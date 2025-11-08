Teleshow

Sofía Jujuy Jiménez contó cómo pasó del casting fallido para En el barro a su primer protagónico: ”Que nada te frene”

La viralización de su audición impulsó a la modelo, actriz y conductora a explorar una faceta artística distinta y a inspirar a otros. Ahora se la podrá ver actuar en un formato novedoso

Guardar
Sofía "Jujuy" Jiménez contó con un video cómo superó las críticas recibidas por publicar su fallido casting para "En el barro" a conseguir su primer protagónico

Sofía “Jujuy” Jiménez se convirtió en el centro de la conversación digital tras compartir en sus redes sociales el video de su casting fallido para la serie En el barro. Lejos de dejarse afectar por las críticas y burlas que surgieron a raíz de esa publicación, la actriz, conductora y modelo argentina transformó la experiencia en un impulso para su desarrollo profesional, lo que la llevó a conseguir su primer protagónico como actriz en una serie vertical producida por Reelshort Latinoamérica.

La reacción inicial de Jiménez ante la oleada de comentarios negativos fue inmediata. En el video publicado, la propia Sofía reconoció la inevitabilidad de las opiniones ajenas con una frase directa: “Y sí, siempre van a hablar”. A continuación, mostró un collage de notas y opiniones sobre su casting, donde se destacaban tanto críticas como apoyos, como el de Yuyito González, quien expresó su agrado por el trabajo de Sofía. También se incluyeron comentarios despectivos, como una voz anónima que calificó su actuación de “psiquiátrica”. El video avanzó con fragmentos del casting, en los que Jiménez interpretó diferentes escenas y personajes, mostrando su entrega y versatilidad frente a la cámara.

La publicación del casting que hizo para En el Barro, serie cuya primera temporada fue un enorme suceso en Netflix no solo generó repercusiones inmediatas, sino que también se viralizó, convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Tras la difusión del video, se desató un “trend” en el que otros actores y actrices comenzaron a compartir sus propios castings, incluso desde otros países y en distintos idiomas. Entre las figuras que se sumaron al debate estuvo Martín Cirio, lo que, según Sofía, aportó un matiz divertido a la situación. La viralización no solo expuso a Jiménez a la opinión pública, sino que también puso en evidencia la subjetividad del arte y el esfuerzo que implica cada audición, aspectos que muchas veces pasan desapercibidos para el público general.

Frente a la avalancha de comentarios, la actitud de Sofía fue determinante. En sus declaraciones, subrayó la importancia de mantener el foco en los propios objetivos y de no dejarse arrastrar por el hate. “Lo importante es tener en claro qué es lo que querés y ser fiel a eso. Yo tenía dos opciones: sentirme mal, bloquearme y no avanzar o tomarme las cosas con humor y seguir mi camino”, reflexionó. Jiménez admitió que suele reírse de sí misma y que esa capacidad de autocrítica y humor la ayuda a sanar y avanzar. Incluso reconoció que el “beboteo” que muchos señalaron en su casting es parte de su personalidad, y que la actuación, a diferencia de su faceta como conductora o modelo, la expone de una manera más vulnerable.

El desenlace de esta experiencia fue la obtención de su primer papel protagónico en una serie vertical para Reelshort Latinoamérica, un formato novedoso en Argentina. En esta producción, Sofía interpreta a Micaela, una villana en un culebrón que, según sus palabras, terminó por conquistarla a medida que avanzaban los ensayos. La actriz confesó que al principio dudaba sobre asumir el rol de “mala”, pero pronto se sintió cómoda y entusiasmada con el desafío. La serie, grabada en formato vertical, representa una innovación en la industria audiovisual local y marca un hito en la carrera de Jiménez, quien celebró la oportunidad de mostrar una faceta artística menos conocida para el público.

En su balance final, Sofía Jujuy Jiménez compartió una reflexión dirigida a quienes atraviesan situaciones similares de exposición y crítica: “Que nada ni nadie te frene. Ocupate de ser la dueña y protagonista de tu vida. Te juro que es una mucha más hermosa de esa manera. Y si no, mirame”.

Temas Relacionados

Sofía Jujuy JiménezCasting fallidoEn el barroReelshort LatinoaméricaSerie vertical Argentina

Últimas Noticias

Maxi López se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara: “Me es difícil verla como una amistad”

El exdelantero de River Plate estuvo como invitado en Sería Increíble y contó realmente como se lleva con la madre de sus tres hijos

Maxi López se sinceró acerca

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

La conductora opinó sobre el fallo adverso que recibió Claudio Contardi por parte del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana y advirtió que el recluso está en falta con la cuota alimentaria

Julieta Prandi habló del rechazo

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Los dos rosarinos, más Trueno y Paco y Ca7riel recibieron el honor de ser ternados en la edición número 68 de los premios mundiales de la Recording Academy

De las lágrimas de Nicki

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

La banda creada en Popstars tiene planeado regresar a los escenarios para celebrar sus 25 años. La respuesta del grupo ante la traumática situación que vivió la cantante

Lissa Vera habló del reencuentro

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

El actor, que está en Nueva York con su nueva pareja, Dai Fernández, reaccionó ante la imagen viralizada del trabajo que une a la actriz con el músico Seven Kayne. Cuál fue la respuesta de Gimena

El gesto inesperado de Nico
DEPORTES
San Lorenzo visita al Rosario

San Lorenzo visita al Rosario Central de Di María en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

TELESHOW
Maxi López se sinceró acerca

Maxi López se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara: “Me es difícil verla como una amistad”

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó otro ataque masivo

Rusia lanzó otro ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania y el gobierno de Zelensky activó apagones de emergencia

La organización y el acceso son claves en los sistemas de salud más eficientes del planeta, asegura un informe

Emmanuel Macron advirtió que se mantiene “vigilante” sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras las críticas en Francia

Crean una “hamburguesa” a base de girasol con un aporte proteico similar al de la carne

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad