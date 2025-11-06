Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Diego 'el Peque' Schwartzman se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity tras una noche de tensión y emociones (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Otra noche de emociones se vivió en MasterChef Celebrity (Telefe). En la gala del miércoles 5 de noviembre, Diego “el Peque” Schwartzman se despidió del programa tras una jornada complicada en la cocina. El extenista no logró convencer al jurado y se convirtió en el tercer eliminado de la cuarta temporada.

La noche comenzó con un desafío que, a simple vista, parecía sencillo, pero se volvió una verdadera trampa para varios de los participantes. Debajo de las clásicas cajas misteriosas, los famosos encontraron ingredientes típicos de la gastronomía argentina. Sin embargo, la consigna no era recrear platos tradicionales, sino reinventarlos con un toque personal y distinto, algo que puso a más de uno en aprietos.

Los 11 concursantes cocinaron con esfuerzo, pero no todos lograron cumplir con las expectativas. Durante la degustación, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis coincidieron en que la gala había sido irregular y que solo unos pocos platos se destacaron realmente.

El jurado de MasterChef Celebrity destacó la dificultad del desafío de reinventar platos argentinos con un toque personal (Captura de video)

“Cuatro platos que pasan desapercibidos, lo único que las salva a ustedes cuatro es que hay participantes que lo hicieron peor que ustedes”, sentenció Betular al llamar al frente a Valentina Cervantes, Momi Giardina, Sofía Martínez y Eugenia Tobal, que lograron continuar una semana más.

En contrapartida, Luis Ventura, Alex Pelao, Andy Chango y Diego Schwartzman quedaron en la cuerda floja. La tensión se hizo sentir en el estudio cuando los jurados llamaron a los cuatro al frente para anunciar su decisión final. Donato fue el encargado de dar la noticia, en un mano a mano del deportista con el músico: “El participante que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity y se convierte en el tercer eliminado es Diego ‘el Peque’ Schwartzman”.

Visiblemente conmovido, el extenista no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros y de los chefs. “Primero agradecerles a todos, a ustedes tres que son espectaculares, y me divertí un montón. Hoy el plato no salió, pero igual la pasé espectacular. Gracias, Wan, y a todos los chicos”, expresó con emoción, mirando a Wanda Nara, quien conduce el ciclo.

Los jurados, por su parte, le dedicaron palabras de afecto y reconocimiento por su paso por el certamen. “Dejás una pequeña huella, tu paso fue rápido, pero el peor plato es lo que realmente te deja afuera”, comentó De Santis. “A mí me da mucha felicidad tener un deportista de élite como vos en esta competencia, que te hayas animado porque te quiero mucho. Si llega a haber una revancha, me encantaría que vuelvas, porque para mí hay Peque para rato”, agregó Betular con una sonrisa. “Fue muy lindo conocerte. Este plato te dejó afuera, pero para nosotros seguís siendo parte de MasterChef, y la verdad que te vamos a extrañar”, completó Martitegui.

La gala del 5 de noviembre dejó a Diego Schwartzman fuera del certamen culinario más visto de la televisión argentina (Captura de video)

El jurado destacó que la noche tuvo algunos platos que lograron sorprender, en especial los de Emilia Attias, Sofía Gonet y el Chino Leunis, que se llevaron las mejores devoluciones de la gala. “La consigna era usar productos argentinos, pero sorprendernos. Lo lograron. Son las tres luces al final del túnel de la noche. Felicitaciones, sigan así, este es el camino”, elogió Martitegui.

Aunque su paso fue breve, la participación del Peque no pasó desapercibida. Su actitud, su buena onda con el resto del elenco y su esfuerzo por mejorar en cada plato lo convirtieron en uno de los concursantes más queridos por el público.

Al final de la noche, el deportista se retiró entre aplausos y abrazos de sus compañeros, cerrando su experiencia con una sonrisa y un mensaje de gratitud. “Si la hay, ahí firmaré para estar”, dijo detrás de escena, frente a las cámaras, refiriéndose a una posibilidad de revancha en el repechaje.