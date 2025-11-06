La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi jugando a la pelota con Amancio: el gesto que sorprendió a todos

La China Suárez mostró la complicidad de Mauro Icardi y Amancio Vicuña (Video: Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi viven su relación lejos de los reflectores, pero no de los escándalos, en Estambul, junto a los tres hijos de la actriz: Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio -quienes nacieron de su vínculo con Benjamín Vicuña. En este contexto, los pequeños formaron un vínculo con el delantero de Galatasaray que quedó evidenciado en las últimas historias de Suárez.

Todo comenzó con un video de la actriz de Casi Ángeles junto a su hijo Amancio saltando en un trampolín gigante que instalaron en el jardín de la casa a donde se mudaron para iniciar una nueva vida lejos de la sombra de Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas.

En medio de los saltos, madre e hijo cayeron y el pequeño fue el protagonista de un tierno momento. Sentado sobre ella, tomó el rostro de la China entre sus manos y le dijo: “Mamita te amo“. La reacción de la cantante fue darle un beso en la mejilla al pequeño.

Mauro y Amancio jugaron al fútbol en el jardín de la casa y un gesto del niño sorprendió a todos (Instagram)

A esta historia le siguió una segunda, donde los protagonistas fueron Icardi y Amancio. La dupla fue grabada jugando al fútbol, Mauro como atacante y el hijo de Vicuña como defensor, en el patio de la mansión en la que están viviendo.

En el arco estaba Magnolia, que no logró detener que la pelota entre. Si bien el delantero del Galatasaray fue el que anotó el gol, no dudó en celebrar con el niño, lo alzó en sus brazos, lo zarandeó por el aire y luego lo volvió a depositar en el césped. Suárez decidió no agregar palabras en este corto, sino solo un emoji de corazón. En medio de la polémica que mantiene con su expareja Benjamín Vicuña, este video también sumaría rispideces con la conductora de Masterchef Celebrity, quien posteó hace unos días un duro comunicado contra el futbolista por no regalarle nada a su hija menor por su cumpleaños.

En cuanto al video compartido en la tarde de este jueves, con la energía clásica de un niño, Amancio continuó jugando en soledad. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que luego de anotar un gol decidió celebrarlo de manera especial. Lo primero que hizo fue llevarse sus manos a la cabeza e hizo el festejo del Topo Gigio, gesto que está generalmente relacionado con Juan Román Riquelme, pero que Mauro adoptó en el último tiempo. Luego ambién hizo un gesto clásico del futbolista: se puso las manos en las mejilla e hizo como que dormía.

El hijo de Benjamín Vicuña celebró el gol como Icardi en la cancha del Galatasaray (Captura de video)

Mientras esto sucede en Turquía, cabe recordar que Vicuña está trabajando en una nueva serie y confesó en una entrevista que extraña inmensamente a sus pequeños. La espera para volver a estar con sus hijos es cada vez menor puesto que la semana que viene Eugenia y sus dos hijos volverán al país.

Guido Záffora reveló en DDM (América TV) contó que Suárez está pronta a regresar a la Argentina acompañada de sus dos hijos menores tras una estadía de más de 40 días en el exterior. “La China Suárez llega la semana que viene. Tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La hija del fuego, la serie que antes llamaba Bastarda, cambió de nombre”, comenzó diciendo el periodista.

Y detalló: " Viene con sus hijos menores, Amancio y Magnolia. Van a intentar, eso me están diciendo los abogados, que Vicuña y la China se encuentren, charlen, se pongan de acuerdo, limen asperezas, yo creo que hay cosas que son irreconciliables. Pero la clave son los hijos“. Cabe recordar que a causa de un posteo de la actriz, en el que acusaba al chileno de ser mal padre y tener una adicción, la relación entre ambos se volvió tensa y tan solo se comunican por intermedio de sus respectivos abogados.

La China Suárez regresa al país (Video: América TV- DDM)

“Hace 40 días que Vicuña no ve a sus hijos. Obviamente, videollamadas y todo lo que conlleva la tecnología hoy, que ayuda muchísimo, pero hace 40 días que Vicuña está sufriendo porque la pasa mal. Él confirmó que se va a ir de vacaciones con los niños a Uruguay, tiene un par de viajes planeados con los chicos en este tiempo. Van a arreglar un nuevo régimen de visita”, explicó el panelista del ciclo de actualidad.