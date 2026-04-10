Economía

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos mientras vuelve a caer el riesgo país

El S&P Merval gana 1% y se asienta sobre los 3.000.000 puntos. Los títulos públicos en dólares ganan 0,4% en promedio, con un riesgo país en los 553 puntos

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Wall Street asimila un elevado dato de inflación en marzo en EEUU, por el incremento de los combustibles.
Wall Street asimila un elevado dato de inflación en marzo en EEUU, por el incremento de los combustibles.

Los mercados argentinos operaban positivos este viernes en medio de un mayor apetito global al riesgo ante un alto al fuego en el Golfo Pérsico y a la flexibilización del mercado de cambios local que libera algunas restricciones al uso y movimiento de dólares.

A las 11:50 horas los índices de Wall Street negociaban con suba de 0,2%, mientras que en lo local el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 1%, en los 3.020.000 puntos, un máximo desde el 10 de febrero de este año.

Con cotizaciones del petróleo que retroceden un 0,5%, los ADR de la petrolera estatal YPF mejoraban un 0,5% en Wall Street, en los 42,90 dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta tres unidades para la Argentina, en los 553 puntos básicos, luego de tocar por la mañana los 547 puntos, piso desde el 5 de marzo.

Por su parte, las persistentes compras de divisas del Banco Central para sostener sus reservas internacionales es otro tema crucial para la toma de decisiones, coinciden analistas.

El BCRA flexibilizó el jueves algunas restricciones vigentes en el mercado cambiario en busca de avanzar en la normalización de negocios, que hace años está sometido a estrictos controles en línea con la intención del presidente ultraliberal Javier Milei de limitar los controles sobre la actividad económica.

“La medida (del BCRA) se introdujo luego de que el ‘canje’ (diferencial entre dos formas de pasar de pesos a dólares) alcanzara 4%, su nivel más alto desde que se implementó la restricción cruzada en septiembre de 2025, limitando en la práctica la posibilidad de arbitrarlo hacia adelante, lo que agregará presión adicional”, reportó Max Capital.

El dólar interbancario se mantenía equilibrado en torno a los $1.380 y en el mercado informal o ‘blue’ se negociaba a $1.390 para la venta con acotados negocios.

En este contexto, la autoridad monetaria compró en la víspera 281 millones de dólares del mercado, convirtiéndose en la mayor adquisición diaria del año, período en el que suma un saldo a favor de 4.966 millones de dólares.

La guerra impactó en la inflación

Un dato de inflación en alza en los EEUU también es analizado minuciosamente por los inversores, ante la previsión de tasas de interés de la Reserva Federal que permanecerán más altas por más tiempo.

En marzo, los precios al consumidor registraron el mayor aumento mensual desde 2022, debido a que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios de la nafta por encima de los 4 dólares por galón.

Según datos del Departamento de Trabajo norteamericano publicados el viernes, la inflación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo fue un 3,3% superior a la del año anterior y un 0,9% mensual, lo que representa una rápida aceleración con respecto a los niveles de febrero. Los economistas encuestados por Bloomberg habían previsto un aumento del 3,4% interanual y del 0,9% con respecto al mes anterior.

Un informe de research de Balanz indicó que “en términos mensuales, la primera medición desde el inicio del conflicto en Medio Oriente triplicó a la del mes pasado (0,3%). En términos interanuales, el registro fue de 3,3%, levemente por debajo de la expectativa de 3,4% pero por encima del 2,4% anterior. El mayor aporte al avance de los precios fue del sector energía con una contribución de 0,69 puntos porcentuales en la medición mensual y de 0,79 punto en la medición anual, después del salto de 10,9% en el componente de energía empujado por la suba en combustibles (21,2%)“.

“Los servicios se desaceleraron en el margen a 0,2% mensual, desde 0,3% en febrero mientras que el componente de rentas/alquileres se mantuvo estable en 0,3%. El IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,2% mensual y 2,6% interanual, levemente por debajo de las expectativas (0,3% y 2,7%, respectivamente)”, comentaron desde Balanz.

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