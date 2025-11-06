La noche negra de Andy Chango en MasterChef Celebrity y su cruce con el jurado: “Expliquen bien las reglas”

El enojo de Damián Betular contra Andy Chango en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

El estudio de Masterchef Celebrity se tiñó de tensión y nerviosismo durante una nueva gala de eliminación. Andy Chango estuvo a un paso del abismo, envuelto en una jornada donde las críticas de los jurados no dejaron resquicio para el consuelo.

La noche no solo se definió por los desafíos en la cocina, sino por una secuencia inesperada. Mientras los participantes sorteaban la angustia de la eliminación, el también cantante decidió entregarse a un gesto insólito: se acercó al sector del balcón, donde los favorecidos habían conseguido evitar la jornada de eliminación, y comenzó a repartir comida que iba desde pan hasta salames. El ambiente se volvió cómplice y distendido solo por breves segundos; mirando a cámara, el propio Andy bromeó: “Qué fácil es hacer amigos en este programa”.

Pero su acto no terminó ahí. Envalentonado, siguió repartiendo manjares entre los desafectados del balcón, y lanzó una reflexión que fue más allá de la gastronomía: “Un poco como funciona la política. Con un gestito, un pedazo de pan y algo, ya te los metés a todos en el bolsillo”.

La risa de los del balcón se apagó de golpe cuando Damián Betular percibió lo que sucedía. Perplejo, el miembro del jurado preguntó: “¿Qué es esto que hay arriba?”, sin poder ocultar su descontento ante la escena que presenciaba. Las risas se mezclaron con miradas incómodas. Este continuó y con tono firme, ordenó: “Devuelvan lo que tiró Chango, por favor”. La tensión escaló. El jurado comenzó a subir la escalera, y lanzó una advertencia directa, que escuchó todo el mundo: “Vos vas a quedar descalificado si seguís tirando cosas. En todas las temporadas que estuve yo, nunca vi esta barbaridad al balcón”, sentenció con voz grave.

Andy Chango fue cuestionado por los jurados

¿Era el final para Andy? ¿Podría revertir la jornada o sería recordado como el protagonista de la insubordinación más comentada? Las cámaras apuntaron hacia su rostro, buscando una reacción.

Pero la noche guardaba más golpes para el músico y actor. Cuando llegó el momento de enfrentar lo inevitable y presentar su plato ante los tres jurados, su elección fue un asado al malbec con salsa criolla y papas al horno. ¿Sería suficiente para borrar el desliz anterior? Pronto, la respuesta se hizo carne en palabras.

Germán Martitegui, con un tono más firme y protocolar que de costumbre, expresó incluso antes de probar la preparación: “Chango, sabe que es completamente ilegal subir comida al balcón, ¿no?“. En ese instante, el participante ensayó una especie de justificación para evitar un mal mayor: ”Expliquen bien las reglas y yo estoy dispuesto a cumplirlas", pero Martitegui no se quedaría callado: “Te va a llegar la cuenta, simplemente”. Ante ello, Andy explicó: “Compartir para mí es todo”, para luego sumar a la conversación a otro de los jurados: “Donato, vos lo tenés que entender”.

Germán Martitegui cuestionó a Andy Chango

Finalmente, después de probar, Martitegui miró fijamente y disparó uno de los juicios más duros de la temporada: “Bueno, Andy, la verdad que está entre tus peores performances. No sé cómo lograste que el vino tenga como gusto a agua, que las verduras no hayan sumado absolutamente nada. Es todo muy difícil”.

Como si no bastara, Betular remarcó: “Hay como una regla básica, ya ni siquiera de cocinero, sino como comensal, que yo no sirvo un plato de salsa, o con salsa, mejor dicho, con un corte con tanto hueso, porque es imposible que vos lo puedas comer y no termines todo enchastrado. Entonces, ya la regla básica ahí está rota".

El listado de errores continuó, exponiendo a Andy ante millones de miradas: “Los vegetales crudos, el papín que no tiene nada que ver, la tostada que está mal cortada, el choclo...“. La mala performance del Peque Schwartzmann lo liberó de la eliminación y lo pone en una zona de replanteos cuando venía siendo de los personajes más sólidos de la competencia.

¿Aprenderá Andy Chango de una noche que rozó el escándalo y el adiós? Lo cierto es que la gala dejó más incertidumbres que certezas y expuso la delgada línea entre la irreverencia y la falta de reglas en la cocina más famosa del país.