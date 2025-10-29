Los famosos preparan la celebración de Halloween: los disfraces, la decoración y los estilos de cada uno

Nicole Neumann mostró como se prepara para Halloween (Video: Instagram)

El 31 de octubre se celebra en muchos lugares del mundo Halloween, por lo que la gente aprovecha la ocasión para decorar sus hogares y disfrazarse de lo que deseen. En este contexto, algunas celebridades argentinas se sumaron a esta iniciativa y compartieron en sus redes sociales cómo viven la llegada de esta fecha.

Una de las primeras fue Nicole Neumann, quien compartió un tierno video junto a su hijo Cruz, fruto de su matrimonio con Manu Urcera. En el corto se pueden ver las decoraciones que eligió la familia para adornar su hogar en esta fecha: arañas de plástico, escobas de bruja, telas de araña y murciélagos fueron solo algunos de los detalles que compartió la modelo. “¿Alguien más en esta?“, fue todo lo que escribió junto al emoji de una jack-o’-lantern, un símbolo típico de Halloween.

Luciana Salazar mostró el disfraz que eligió su hija Matilda

Luciana Salazar también se sumó a este evento y lo hizo de la mano de su hija Matilda, quien a su vez celebró en el colegio. La modelo, durante las horas de la mañana, compartió el momento en el que la pequeña lucía el disfraz que eligió para pasarlo con sus compañeros: “Matu, es Halloween, mostrame. Tenebrosa. Hoy llegó el día”.

Matilda va a un colegio internacional por lo que adoptaron la tradición estadounidense de ir por las casas pidiendo dulces, con la salvedad de que no van a salir de la institución. “Vamos a caminar por todos los pasillos”, detalló la hija de Salazar.

Matilda eligió un vestido blanco y maquillaje que emula cicatrices

Matilda sorprendió con un disfraz que combinó creatividad, detalles teatrales y una cuidada puesta en escena. La pequeña lució un vestido blanco con ribetes rojos en la falda, decorado con costuras negras simuladas que aportaron un aire artesanal y siniestro al conjunto. El maquillaje, de inspiración esquelética, incluyó una base pálida, labios y ojos delineados en negro, y líneas que imitaban cicatrices sobre mejillas y frente, logrando un efecto dramático y a la vez sofisticado.

Para acentuar la impronta lúdica y gótica, llevó el cabello recogido en dos coletas altas y desordenadas, que sumaron desenfado al look. Como accesorios, eligió un muñeco blanco al estilo vudú, con detalles negros y un corazón rojo, que sostenía en la mano derecha, mientras que en la izquierda llevaba una figura de corazón rojo hecha en tela. Ambos elementos reforzaron la temática del disfraz y sumaron personalidad a la imagen. Completó el atuendo con leggings negros y zapatillas blancas con detalles en negro.

La hija de Wanda eligió hace la versión femenina de It (Foto: Instagram)

Para Halloween, la hija de Wanda Nara optó por un disfraz inquietante y clásico inspirado en la versión femenina de It, el temible payaso creado por Stephen King. En la imagen, la niña aparece con un vestido blanco de tul y satén adornado con detalles en rojo, como dos pompones sobre el torso, que refuerzan la estética de payaso siniestro. El look se completa con un maquillaje característico: labios pintados en tono intenso y líneas negras que simulan costuras y cicatrices en la boca, aportando dramatismo y una referencia directa al icónico personaje.

El cabello rubio está peinado en dos coletas altas, bien sujetas con lazos rojos que suman color y contraste, mientras que unos guantes blancos contribuyen a la ambientación teatral del conjunto. Como accesorio, la niña sostiene en su mano izquierda un globo rojo brillante, elemento emblemático de las historias de terror asociadas a It y que agrega un guiño visual a la fotografía. “Mis buenos días comienzan todos los días así. Hoy festejan Halloween en el cole”, fue todo lo que sumó Nara.

Valeria Mazza también decidió sumarse a los preparativos de Halloween y lo compartió con una imagen original y cargada de humor sutil. En la fotografía, en blanco y negro, la modelo posa en el interior de su casa, con el cabello suelto y lacio, luciendo un suéter claro y un collar simple que aporta una cuota de elegancia cotidiana. Con gesto serio y mirada directa a la cámara, Valeria sorprende al mostrar una dentadura postiza con colmillos largos, simulando unos dientes de vampiro y sumándose, de manera lúdica, al espíritu de la celebración.

Valeria palpita la fecha con unos colmillos de vampiros

El fondo, desenfocado, deja ver armarios y algunos rincones de la vivienda, acentuando el clima doméstico e informal de la escena. Sobre la imagen, resalta el texto “Se viene Halloween y por acá ya nos estamos transformando”, acompañado por un emoji de calabaza, frase que invita a esperar por más transformaciones y disfraces en la familia. La postal mezcla glamour, ironía y el costado divertido que Valeria suele demostrar en redes, anticipando el clima festivo y las sorpresas que se avecinan para esta celebración.