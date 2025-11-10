La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

La hija de Zaira Nara con la camiseta de River debajo de su campera sorprendió a los fanáticos (Video: Instagram)

El fútbol argentino tiene sus rituales, sus pasiones y, a veces, sus travesuras. El último Superclásico entre Boca y River en la Bombonera no solo dejó goles y cantos, sino una escena familiar que desató sonrisas, ternura y orgullo en todo el país: la hija de Zaira Nara rompió las reglas no escritas y alentó por River, pese a estar en territorio “enemigo”.

Eran las calles del barrio de La Boca, colmadas por una marea azul y oro. Entre la multitud apareció la modelo con dos niños: su pequeño Viggo von Plessen, vestido de arriba a abajo con los colores de Boca, y su hija mayor, Malaika, figura central de esta historia. Nadie sospechaba que debajo de la campera negra, pegada a ese corazón infantil, latía la pasión millonaria.

Zaira Mara, desde temprano, con la camiseta de Boca puesta. También su hijo la acompañó con la vestimenta (Instagram)

La tambíen conductora no ocultó el juego de infiltración. Antes de ingresar al estadio, subió un video a sus redes sociales mostrando el ritual: “Puede fallar”, escribió con humor. Madre e hijo desfilaban sus atuendos xeneizes frente a la cámara, mientras Malaika, con aire cómplice, destapaba el escudo de River que ocultaba bajo su campera negra. ¿A cuántos hinchas de Boca los habrá enternecido la imagen? ¿Y cuántos otros habrían advertido la pequeña traición si la camiseta rival quedaba expuesta entre la multitud?

Durante el partido, Malaika se mantuvo discreta. Las fotos de la jornada la muestran siempre abrigada, pero el secreto vibraba en cada momento, en los detalles: el pantalón deportivo, las pulseras rojas, las zapatillas blancas y rojas. “La hija infiltrada con la camiseta de River abajo de la campera, la amamos”, se lee entre los mensajes de los seguidores de Zaira en redes sociales. Las redes estallaron de ternura y picardía.

Zaira Nara junto con sus hijos yendo a la Bombonera. Antes de entrar, Malaika se puso una campera tapando la camiseta (Instagram)

El partido terminó con un triunfo contundente: Boca le ganó 2 a 0 a River. Las diferencias futboleras no impidieron que la familia celebrara a su modo. En las puertas del estadio, la niña se quitó finalmente el abrigo y despidió al plantel de River alentando a su equipo, sin disimulo, pese a la derrota. ¿Cómo habría sonado ese pequeño grito en medio de la alegría local?

Los abuelos, desde lejos pero atentos al ritual, dejaron su sello en la historia. Andrés Nara celebró a los suyos con un guiño a la tradición familiar: “Qué hermosos... De Boca como el abu Pato”. Nora Colosimo, también madre de Wanda y Zaira, sumó su voz de aliento: “¡Vamos! ¡Qué lindos! Qué fiesta, mis bosteritos preferidos”. La sangre tira, pero la pasión se multiplica.

Wanda Nara no dudó en mostrarse con la camiseta de River en la previa del Superclásico

Cabe destacar que Zaira fue una de las primers personalidades en mostrarse desde temprano a la espera del partido. Ya en las primeras horas del día había compartido una imagen frente al espejo luciendo la camiseta del equipo local. En tanto, su hermana Wanda, apenas horas después, se mostró sentada en su automóvil vistiendo la camiseta de River, al dejar en claro que la interna familiar ese día estaría presente.

No faltaron los comentaristas espontáneos. Las redes de la modelo se llenaron de mensajes: “La lleva a la hija a la cancha de Boca con zapatillas rojas y blancas”, “La hija millonaria entendió todo”. La pequeña Malaika, con sus nueve años, se convirtió en ejemplo de fidelidad invisible. No hubo resultado que le robara el elogio: “La lleva puesta”, escribieron entre los fans, al celebrar la espontaneidad.

En la Bombonera, el fútbol volvió a ser escenario de una historia que no necesita títulos ni estridencias. Solo una madre, dos hijos y el guiño eterno de una camiseta distinta, invisible y poderosa. Porque, al fin y al cabo, ¿quién no ha tenido el corazón dividido alguna vez, aun en la mismísima casa del rival?