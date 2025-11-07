Teleshow

Maxi López se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara: “Me es difícil verla como una amistad”

El exdelantero de River Plate estuvo como invitado en Sería Increíble y contó realmente como se lleva con la madre de sus tres hijos

Maxi López contó como está hoy en día su relación con Wanda Nara (Video: Olga-Sería Increíble)

Maxi López, desde que llegó al país para ser parte de MasterChef Celebrity (Telefe), comenzó a mostrar una nueva faceta de su vida, muy confiado ante las cámaras, haciendo challenges de TikTok y saliendo de fiesta con sus compañeros de reality. En este contexto, Maxi estuvo como invitado a Sería Increíble (Olga) para hablar de su participación en el programa y su relación con Wanda Nara, con quien durante años estuvo en guerra.

Al comienzo de la charla, habló sobre la energía en el programa en el que comparten espacio: “Ellos imponen mucho respeto también”, explicó sobre los jurados del reality. “Al principio me cagaba un poco, pero después me fui soltando y cuando Wanda me ataca, entonces yo voy. O sea, la bandera roja, veo sangre…”. López detalló que esa dinámica es familiar y tiene historia: “Nosotros nos manejamos de esa manera. Cuando antes, hace muchos años, éramos así, siempre ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y eso fue un poco lo que en aquel momento nos atrajo uno del otro. Hoy la vivimos desde otra manera, padres separados, pero que quieren hacer las cosas bien y disfrutar a los chicos, y me parece que está bien”.

Homero Pettinato le consultó si la consideraba una amiga y tras confesar que le parecía un montón agregó: “Hay buena onda, hay predisposición. Quizás, no sé, me es difícil ver a ella como una amistad. Como padre y madre separados que queremos hacer las cosas mejor de lo que hicimos”.

Desde que llegó al país,
Desde que llegó al país, López vive momentos con sus tres hijos y con la familia de su expareja (Instagram)

Sobre el presente, describió: “Estamos bien. Es un partido difícil, pero estamos saliendo, estamos viendo la luz, de a poquito vamos teniendo buena relación y bueno... Nos llevamos bien. Este momento está bueno para nosotros y para los peques también. Entonces, aprovechamos, qué sé yo. A mí tener esta relación con ella me encanta, porque anoche me dice el más grande: Che, papá, quiero ir a dormir con vos, ¿vamos a casa? Bueno, lo agarro. El otro día, anteanoche, me llamó el chiquito: Vamos a comer algo y después... Toda esa dinámica”.

En el intercambio, Nati Jota y el panel recordaron épocas más turbulentas: antes, los días de visitas y la custodia de los hijos solían ser motivo de polémica, rumores y denuncias mediáticas. López coincidió: “Literal, diciendo: Se los robó”. Hoy, describe una realidad distinta: “A mí esta dinámica me gusta y poder disfrutar de ellos. Sí”.

La entrevista se internó en la experiencia de sus hijos al crecer bajo la mirada pública y la evolución en el diálogo familiar. “Ellos hoy que están más grandes, ¿hacen algún reclamo? Ya que se puede hablar, incluso también los ven más humanos a ustedes, ellos son más grandes, ¿ustedes les pueden decir: Sí, la verdad, perdón, no nos manejamos bien? ¿Ellos tienen ese recuerdo de: Che, acá la verdad estuvieron mal, viejos, nos rompieron las bolas.?”, preguntó Nati Jota. López respondió: “Nosotros siempre estuvimos, más allá de la distancia, y hubo momentos donde no nos podíamos ver, vamos a ponerlo así, nunca perdimos… Yo me quedaba tranquilo, porque cuando los veía después de mucho tiempo, es como que el tiempo no se perdía. Entonces, eso a mí me dejaba tranquilo. Dentro de toda la situación, yo me quedaba tranquilo y digo: Bueno, no perdimos eso con los chicos y eso está bueno”.

Maxi López habló de la relación que tiene con sus tres hijos con Wanda Nara (Video: Olga-Sería Increíble)

El exfutbolista explicó cómo adaptaron la forma de comunicarse a medida que sus hijos crecían: “Siempre hablé con ellos. Claro, muchas veces no hablaba porque me parecía que eran chicos y había cosas que no les tenía que decir. Pero después, cuando fueron creciendo, ya los pibes hoy te encaran, papá, pero esto, pero lo otro, pero más charlando las cosas. Y yo explicándole, gracias a Dios, no hay... ¿Cómo se dice? No hay cola. No me recriminan, no me pasan factura. Yo traté siempre, cuando pude, a veces era difícil, de morderme la lengua y no hablar y no decir nada de la madre, porque siempre va a ser la madre y es algo que me llevó un tiempo entenderlo también. Pero bueno”.

López definió estos cambios y aprendizajes como parte de los conflictos habituales en cualquier proceso de separación, y subrayó el compromiso de ambos por buscar una convivencia más armónica para sí mismos y, sobre todo, para sus hijos.

