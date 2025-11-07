Teleshow

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Luciana Salazar: invitados famosos y un look muy especial

La modelo celebró los 45 en un ambiente relajado y lejos de las grandes estridencias. Las mejores fotos

El cumpleaños íntimo de Luli Salazar (Video: Instagram)

Luciana Salazar recibió los 45 años en una cena íntima junto a un selecto grupo de amigos. La modelo eligió transitar este día tan especial en un restaurante de comida japonesa, donde sopló las velitas y pidió los deseos para el próximo año, en una velada que combinó la mejor gastronomía con un clima de celebración íntima.

Entre los invitados destacados estuvieron la conductora Laura Franco Panam acompañada por su esposo, Ricardo Pini, el periodista Darian Rulo Schijman y el exfutbolista José Pepe Chatruc, quienes compartieron risas y anécdotas con la homenajeada.

Para la ocasión especial, la modelo lució un conjunto negro transparente con detalles de encaje, que dejaba a la vista su figura. Completó el look con un tapado de cuero negro largo, botas altas negras de taco fino y una cartera negra acolchada con cadena dorada. Llevó el cabello suelto y lacio, con maquillaje para destacar sus rasgos.

El festejo se caracterizó por la discreción y el cariño de su círculo más íntimo. En el ambiente elegante y sobrio del local, la velada transcurrió lejos de los flashes, centrada en la celebración personal. Luciana sopló las velitas de su torta, rodeada por el afecto de sus invitados, quienes compartieron platos de la cocina nikkei del lugar. Y como corresponde a la tradición, no quiso hacer públicos sus deseos.

La organización corrió por cuenta del relacionista público Gaby Álvarez, que si bien no pudo asistir por compromisos laborales en Punta del Este, se encargó de que cada detalle estuviera en su lugar para que la velada sea extraordinaria, reforzando el fuerte vínculo entre ellos y la importancia de la amistad a lo largo del tiempo.

Otro festejo, la misma elegancia

Durante el fin de semana pasado, Luciana Salazar junto al director José María Muscari participaron de una exclusiva fiesta de Halloween en The Library Lounge del hotel Faena, en Buenos Aires, que reunió a más de 250 invitados del mundo del espectáculo, la moda y los medios.

Salazar eligió para la ocasión un vestido ajustado de encaje rojo con transparencias y detalles geométricos, que dejaba la espalda y los costados parcialmente al descubierto. Complementó su look con una máscara metálica roja sobre los ojos y parte de la frente. Llevó el cabello suelto, lacio y rubio, y labios delineados en tono fucsia.

José María Muscari optó por una chaqueta plateada de acabado metálico, cierre delantero y mangas arremangadas, combinada con camiseta negra y pantalón sintético o de cuero negro brillante. Añadió una cadena y un reloj metálicos.

Entre los asistentes estuvieron Florencia Macri, Miguel Larreta, Cristian Morales, Rocío Robles, así como los diseñadores Laurencio Adot y Benito Fernández. Hubo música internacional a cargo de la DJ Miuka y una presentación en vivo de Lucas Edi.

Días antes de la celebración, Luciana Salazar acompañó a su hija Matilda en el festejo de Halloween del colegio, donde la niña lució un vestido blanco con detalles en rojo y costuras negras, maquillaje esquelético y accesorios que reforzaron la temática teatral y gótica del disfraz. “Matu, es Halloween, mostrame. Tenebrosa. Hoy llegó el día”, explicó la modelo, formando parte siempre de las actividades cotidianas de su hija.

Matilda va a un colegio internacional, por lo que adoptaron la tradición estadounidense de ir por las casas pidiendo dulces, con la salvedad de que no van a salir de la institución. “Vamos a caminar por todos los pasillos”, detalló la hija de Salazar.

