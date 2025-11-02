Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

José María Muscari y Luciana Salazar asistieron a una exclusiva fiesta de Halloween

La noche de Halloween en Buenos Aires se vivió con un aire de exclusividad en una fiesta privada que reunió a todo tipo de celebridades. Figuras del espectáculo y la moda se congregaron en The Library Lounge el hotel Faena. Allí, Luciana Salazar y José María Muscari causaron furor con sus looks.

El evento fue organizado por Gaby Álvarez y reunió a más de 250 invitados VIP. La velada combinó elegancia y diversión, con música internacional a cargo de la DJ Miuka y un show en vivo del cantante Lucas Edi, quien recientemente había teloneado a Rod Stewart en su show en Buenos Aires. El ambiente, marcado por el despliegue de luces y la presencia de personalidades como Florencia Macri, Miguel Larreta, Cristian Morales y Rocío Robles, reflejó el estilo lúdico y sofisticado de la fiesta.

Luciana Salazar brilló con un vestido ajustado de encaje rojo con transparencias y detalles geométricos (Gentileza: Gaby Álvarez)

En este contexto, los outfits de Luciana Salazar y José María Muscari captaron la atención de los presentes. La modelo eligió un vestido ajustado de encaje rojo con transparencias y detalles geométricos, que dejaba parte de la espalda y los costados al descubierto. Completó su look con una máscara metálica roja que cubría la zona de los ojos y parte de la frente, acentuando su mirada. El pelo rubio y lacio caía sobre los hombros, mientras que los labios, delineados en fucsia, aportaban un contraste llamativo.

José María Muscari junto a Gaby Álvarez y Cristian Morales (Gentileza: Gaby Álvarez)

Por su parte, el director teatral optó por una chaqueta plateada de acabado metálico, con cierre al frente y mangas arremangadas hasta los codos, combinada con una camiseta negra lisa y un pantalón negro de textura brillante, confeccionado en material sintético o cuero. La figura del espectáculo sumó una cadena plateada al cuello y un reloj metálico, logrando un estilo moderno y relajado.

La fiesta también fue escenario para que otros referentes de la moda y el espectáculo dejaran su huella. Los diseñadores Laurencio Adot y Benito Fernández marcaron tendencia con sus elecciones, mientras que la modelo Selva Kalen, acompañada por Jhon Paul Reyal, se sumó al despliegue de sofisticación. Los invitados disfrutaron de brindis, disfraces y shows en vivo, en una noche que combinó la energía de la música internacional y el ambiente lúdico, consolidando el evento como uno de los más destacados de la temporada.

La fiesta de Halloween en el Faena Hotel reunió a más de 250 celebridades y figuras del espectáculo en Buenos Aires (Gentileza: Gaby Álvarez)

Más allá del Faena Hotel, la celebración de Halloween también tuvo un capítulo especial en la vida familiar de Luciana Salazar. Días antes de la fiesta, la modelo acompañó a su hija Matilda en la tradicional jornada de disfraces en el colegio internacional al que asiste. En esa ocasión, Salazar animó a la pequeña con un mensaje: “Matu, es Halloween, mostrame. Tenebrosa. Hoy llegó el día”. El colegio, siguiendo la costumbre estadounidense, organizó una búsqueda de dulces por los pasillos, adaptando la tradición al entorno escolar.

Matilda va a un colegio internacional por lo que adoptaron la tradición estadounidense de ir por las casas pidiendo dulces, con la salvedad de que no van a salir de la institución. “Vamos a caminar por todos los pasillos”, detalló la hija de Salazar.

La DJ Miuka y el cantante Lucas Edi animaron la velada con música internacional y un show en vivo para los invitados VIP (Gentileza: Gaby Álvarez)

Matilda sorprendió con un disfraz que combinó creatividad, detalles teatrales y una cuidada puesta en escena. La pequeña lució un vestido blanco con ribetes rojos en la falda, decorado con costuras negras simuladas que aportaron un aire artesanal y siniestro al conjunto. El maquillaje, de inspiración esquelética, incluyó una base pálida, labios y ojos delineados en negro, y líneas que imitaban cicatrices sobre mejillas y frente, logrando un efecto dramático y a la vez sofisticado.

Para acentuar la impronta lúdica y gótica, llevó el cabello recogido en dos coletas altas y desordenadas, que sumaron desenfado al look. Como accesorios, eligió un muñeco blanco al estilo vudú, con detalles negros y un corazón rojo, que sostenía en la mano derecha, mientras que en la izquierda llevaba una figura de corazón rojo hecha en tela. Ambos elementos reforzaron la temática del disfraz y sumaron personalidad a la imagen. Completó el atuendo con leggings negros y zapatillas blancas con detalles en negro.