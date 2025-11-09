Teleshow

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

La anfitriona dio todos los detalles de su look en una velada que destacó por la diversidad de sus invitados

La nueva noche de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece transformó el estudio en un escenario de elegancia y sofisticación. La conductora, reconocida por su estilo inconfundible, eligió para esta ocasión un vestido rojo shocking de encaje que capturó la atención desde el primer momento. El ambiente de gala de La noche de Mirtha, junto a la cuidada selección de accesorios y detalles personales, reafirmó su estatus como referente de la moda y la televisión argentina.

El vestido, pieza central de su imagen, fue descrito por la propia Legrand como un diseño “Llantú, encaje colorado”, que destacaba por su color vibrante y su confección delicada. Un broche de cristales, colocado al costado, aportaba un toque de brillo al conjunto. La prenda, firmada por la diseñadora Iara, provenía de su local ubicado en la calle Peña 2829, un dato que la conductora compartió con entusiasmo al referirse a las “cosas divinas” que ofrece la boutique.

La elección de los accesorios acompañó la impronta lujosa del atuendo. Legrand mostró con orgullo los anillos y aros, piezas que resaltaban por su diseño, y también mencionó la pulsera, a la que calificó como “preciosa”. Todas estas joyas pertenecían a la firma Joyas Ricciardi, una elección que reforzó la imagen de distinción que caracteriza a la conductora. La manera en que lució cada elemento, deteniéndose en los detalles y compartiendo su entusiasmo con el público, evidenció la importancia que otorga a la presentación personal y al impacto visual de su imagen.

Para esta noche, Mirtha Legrand eligió un jugado look en rojo furioso con encaje

Más allá del vestuario y los accesorios, Legrand hizo una mención especial al cuidado de su piel, agradeciendo a la doctora Mabel Tamaruz, responsable de su rutina dermatológica. Este reconocimiento público subrayó el valor que la conductora otorga al bienestar y la estética, integrando el cuidado personal como parte fundamental de su presencia televisiva.

El entorno en el que se desarrolló la velada acompañó la impronta de gala. La noche de Mirtha mantiene su formato tradicional de los sábados a las 21:30, consolidándose como un clásico de la televisión argentina. El programa, conocido por su escenografía cuidada y su atmósfera de encuentro entre figuras destacadas, refuerza en cada emisión la expectativa por el look de su anfitriona, convertido en un sello propio y en un tema de conversación recurrente entre la audiencia.

Mirtha Legrand y sus invitados: Carmen Maura, Fernando Bravo, Juan José Campanella y Julieta Cardinali

En esta edición, la mesa reunió a invitados de renombre que aportaron diversidad y prestigio al encuentro. La actriz española Carmen Maura, reconocida internacionalmente, participó para promocionar su papel en “Vieja loca”, la ópera prima del director argentino Martín Mauregui, donde incursiona por primera vez en el género del terror psicológico. Maura compartió su experiencia en el rodaje, destacando el desafío físico y emocional que implicó el personaje, y relató anécdotas sobre su participación en el Festival de Sitges, especializado en cine de terror.

Junto a Maura, la mesa contó con la presencia del cineasta Juan José Campanella, el conductor Fernando Bravo y la actriz Julieta Cardinali, quienes aportaron sus perspectivas desde el cine, la televisión y el espectáculo. La selección de invitados reflejó la capacidad del programa para reunir a personalidades de distintos ámbitos, consolidando su reputación como espacio de referencia en la cultura y el entretenimiento.

La trayectoria de Mirtha Legrand, con más de cinco décadas al frente de la televisión, se manifestó tanto en la conducción del programa como en la elección de su imagen. Su rol como anfitriona de figuras emblemáticas y su atención al detalle en cada aparición la mantienen vigente como leyenda del espectáculo, capaz de reinventarse y de marcar tendencia en cada emisión.

En cada sábado, Legrand reafirma su lugar en la historia televisiva y en el imaginario colectivo, donde su presencia y su estilo continúan renovando la tradición de la pantalla argentina.

