Teleshow

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La conductora protagonizó un momento de alta tensión en el reality culinario, provocando reacciones encontradas y dejando a todos los presentes en vilo por el inesperado cruce de palabras

Andy Chango y tenso cruce con Wanda Nara en Masterchef Celebrity (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

Un inesperado cruce entre Andy Chango y Wanda Nara sacudió el último episodio de MasterChef Celebrity, cuando una simple devolución culinaria se transformó en una discusión cargada de tensión en pleno estudio. El ambiente, que hasta ese momento mantenía la habitual mezcla de nervios y expectativa propia del programa, se volvió denso tras una serie de frases que sorprendieron tanto al jurado como a la producción, dejando a la audiencia expectante ante el desarrollo de la confrontación.

Todo comenzó durante la presentación de un plato que debía evocar una merienda familiar, desafío que tenía como protagonista a Wanda y que buscaba reflejar momentos compartidos con sus hijos. El estudio, colmado de luces y cámaras, se encontraba en ese delicado equilibrio entre la competencia y el espectáculo televisivo, cuando la conductora, con una sonrisa apenas insinuada, lanzó un comentario que marcó el inicio del enfrentamiento. “Eso es típico de papá nuevo que se quiere comprar a los nenes”, aseguró. La frase, lejos de pasar desapercibida, generó risas nerviosas y miradas de desconcierto entre los presentes, mientras los productores dudaban entre intervenir o permitir que la tensión creciera en busca de mayor audiencia.

La devolución culinaria de Wanda
La devolución culinaria de Wanda desató una discusión inesperada con Andy Chango durante el desafío de la merienda familiar en MasterChef

Andy Chango, músico y participante del certamen, no optó por la evasiva. Su respuesta, pronunciada con serenidad y una mirada fija, descolocó tanto al jurado como a quienes seguían la escena detrás de cámaras: “No fue un intento de agradar. Fue simplemente una interpretación libre del desafío”. Con estas palabras, Chango dejó en claro que su propuesta no buscaba complacer, sino que respondía a su propia visión del reto planteado, lo que elevó la temperatura del intercambio.

A partir de ese momento, el jurado, testigo directo de la escalada, optó por el silencio, y la producción se enfrentó a la incertidumbre sobre cómo manejar una situación que había superado los límites habituales del formato. Según quienes presenciaron el episodio, la tensión era palpable y el ambiente se volvió tan espeso que “podía cortarse con cuchillo”.

El comentario de Wanda sobre
El comentario de Wanda sobre la paternidad provocó risas nerviosas y desconcierto entre el jurado y la producción del programa
A pesar de la controversia
A pesar de la controversia y las críticas, Andy Chango logra permanecer en la competencia de MasterChef Celebrity

Como cierre de la noche, la intervención final de Chango dejó una huella en el programa y en la audiencia, aludiendo a la exposición mediática y a la ausencia en el entorno familiar de una manera que trascendió la competencia culinaria.

Noche difícil para Andy Chango

Germán Martitegui cuestionó a Andy Chango

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity estuvo marcada por la tensión tras el accionar de Andy Chango, quien protagonizó un episodio que generó malestar entre los jurados y puso en riesgo su continuidad en el certamen. Durante la emisión, el músico sorprendió al repartir comida, incluyendo pan y salames, a los participantes que se encontraban en el balcón, lo que provocó la inmediata reacción de Damián Betular: “Vos vas a quedar descalificado si seguís tirando cosas. En todas las temporadas que estuve yo, nunca vi esta barbaridad al balcón”, advirtió el jurado con tono severo.

El incidente escaló cuando Chango justificó su accionar al afirmar: “Expliquen bien las reglas y yo estoy dispuesto a cumplirlas”, mientras que Germán Martitegui le recordó la prohibición de subir comida al balcón y anticipó consecuencias: “Te va a llegar la cuenta, simplemente”. El participante intentó defenderse: “Compartir para mí es todo”, e involucró a Donato De Santis en la conversación.

Andy Chango al borde de la expulsión tras polémica en MasterChef Celebrity

La presentación del plato de Andy Chango, un asado al malbec con salsa criolla y papas al horno, no logró revertir la situación. Martitegui fue contundente: “Bueno, Andy, la verdad que está entre tus peores performances. No sé cómo lograste que el vino tenga como gusto a agua, que las verduras no hayan sumado absolutamente nada. Es todo muy difícil”. Betular también criticó la elección del corte y la presentación: “Ya la regla básica ahí está rota”.

La lista de errores incluyó vegetales crudos, papines sin relación con el plato, una tostada mal cortada y choclo fuera de lugar. La mala performance de Andy Chango lo dejó al borde de la eliminación, aunque finalmente fue otro participante quien abandonó la competencia.

