Teleshow

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

La modelo y el director teatral se sumaron a la celebración reunió a más de 250 personas que disfrutaron de una noche de lujo, música y performance

Guardar
José María Muscari y Luciana
José María Muscari y Luciana Salazar asistieron a una exclusiva fiesta de Halloween

La noche de Halloween en Buenos Aires se vivió con un aire de exclusividad en una fiesta privada que reunió a todo tipo de celebridades. Figuras del espectáculo y la moda se congregaron en The Library Lounge el hotel Faena. Allí, Luciana Salazar y José María Muscari causaron furor con sus looks.

El evento fue organizado por Gaby Álvarez y reunió a más de 250 invitados VIP. La velada combinó elegancia y diversión, con música internacional a cargo de la DJ Miuka y un show en vivo del cantante Lucas Edi, quien recientemente había teloneado a Rod Stewart en su show en Buenos Aires. El ambiente, marcado por el despliegue de luces y la presencia de personalidades como Florencia Macri, Miguel Larreta, Cristian Morales y Rocío Robles, reflejó el estilo lúdico y sofisticado de la fiesta.

Luciana Salazar brilló con un
Luciana Salazar brilló con un vestido ajustado de encaje rojo con transparencias y detalles geométricos (Gentileza: Gaby Álvarez)

En este contexto, los outfits de Luciana Salazar y José María Muscari captaron la atención de los presentes. La modelo eligió un vestido ajustado de encaje rojo con transparencias y detalles geométricos, que dejaba parte de la espalda y los costados al descubierto. Completó su look con una máscara metálica roja que cubría la zona de los ojos y parte de la frente, acentuando su mirada. El pelo rubio y lacio caía sobre los hombros, mientras que los labios, delineados en fucsia, aportaban un contraste llamativo.

José María Muscari junto a
José María Muscari junto a Gaby Álvarez y Cristian Morales (Gentileza: Gaby Álvarez)

Por su parte, el director teatral optó por una chaqueta plateada de acabado metálico, con cierre al frente y mangas arremangadas hasta los codos, combinada con una camiseta negra lisa y un pantalón negro de textura brillante, confeccionado en material sintético o cuero. La figura del espectáculo sumó una cadena plateada al cuello y un reloj metálico, logrando un estilo moderno y relajado.

La fiesta también fue escenario para que otros referentes de la moda y el espectáculo dejaran su huella. Los diseñadores Laurencio Adot y Benito Fernández marcaron tendencia con sus elecciones, mientras que la modelo Selva Kalen, acompañada por Jhon Paul Reyal, se sumó al despliegue de sofisticación. Los invitados disfrutaron de brindis, disfraces y shows en vivo, en una noche que combinó la energía de la música internacional y el ambiente lúdico, consolidando el evento como uno de los más destacados de la temporada.

La fiesta de Halloween en
La fiesta de Halloween en el Faena Hotel reunió a más de 250 celebridades y figuras del espectáculo en Buenos Aires (Gentileza: Gaby Álvarez)

Más allá del Faena Hotel, la celebración de Halloween también tuvo un capítulo especial en la vida familiar de Luciana Salazar. Días antes de la fiesta, la modelo acompañó a su hija Matilda en la tradicional jornada de disfraces en el colegio internacional al que asiste. En esa ocasión, Salazar animó a la pequeña con un mensaje: “Matu, es Halloween, mostrame. Tenebrosa. Hoy llegó el día”. El colegio, siguiendo la costumbre estadounidense, organizó una búsqueda de dulces por los pasillos, adaptando la tradición al entorno escolar.

Matilda va a un colegio internacional por lo que adoptaron la tradición estadounidense de ir por las casas pidiendo dulces, con la salvedad de que no van a salir de la institución. “Vamos a caminar por todos los pasillos”, detalló la hija de Salazar.

La DJ Miuka y el
La DJ Miuka y el cantante Lucas Edi animaron la velada con música internacional y un show en vivo para los invitados VIP (Gentileza: Gaby Álvarez)

Matilda sorprendió con un disfraz que combinó creatividad, detalles teatrales y una cuidada puesta en escena. La pequeña lució un vestido blanco con ribetes rojos en la falda, decorado con costuras negras simuladas que aportaron un aire artesanal y siniestro al conjunto. El maquillaje, de inspiración esquelética, incluyó una base pálida, labios y ojos delineados en negro, y líneas que imitaban cicatrices sobre mejillas y frente, logrando un efecto dramático y a la vez sofisticado.

Para acentuar la impronta lúdica y gótica, llevó el cabello recogido en dos coletas altas y desordenadas, que sumaron desenfado al look. Como accesorios, eligió un muñeco blanco al estilo vudú, con detalles negros y un corazón rojo, que sostenía en la mano derecha, mientras que en la izquierda llevaba una figura de corazón rojo hecha en tela. Ambos elementos reforzaron la temática del disfraz y sumaron personalidad a la imagen. Completó el atuendo con leggings negros y zapatillas blancas con detalles en negro.

Temas Relacionados

Gaby ÁlvarezLuciana SalazarJosé María MuscariHalloweenHotel Faena

Últimas Noticias

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

El conductor se refirió a las amenazas que sufrió su pequeña y contó cómo se sentía en medio de esta delicada situación

El mensaje de apoyo de

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

La actriz compartió su felicidad por la nueva etapa de su vida. Además, habló sobre la relación con su hermana

Iliana Calabró mostró su alegría

Mirtha Legrand volvió a sus clásicos vestidos y sorprendió con un look a base de flores, brillos y bordados

La conductora eligió un llamativo outfit en color rosa pastel, confeccionado en tul y ajustado a la cintura, el cual celebró en vivo desde su mesaza

Mirtha Legrand volvió a sus

La llamativa canción de Dante Ortega por la Marcha del Orgullo: “No pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard”

El joven artista compartió en redes una emotiva composición inspirada en la convocatoria e invitó a los que sienten miedo a mostrarse tal como son

La llamativa canción de Dante

El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

Después de la cirugía por una fractura, la artista compartió una foto que reflejó el refugio y la fortaleza que encuentra en su círculo más íntimo

El emotivo posteo de Cande
DEPORTES
Qué factores motivan a los

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

La llamativa frase de Guillermo Barros Schelotto sobre su reencuentro y relación con Carlos Tevez

TELESHOW
Iliana Calabró mostró su alegría

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

Mirtha Legrand volvió a sus clásicos vestidos y sorprendió con un look a base de flores, brillos y bordados

La llamativa canción de Dante Ortega por la Marcha del Orgullo: “No pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard”

El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Sacheri, con la novela

Eduardo Sacheri, con la novela que le faltaba sobre Malvinas: “Lo que sembró Galtieri, lo cosechó Thatcher”

Las películas de Yorgos Lanthimos tienen un secreto bien guardado sobre su impactante estética visual

“¿Por qué mi sonido no iba a cambiar conmigo?“: Rosalía analiza su nuevo disco de pop vanguardista

Alerta en América Latina: la mortalidad por calor podría duplicarse hacia 2050, según un estudio científico

El apuñalamiento masivo en Inglaterra será investigado como un acto terrorista: nueve víctimas en estado crítico y 2 detenidos