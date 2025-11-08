Sofía Jujuy Jiménez contó cómo pasó del casting fallido para En el barro a su primer protagónico: ”Que nada te frene”

Sofía "Jujuy" Jiménez contó con un video cómo superó las críticas recibidas por publicar su fallido casting para "En el barro" a conseguir su primer protagónico

Sofía “Jujuy” Jiménez se convirtió en el centro de la conversación digital tras compartir en sus redes sociales el video de su casting fallido para la serie En el barro. Lejos de dejarse afectar por las críticas y burlas que surgieron a raíz de esa publicación, la actriz, conductora y modelo argentina transformó la experiencia en un impulso para su desarrollo profesional, lo que la llevó a conseguir su primer protagónico como actriz en una serie vertical producida por Reelshort Latinoamérica.

La reacción inicial de Jiménez ante la oleada de comentarios negativos fue inmediata. En el video publicado, la propia Sofía reconoció la inevitabilidad de las opiniones ajenas con una frase directa: “Y sí, siempre van a hablar”. A continuación, mostró un collage de notas y opiniones sobre su casting, donde se destacaban tanto críticas como apoyos, como el de Yuyito González, quien expresó su agrado por el trabajo de Sofía. También se incluyeron comentarios despectivos, como una voz anónima que calificó su actuación de “psiquiátrica”. El video avanzó con fragmentos del casting, en los que Jiménez interpretó diferentes escenas y personajes, mostrando su entrega y versatilidad frente a la cámara.

La publicación del casting que hizo para En el Barro, serie cuya primera temporada fue un enorme suceso en Netflix no solo generó repercusiones inmediatas, sino que también se viralizó, convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Tras la difusión del video, se desató un “trend” en el que otros actores y actrices comenzaron a compartir sus propios castings, incluso desde otros países y en distintos idiomas. Entre las figuras que se sumaron al debate estuvo Martín Cirio, lo que, según Sofía, aportó un matiz divertido a la situación. La viralización no solo expuso a Jiménez a la opinión pública, sino que también puso en evidencia la subjetividad del arte y el esfuerzo que implica cada audición, aspectos que muchas veces pasan desapercibidos para el público general.

Frente a la avalancha de comentarios, la actitud de Sofía fue determinante. En sus declaraciones, subrayó la importancia de mantener el foco en los propios objetivos y de no dejarse arrastrar por el hate. “Lo importante es tener en claro qué es lo que querés y ser fiel a eso. Yo tenía dos opciones: sentirme mal, bloquearme y no avanzar o tomarme las cosas con humor y seguir mi camino”, reflexionó. Jiménez admitió que suele reírse de sí misma y que esa capacidad de autocrítica y humor la ayuda a sanar y avanzar. Incluso reconoció que el “beboteo” que muchos señalaron en su casting es parte de su personalidad, y que la actuación, a diferencia de su faceta como conductora o modelo, la expone de una manera más vulnerable.

El desenlace de esta experiencia fue la obtención de su primer papel protagónico en una serie vertical para Reelshort Latinoamérica, un formato novedoso en Argentina. En esta producción, Sofía interpreta a Micaela, una villana en un culebrón que, según sus palabras, terminó por conquistarla a medida que avanzaban los ensayos. La actriz confesó que al principio dudaba sobre asumir el rol de “mala”, pero pronto se sintió cómoda y entusiasmada con el desafío. La serie, grabada en formato vertical, representa una innovación en la industria audiovisual local y marca un hito en la carrera de Jiménez, quien celebró la oportunidad de mostrar una faceta artística menos conocida para el público.

En su balance final, Sofía Jujuy Jiménez compartió una reflexión dirigida a quienes atraviesan situaciones similares de exposición y crítica: “Que nada ni nadie te frene. Ocupate de ser la dueña y protagonista de tu vida. Te juro que es una mucha más hermosa de esa manera. Y si no, mirame”.