El fogoso idea y vuelta de la China Suárez y Mauro Icardi: “El mejor profesor”

La China Suárez compartió un adelanto de su nueva serie y tuvo un picante ida y vuelta con Mauro Icardi (Video: Instagram)

Mauro Icardi y la China Suárez cada día que pasa se muestra más enamorados que nunca, posteando fotos de ellos, comentando las publicaciones los unos de los otros y apoyándose en sus proyectos. En este contexto, la China compartió un fragmento en particular de la nueva serie que va a estrenar en una de las plataformas de streaming.

En las últimas horas, la actriz publicó un breve adelanto de la serie que prepara para una reconocida plataforma de streaming. El fragmento la mostró montando a caballo, vestida con una camisa blanca y un trench coat, mientras galopaba con el cabello suelto al viento. A los pocos minutos, la publicación acumuló reacciones y comentarios de sus seguidores, y el video generó una inmediata ola de “me gusta”, anticipando la expectativa por el inminente estreno.

De entre todos los mensajes y elogios recibidos, fue Mauro quien concentró la atención por su intervención. Con una frase dirigida a su novia y el agregado de dos emojis de caballo, el futbolista escribió: “Lo bien que montás”, arrobando a la actriz. El texto marcó la diferencia y acaparó la mirada de la audiencia, provocando desde bromas sobre la doble interpretación hasta respuestas cargadas de humor entre los usuarios.

El fogoso intercambio de mensajes entre la China e Icardi (Instagram)

La reacción de la China no tardó en llegar y mantuvo el tono de complicidad. Eligió responder con un guiño al comentario, devolviéndole la gentileza a su pareja: “Tengo el mejor profesor”, acompañado de un emoji con babero. Este intercambio no solo amplificó la repercusión del adelanto, sino que reforzó la participación activa de ambos en el ida y vuelta virtual, consolidando ante sus fans una dinámica de pareja en la que el juego comunicativo y la camaradería forman parte del día a día.

Mientras la pareja disfruta de Estambul, junto a los tres hijos de la actriz:Rufina-fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio-quienes nacieron de su vínculo con Benjamín Vicuña. Por esta razón, los pequeños formaron un vínculo con el delantero de Galatasaray que quedó evidenciado en las últimas historias de Suárez.

Todo comenzó con un video de la actriz de Casi Ángeles junto a su hijo Amancio saltando en un trampolín gigante que instalaron en el jardín de la casa a donde se mudaron para iniciar una nueva vida lejos de la sombra de Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas.

La China Suárez mostró la complicidad de Mauro Icardi y Amancio Vicuña (Video: Instagram)

En medio de los saltos, madre e hijo cayeron y el pequeño fue el protagonista de un tierno momento. Sentado sobre ella, tomó el rostro de la China entre sus manos y le dijo: “Mamita te amo“. La reacción de la cantante fue darle un beso en la mejilla al pequeño.

A esta historia le siguió una segunda, donde los protagonistas fueron Icardi y Amancio. La dupla fue grabada jugando al fútbol, Mauro como atacante y el hijo de Vicuña como defensor, en el patio de la mansión en la que están viviendo.

En el arco estaba Magnolia, que no logró detener que la pelota entre. Si bien el delantero del Galatasaray fue el que anotó el gol, no dudó en celebrar con el niño, lo alzó en sus brazos, lo zarandeó por el aire y luego lo volvió a depositar en el césped. Suárez decidió no agregar palabras en este corto, sino solo un emoji de corazón. En medio de la polémica que mantiene con su expareja Benjamín Vicuña, este video también sumaría rispideces con la conductora de Masterchef Celebrity, quien posteó hace unos días un duro comunicado contra el futbolista por no regalarle nada a su hija menor por su cumpleaños.

En cuanto al video compartido en la tarde de este jueves, con la energía clásica de un niño, Amancio continuó jugando en soledad. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que luego de anotar un gol decidió celebrarlo de manera especial. Lo primero que hizo fue llevarse sus manos a la cabeza e hizo el festejo del Topo Gigio, gesto que está generalmente relacionado con Juan Román Riquelme, pero que Mauro adoptó en el último tiempo. Luego ambién hizo un gesto clásico del futbolista: se puso las manos en las mejilla e hizo como que dormía.