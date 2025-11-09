Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mientras hacían el pozo de la piscina de su casa, Juana Repetto desenterró algo que la estremeció

Juana Repetto siempre es muy activa en las redes, y suele mostrar cómo continúa construyendo su casa. En este caso, la pileta, y su pozo correspondiente. En una historia de Instagram, destacó: “A ver si me creen esto. Solo en mi vida pasa esto, jaja”. Lo hizo en referencia al viaje que hicieron los cinco obreros que están haciendo su piscina. “Se vinieron en casa rodante desde Córdoba a hacerme la pileta y acá estamos meta asado con los 5 cordobeses del bien”, y cerró con un emoji de alabanza.

En el video que acompañó su frase, se ve a los albañiles con sus instrumentos: maderas, una mezcladora de cemento, palas y una carretilla. El hijo menor, Belisario, juega con un plato vestido con un pantalón de Boca Juniors. Al final del video se ve una parrilla en la que están haciendo el fuego.

Pero lo que más perturbó a la influencer se vio en el segundo video que posteó. El hallazgo de un hueso maxilar de gran tamaño sorprendió a la actriz y a sus hijos Toribio y Belisario. La jornada, que transcurría entre el trabajo del pozo y la convivencia familiar, cambió de tono cuando apareció el fragmento óseo, aún con dientes incrustados, en medio de la tierra removida.

Mientras los trabajadores avanzaban con la obra y el ambiente se llenaba del bullicio propio de la construcción, Repetto, visiblemente impactada, documentó el momento en sus redes sociales: “Bueno, ya sacaron toda esta tierra que ven ahí y miren lo que apareció. Miren lo que apareció enterrado. Miedo. A ver, Toro. No, no, no, no, no. ¿Qué carajo es esto? Esto no es de perro. Pone tu mano, Toro, al lado para que se vea el tamaño. Esto no puede ser de un perro.” La reacción de sus hijos, en especial la curiosidad de Toribio al comparar el tamaño del hallazgo con su mano, aportó un matiz familiar a la situación.

La incertidumbre sobre el origen del hueso llevó a Repetto a consultar a sus seguidores. Sosteniendo el maxilar ante la cámara, preguntó: “¿Alguien sabe qué es esto?”.

El hallazgo de un maxilar en el pozo para hacer la pileta revolucionó la casa de Juana Repetto y sus hijos Toribio y Belisario

La vida cotidiana de Juana Repetto atraviesa una etapa de cambios, la convivencia con sus hijos y el embarazo de su tercer hijo, Timoteo. La actriz comparte estos momentos en redes sociales y en su videopodcast Mas minas que mamás, junto a Vicky Gils, mostrando una maternidad alejada de estereotipos y abierta a lo inesperado.

Un tiempo antes del hallazgo del hueso, otra sorpresa irrumpió en el jardín: una zarigüeya embarazada apareció al amanecer, lo que llevó a Repetto a reflexionar sobre la maternidad. “Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando donde parir”, compartió, estableciendo un paralelismo entre su experiencia y la del animal. La anécdota generó mensajes de apoyo y complicidad entre sus seguidores, quienes valoran la autenticidad de sus relatos.

En su programa de streaming, la actriz ha relatado con humor y honestidad cómo se enteró de su tercer embarazo, desmitificando la idea de la planificación perfecta. “Sí, yo siempre. Yo, por lo menos, amo ser mamá. No quería de ninguna manera que fuese así, la verdad, pero bueno, así como vino y así será perfecto, ¿no?”, expresó, reafirmando su vínculo con una maternidad real y espontánea.

La imagen pública de Juana Repetto se consolida a través de la transparencia con la que comparte tanto los momentos extraordinarios como los cotidianos. Su estilo, marcado por la cercanía y el humor, la distingue en el universo digital y la conecta con una audiencia que valora la autenticidad. Cada relato, desde el hallazgo de un hueso misterioso hasta la llegada inesperada de una zarigüeya, refuerza su perfil de madre genuina y alejada de moldes preestablecidos.

Entre sorpresas enterradas en el jardín y visitas inesperadas de la fauna local, Juana Repetto transforma lo cotidiano en historias que celebran la vida familiar sin artificios, mostrando que la naturalidad y la apertura siguen siendo el sello distintivo de su día a día.