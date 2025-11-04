La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

La China Suárez regresa al país junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña (Video: América TV-DDM)

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo su romance lejos de las cámaras y en la tranquilidad de Turquía, junto a los tres hijos de Suárez. Sin embargo, compromisos laborales de la actriz de Casi Ángeles la alejarán unos días de la ciudad de Estambul y de su pareja.

Guido Záffora reveló en DDM (América TV) contó que Suárez está pronta a regresar a la Argentina acompañada de sus dos hijos menores tras una estadía de más de 40 días en el exterior. “La China Suárez llega la semana que viene. Tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La hija del fuego, la serie que antes llamaba Bastarda, cambió de nombre”, comenzó diciendo el periodista.

Y detalló: " Viene con sus hijos menores, Amancio y Magnolia. Van a intentar, eso me están diciendo los abogados, que Vicuña y la China se encuentren, charlen, se pongan de acuerdo, limen asperezas, yo creo que hay cosas que son irreconciliables. Pero la clave son los hijos“. Cabe recordar que a causa de un posteo de la actriz, en el que acusaba al chileno de ser mal padre y tener una adicción, la relación entre ambos se volvió tensa y tan solo se comunicaban por intermedio de sus respectivos abogados.

La última vez que los pequeños estuvieron en el país, Benjamín los llevó al trabajo para pasar tiempo detrás de cámaras

“Hace 40 días que Vicuña no ve a sus hijos. Obviamente, videollamadas y todo lo que conlleva la tecnología hoy, que ayuda muchísimo, pero hace 40 días que Vicuña está sufriendo porque la pasa mal. Él confirmó que se va a ir de vacaciones con sus hijos a Uruguay, tiene un par de viajes planeados con los chicos en este tiempo. Van a arreglar un nuevo régimen de visita”, explicó el panelista del ciclo de actualidad.

Este regreso al país se da luego de la entrevista que dio Benjamín en la televisión chilena y a semanas del cumpleaños del intérprete. El actor estuvo invitado en Podemos Hablar de Chilevisión, programa conducido por Diana Bolocco, el actor reveló:“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”.

Para Vicuña, los kilómetros que lo separan de sus hijos transformó su rutina en una espera constante y dolorosa. “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, se sinceró ante el público.

El actor no se preocupa porque quede oculto al aclarar que encuentra injusta la situación que atraviesa, “pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado”. La conversación se torna aún más íntima cuando admite: “Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.

Vicuña y sus hijos en Uruguay (Foto: Instagram)

“Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, admitió. El vínculo parental, así, se mantiene quebrado ahora por la distancia y la falta de acuerdos. Respecto de la relación con la madre de los menores, Vicuña no dudó:“No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica superdifícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es un problema grave”.

El actor responde desde la resignación y el afecto:“Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”.