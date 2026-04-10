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Dalma Maradona apuntó contra Leopoldo Luque y el equipo que operó a su padre: “Capaz no estábamos tan locas”

La actriz denunció las prácticas que empleó el neurocirujano para que ni ella ni su hermana Gianinna pudieran acercarse

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Dalma Maradona furiosa con el medico Leopoldo Luque (Video: Blender)

La familia de Diego Armando Maradona ha vuelto a colocar el foco en los días finales del astro argentino y en las responsabilidades del equipo médico que lo atendió en los días previos a su muerte. Dalma Maradona, hija mayor del exfutbolista, compartió nuevos detalles y sentimientos en el programa de streaming de Mauro Szeta, donde revivió la angustia y la impotencia que acompañaron a su hermana Gianinna y a ella durante la última etapa de vida de su padre.

Desde el inicio, Dalma describió la difícil relación con quienes tenían a cargo la salud de Maradona. “Hay un montón de audios que avalan nuestra preocupación cuando queríamos sacarlo de donde estaba viviendo, cuando les pedíamos explicaciones del tratamiento”, relató. Según la hija del ídolo, cada vez que planteaban inquietudes sobre el estado de su papá, la respuesta de los encargados era hacerle grabar videos donde él mismo desacreditaba a sus hijas, con frases como “Estas dos son unas locas, quieren la plata”.

La salud de Maradona se había deteriorado de forma llamativa durante 2020, año en el que fue sometido a una cirugía por un hematoma subdural. Tras esa intervención, el exfutbolista quedó al cuidado de un equipo médico liderado por el doctor Leopoldo Luque. Las hijas del Diez afirman que sus advertencias y pedidos de información fueron ignorados o minimizados por quienes rodeaban a su padre.

maradona y luque
El doctor Leopoldo Luque con Diego Maradona luego de la operación

En el ciclo de Blender, Dalma recordó un momento clave: el último cumpleaños de Maradona, el 30 de octubre de 2020, cuando su situación quedó a la vista de todo el mundo.“Ah, capaz estas dos no estaban tan locas”, ironizó, refiriéndose al mal estado físico y emocional que presentaba ese día. Aseguró que durante mucho tiempo solicitaron detalles básicos del tratamiento, como la lista de medicamentos y quién se los administraba, y que las respuestas siempre eran evasivas: “Sí, sí, mañana te…”.

Durante la entrevista, Mauro Szeta preguntó directamente por la relación con Luque. Dalma fue tajante: “Sí, y todo su equipo”, afirmó, confirmando que desde el primer momento ella y su hermana Gianinna desconfiaron de la capacidad del entorno médico para cuidar a Maradona. “Que no eran personas que estaban capacitadas para llevar a mi papá”, afirmó, dejando en claro la desconfianza hacia quienes rodeaban al ídolo.

En los últimos días de Maradona, el exfutbolista se encontraba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, rodeado de un grupo de profesionales y asistentes. La familia denunció en reiteradas ocasiones que el trato hacia su padre era indigno. Dalma fue contundente al referirse a los audios que salieron a la luz: “Cómo lo tratan, peor que si fuera un perro”. Con dolor, mencionó el impacto que esas grabaciones tuvieron incluso en personas ajenas a la familia: “Un montón de gente se acercó a nosotras y nos dice: ‘Si así lo trataban a tu papá, imaginate a una persona común y corriente’”.

Video Diego Maradona y sus hijas

El fallecimiento de Maradona ocurrió el 25 de noviembre de 2020. Un paro cardiorrespiratorio puso punto final a la vida del hombre que había sido campeón del mundo en México 86 y cuya figura trascendió el deporte. Tras su muerte, la justicia argentina inició una investigación para determinar si hubo negligencia por parte del equipo médico, un proceso plagado de irregularidades en el que hay ocho personas imputadas. Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogoCarlos Díaz; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el enfermero Ricardo Almirón; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Dalma Maradona insistió en que la actitud del equipo liderado por Leopoldo Luque y su forma de responder a los reclamos familiares dejó en evidencia serias falencias, y reiteró, la falta de respuestas concretas generó una sensación de impotencia y temor por el bienestar de su padre.

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