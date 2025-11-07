Mauro Icardi vuelve a la Argentina luego de cinco meses sin ver a sus hijas

La abogada de Mauro Icardi dio detalles de su regreso al país y el vínculo con sus hijas

Desde el mes de julio, Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran instalados en Estambul, Turquía, viviendo su romance lejos de los escándalos que los tiene como protagonistas junto a Wanda Nara. Luego de cinco meses en el exterior y sin ver a sus niñas, más allá de las llamadas, el delantero del Galatasaray volverá al país junto a la China y los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña.

Elba Marcovecchio, una de sus abogadas, estuvo en DDM (América TV) y dio detalles acerca de este regreso y la situación judicial, en especial la cuota alimentaria que adeuda desde que comenzó el conflicto con Wanda. “Llega el martes Icardi y viene con la intención de poder ver a sus hijas ¿Está todo arreglado o todavía está en proceso?“, fue lo primero que le pregunto Mariana Fabbiani, la conductora del ciclo.

“Si está arreglado, si hay disposiciones judiciales, si también hay reserva, por lo cual no te puedo decir demasiado. Este viaje viene proyectado desde hace un tiempo y con una logística muy armada, con una logística muy armada de autorizaciones del club y el único motivo… ¿Se acuerdan de que lo estaba diciendo, que yo les decía que Mauro, si era por él, se tomaba un avión para estar un día, aunque fuera dos días, tres días, lo que pudiera estar con sus hijas? No era una expresión de deseo solamente, era un trabajo que se estaba haciendo, autorizaciones que se estaban gestionando con el club“, comenzó diciendo la abogada.

Icardi llega al país luego de que la China subiera una serie de videos mostrando la complicidad del delantero con su hijo menor (Video: Instagram)

César Carozza, abogado y panelista del programa, le consultó por la deuda de la cuota alimentaria y se podía convertirse en un problema a la hora de salir del país. “Muy bien, está bien, es muy buena pregunta. Mauro no tiene ninguna restricción para salir del país, para entrar, por supuesto que no, pero no tiene ninguna restricción de salida del país. No te puedo dar demasiados detalles, pero es una resolución que está apelada, es decir, hoy no está en el registro (de deudores alimentarios). De todas maneras, la deuda alimentaria está más que garantizada porque Mauro es sobradamente solvente y tiene bienes acá en Argentina que pueden satisfacer esa deuda. Es decir, que no habría ningún sentido para decretar una prohibición de salida del país”, aclaró acerca del tema, dejando en claro que no tendrá problemas a la hora de salir del país.

Allí es cuando Tatiana Schapiro le preguntó si ya estaban los planes arreglados para verlas y, teniendo en cuanta lo que sucedió en el pasado, estaba asustado de que no se pueda llevar adelante: “No te puedo contar y además no sería prolijo que tampoco que así lo hiciera. La verdad que se están tomando todas las previsiones. Hay mucha intención. El miedo (de no poder verlas) es fundado porque el miedo sobre situaciones que ya pasaron. Lo cierto es que estas situaciones no sería bueno para las nenas que sucedieran y se repitieran. Las nenas necesitan a su mamá y necesitan a su papá. Sobre eso no hay ningún tipo de duda“.

Cabe recordar que la última vez que el delantero estuvo en el país, los encuentros que tuvo con las dos niñas estuvieron rodeados de conflicto. La policía se hizo presente en las inmediaciones del Chateau Libertador, donde vive Wanda con las pequeñas, hubo llantos, las pequeñas se negaban a bajar del departamento para estar con el padre y hubo una serie de videos que recorrieron las redes sociales que mostró como fue la situación en vivo y en directo, haciendo visible la tensión que marcó los encuentros. A pesar de las horas Mauro siempre se pudo ir con las niñas.