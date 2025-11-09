Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Fran Stoessel, hermano de Tini, registró el recibimiento del plantel en La Bombonera con fuegos y papelitos (Video: Instagram)

La Bombonera se tiñó de azul y oro en una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso 2-0 con goles de Exequiel “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel, en un partido clave que lo dejó líder de la Zona A y selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con las tribunas colmadas y un clima de fiesta, los hinchas vivieron una jornada intensa dentro y fuera del estadio, y las redes sociales se llenaron de color y pasión con los posteos de las celebridades.

Desde las primeras horas del día, distintos famosos comenzaron a palpitar el encuentro y a mostrar en sus historias de Instagram los rituales y cábalas previos. Zaira Nara, una de las primeras en sumarse a la fiebre xeneize, compartió una foto frente al espejo luciendo la camiseta de Boca, combinada con un pantalón deportivo azul. Más tarde, mostró a su hijo sentado en uno asiento del estadio, vestido también con los colores del club. Su hermana, Wanda Nara, se mostró desde el auto con la camiseta de River, marcando el contraste familiar.

Zaira Nara mostró su look azul y oro y compartió la emoción con su hijo desde las tribunas de La Bombonera

Wanda Nara posó con la camiseta millonaria desde su auto y compartió su clásico posteo de apoyo a River

La jornada también contó con la presencia de figuras del espectáculo en las tribunas. Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, siguió el partido desde un palco junto a sus hijos, todos vestidos con la camiseta azul y oro. “Siempre acá, te amamos amor nuestro”, escribió en sus historias, en apoyo al capitán de Boca. En tanto, Leticia Siciliani expresó su pasión desde Rosario, acompañada de Maru Venancio, con un mensaje dedicado al club: “Somos la mitad más uno, somos el pueblo y el carnaval. Boca te llevo el alma en el alma, y cada día te quiero más”, junto a corazones azul y amarillo, siguiendo la transmisión del partido desde un celular.

Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, alentó desde un palco junto a sus hijos, todos vestidos con la camiseta de Boca

Leticia Siciliani siguió el partido desde Rosario y compartió cánticos xeneizes

Otra que celebró desde las gradas fue Sabrina Rojas, quien compartió una foto del estadio acompañada de la frase “Hola bebé, te amo Boca”, añadió un video de la hinchada alentando al club de la ribera y luego mostró una estampita de Diego Maradona con los colores del club. Fran Stoessel, hermano de Tini, registró la salida de los equipos desde la Bombonera y el recibimiento con humo, papelitos y fuegos artificiales, mientras que Natalie Weber eligió ver el partido desde su casa, con mate en mano, termo con el escudo de Boca y una encuesta para sus seguidores: “¿Quién gana?”, con los clásicos corazones azul y amarillo frente al rojo y blanco. Además, añadió un compilado de su marido, Mauro Zárate, exjugador de Boca, reaccionando al partido.

Sabrina Rojas registró la salida de los equipos y mostró su devoción por Diego Maradona con una estampita del ídolo

Natalie Weber alentó desde su casa y compartió la reacción de su marido, Mauro Zárate, durante el clásico

En el mismo sentido, El Polaco se mostró con amigos alentando al Xeneize y reposteó la frase “Vamos Boca”, mientras que L-Gante, fiel a su estilo, subió una historia desde el auto con la camiseta del club y el tema “Si quieren ver fiesta, vengan a la 12” de fondo, además de un video corto llegando a las inmediaciones de la cancha. Por su parte, Ximena Capristo y Gustavo Conti grabaron un video desde la parrilla con la camiseta puesta, listos para alentar en familia con su hijo Félix.

El Polaco subió una historia junto a sus amigos con la frase “Vamos Boca” y los colores del Xeneize

L-Gante se mostró en el auto con la camiseta del club y la canción “Si quieren ver fiesta, vengan a la 12” de fondo (Video: Instagram)

Ximena Capristo y Gustavo Conti alentaron desde su parrilla familiar junto a su hijo Félix, todos con la camiseta puesta

Del lado millonario, varias figuras acompañaron al equipo de Marcelo Gallardo desde sus hogares o compartieron su fanatismo por redes. Mernuel subió un video en el que se lo ve a Bauleti mirando el partido desde su living con la camiseta de River, mientras levanta el brazo en señal de festejo. Mariano Iúdica, por su parte, escribió: “Ya estamos con vos, River Plate”, mostrando una botella de whisky y el televisor encendido con la transmisión del clásico. También Marcelo De Bellis compartió un reel del club, reafirmando su pasión.

Mernuel subió un video junto a Bauleti mirando el partido y festejando desde el living con la camiseta roja y blanca (Video: Instagram)

Mariano Iúdica acompañó a River desde su casa con whisky en mano y la transmisión del partido de fondo

Marcelo De Bellis compartió un video del club para alentar al equipo de Gallardo (Video: Instagram)

Mientras tanto, en la cancha, la fiesta se vivía minuto a minuto. La Bombonera vibraba con cada avance del equipo local, y el gol de Zeballos antes del entretiempo encendió aún más a los hinchas. Ya en el complemento, el tanto de Merentiel selló la ventaja parcial que los fanáticos celebraban en las tribunas y en las redes.

Entre cánticos, mates, selfies y camisetas, los famosos fueron parte del clásico argentino más esperado del año, una vez más dividido entre los colores, pero unidos por la misma pasión futbolera.