natural y mantener una estética sustentable que se integra al paisaje.

Más allá del espectacular entorno, lo que más llamó la atención fue la presencia del acompañante que aparece en varias de las imágenes. En una de las postales, se lo ve de espaldas, con una toalla blanca, observando el paisaje desde la habitación. En otra, aparece junto a Andrea en la bañera, en una escena que combina romanticismo y serenidad. Además, en las historias, ella decidió no enfocarlo en los videos que publicó, a modo de privacidad a la intimidad de ambos.

Seguidores y colegas celebran el momento de descanso y romance de Andrea Rincón en Mendoza a través de comentarios en Instagram

El lugar que eligió Andrea Rincón y quien sería su nuevo amor para pasar un romántico fin de semana

Si bien la actriz no etiquetó a la persona ni brindó detalles sobre su identidad, las fotos generaron gran curiosidad entre sus seguidores y colegas. Entre los comentarios se destacaron los de quienes celebraron el momento de desconexión y cariño. “Disfruten mucho, hermosa”, escribió un seguidor; “Los quiero, disfruten”, comentó otro.

La actriz comparte su acercamiento a la fe y cómo este cambio personal influyó en sus relaciones familiares y de amistad (Instagram: @andrearincon_top)

El acompañante de Andrea Rincón genera curiosidad en redes sociales por su identidad y la privacidad mantenida en las imágenes (Instagram: @andrearincon_top)

En una de las historias que subió a sus redes, Rincón mostró también un atardecer desde el ventanal, con copas de vino y música de fondo. Sin necesidad de palabras, las imágenes transmiten el espíritu de descanso y romance que marcó su estadía.

Hace un mes, Andrea habló con LAM (América TV) y dio detalles acerca de su distanciamiento con Julieta Ortega. Consultada por Candela Mazzone, cronista del ciclo, la actriz explicó su versión: “No, peleadas no estamos. Yo tengo amigas de toda la vida, de las cuales nunca me peleé. A veces las veo más, a veces menos. Yo no estoy peleada con ella. Sí, en cuanto arranqué mi camino con la Iglesia, ella tomó otro”.

Andrea Rincón aclaró su distanciamiento con Julieta Ortega y destacó la importancia de la evolución personal y el amor incondicional (Video: LAM, América TV)

Ante la pregunta de si sintió algún rechazo o burla por su acercamiento a la fe, Rincón fue contundente: “No. Las personas van evolucionando, y cada uno va tomando un camino distinto. A veces te vas encontrando y a veces te desencontrás, y después más adelante te volvés a encontrar. Yo a Julieta la amo, tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar”.

Sus palabras reflejaron una visión distinta de la situación. Para Andrea, no hubo pelea, sino un distanciamiento natural provocado por los cambios personales de ambas. En su respuesta, incluso destacó que su vínculo con la religión no fue bien comprendido por todos: “No me banca ni mi papá. Mi papá no cree y mi papá es mi papá. Y lo tengo que acompañar. A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntás más. Yo a Julieta la voy a amar. Hay amores que son para siempre. El amor no deja de ser. Ella lo sabe, supongo”, sentenció.