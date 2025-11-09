Teleshow

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

La influencer compartió en redes sociales un episodio que generó sorpresa y curiosidad en su familia

Guardar
Mientras hacían el pozo de la piscina de su casa, Juana Repetto desenterró algo que la estremeció

Juana Repetto siempre es muy activa en las redes, y suele mostrar cómo continúa construyendo su casa. En este caso, la pileta, y su pozo correspondiente. En una historia de Instagram, destacó: “A ver si me creen esto. Solo en mi vida pasa esto, jaja”. Lo hizo en referencia al viaje que hicieron los cinco obreros que están haciendo su piscina. “Se vinieron en casa rodante desde Córdoba a hacerme la pileta y acá estamos meta asado con los 5 cordobeses del bien”, y cerró con un emoji de alabanza.

En el video que acompañó su frase, se ve a los albañiles con sus instrumentos: maderas, una mezcladora de cemento, palas y una carretilla. El hijo menor, Belisario, juega con un plato vestido con un pantalón de Boca Juniors. Al final del video se ve una parrilla en la que están haciendo el fuego.

Pero lo que más perturbó a la influencer se vio en el segundo video que posteó. El hallazgo de un hueso maxilar de gran tamaño sorprendió a la actriz y a sus hijos Toribio y Belisario. La jornada, que transcurría entre el trabajo del pozo y la convivencia familiar, cambió de tono cuando apareció el fragmento óseo, aún con dientes incrustados, en medio de la tierra removida.

Mientras los trabajadores avanzaban con la obra y el ambiente se llenaba del bullicio propio de la construcción, Repetto, visiblemente impactada, documentó el momento en sus redes sociales: “Bueno, ya sacaron toda esta tierra que ven ahí y miren lo que apareció. Miren lo que apareció enterrado. Miedo. A ver, Toro. No, no, no, no, no. ¿Qué carajo es esto? Esto no es de perro. Pone tu mano, Toro, al lado para que se vea el tamaño. Esto no puede ser de un perro.” La reacción de sus hijos, en especial la curiosidad de Toribio al comparar el tamaño del hallazgo con su mano, aportó un matiz familiar a la situación.

La incertidumbre sobre el origen del hueso llevó a Repetto a consultar a sus seguidores. Sosteniendo el maxilar ante la cámara, preguntó: “¿Alguien sabe qué es esto?”.

El hallazgo de un maxilar
El hallazgo de un maxilar en el pozo para hacer la pileta revolucionó la casa de Juana Repetto y sus hijos Toribio y Belisario

La vida cotidiana de Juana Repetto atraviesa una etapa de cambios, la convivencia con sus hijos y el embarazo de su tercer hijo, Timoteo. La actriz comparte estos momentos en redes sociales y en su videopodcast Mas minas que mamás, junto a Vicky Gils, mostrando una maternidad alejada de estereotipos y abierta a lo inesperado.

Un tiempo antes del hallazgo del hueso, otra sorpresa irrumpió en el jardín: una zarigüeya embarazada apareció al amanecer, lo que llevó a Repetto a reflexionar sobre la maternidad. “Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando donde parir”, compartió, estableciendo un paralelismo entre su experiencia y la del animal. La anécdota generó mensajes de apoyo y complicidad entre sus seguidores, quienes valoran la autenticidad de sus relatos.

En su programa de streaming, la actriz ha relatado con humor y honestidad cómo se enteró de su tercer embarazo, desmitificando la idea de la planificación perfecta. “Sí, yo siempre. Yo, por lo menos, amo ser mamá. No quería de ninguna manera que fuese así, la verdad, pero bueno, así como vino y así será perfecto, ¿no?”, expresó, reafirmando su vínculo con una maternidad real y espontánea.

La imagen pública de Juana Repetto se consolida a través de la transparencia con la que comparte tanto los momentos extraordinarios como los cotidianos. Su estilo, marcado por la cercanía y el humor, la distingue en el universo digital y la conecta con una audiencia que valora la autenticidad. Cada relato, desde el hallazgo de un hueso misterioso hasta la llegada inesperada de una zarigüeya, refuerza su perfil de madre genuina y alejada de moldes preestablecidos.

Entre sorpresas enterradas en el jardín y visitas inesperadas de la fauna local, Juana Repetto transforma lo cotidiano en historias que celebran la vida familiar sin artificios, mostrando que la naturalidad y la apertura siguen siendo el sello distintivo de su día a día.

Temas Relacionados

Juana RepettoHallazgo de huesoMaternidad real

Últimas Noticias

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

La anfitriona dio todos los detalles de su look en una velada que destacó por la diversidad de sus invitados

Mirtha Legrand deslumbró en su

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

La cantante británica entonó la letra de “Tu Misterioso alguien” y desató la locura de sus fanáticos en el estadio de River Plate

Dua Lipa hizo vibrar a

Juli Poggio vivió una espectacular experiencia en un santuario de elefantes durante su viaje a Tailandia

La influencer se encuentra en el sudeste asiático hace algunos días y aprovechó para disfrutar una vivencia única

Juli Poggio vivió una espectacular

Nicole Neumann celebró dos años de matrimonio con Manu Urcera y mostró postales íntimas de su familia

La modelo y el corredor automovilístico festejaron su segundo aniversario en las redes sociales

Nicole Neumann celebró dos años

Camilota mostró su nuevo departamento y respondió a las críticas en redes: “Hoy me elijo primero a mi”

La influencer sufrió cuestionamientos por el origen de los fondos para el alquiler de su flamante vivienda. La ex Cuestión de Peso habló con Teleshow y contó cómo es su presente

Camilota mostró su nuevo departamento
DEPORTES
El show de Messi en

El show de Messi en la clasificación del Inter Miami a semifinales: doblete, asistencia y conexión rosarina con Silvetti

Torneo Clausura: Racing volvió al triunfo, Unión quedó en la cima de su grupo y San Martín de San Juan rescató un punto vital

Comenzaron las semifinales del reducido de la Primera Nacional: ganaron Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón

Con dos goles de Messi, Inter Miami arrolló 4-0 a Nashville y se clasificó a las semifinales del Este en la MLS

Enzo Fernández confirmó que será baja por lesión en la selección argentina para el amistoso contra Angola: “Es la mejor decisión”

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró en su

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

Juli Poggio vivió una espectacular experiencia en un santuario de elefantes durante su viaje a Tailandia

Nicole Neumann celebró dos años de matrimonio con Manu Urcera y mostró postales íntimas de su familia

Camilota mostró su nuevo departamento y respondió a las críticas en redes: “Hoy me elijo primero a mi”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña y Rodrigo Paz

Santiago Peña y Rodrigo Paz sellaron su primera cumbre bilateral para “fortalecer los lazos” de Paraguay y Bolivia

Así es Belém, la joya amazónica que recibe la COP30: historia, sabores y tradiciones únicas

El entrenamiento de fuerza puede prevenir la disfunción eréctil y mejorar el deseo sexual, según Harvard

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales