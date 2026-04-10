Lanzan el primer tráiler oficial de la serie sobre Moria Casán y anuncian la fecha de estreno

El primer tráiler de la serie de Moria Casán (Video: Instagram/Netflix)

Netflix presentó el primer tráiler y nuevas imágenes de Moria, la esperada serie de ficción basada en la vida de la diva argentina Moria Casán, que se estrenará el 14 de agosto a nivel mundial y anticipa la celebración de sus 80 años. La producción, realizada en Argentina, recorre distintos momentos de la trayectoria personal y profesional de la protagonista, quien asume el control de su propio relato y se convierte en la titiritera de su historia. Y al mismo tiempo, refleja virtudes y miserias de la cultura popular argentina del último medio siglo.

En la serie, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán en diferentes etapas de su vida. Cada actriz se encarga de retratar los diversos momentos de la carrera de la figura central, desde los comienzos en el escenario como vedette hasta su consolidación en la televisión y el espectáculo.

Sofía Gala interpreta a su madre Moria Casán en sus primeros años en el espectáculo (Alina Schwarcz/Netflix)

“Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”, dice Gala en la apertura del tráiler, personificando a su madre con estética setentosa y la actitud con la que definiría su carrera. “Yo estudié algo así. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día”, reflexiona Roth con mirada retrospectiva. “Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista”, apunta Siciliani en tiempos de ShowMatch, picos de rating y espctáculo garantizado. El tráiler es un recorrido por frases icónicas, estéticas bien reconocibles y un desfile de personajes y situaciones ligadas a la cultura popular argentina.

“Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”, dijo la propia Casán en su programa de El Trece al presentar el tráiler. “Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Eso es obra de ustedes, que hace más de cincuenta años que me eligen”, agregó con gratitud.

Griselda Siciliani caracterizada como Moria Casán en la presentación de su autobiografía (Alina Schwarcz/Netflix)

De acuerdo con la información oficial, la producción se propone como un homenaje a la cultura popular argentina y muestra a una mujer que transformó la transgresión en una forma de subsistencia. La dirección y el guion están a cargo de Javier Van de Couter, y la producción corresponde a About Entertainment, bajo la conducción de Mercedes Reincke y Armando Bo.

Durante la campaña de lanzamiento, las protagonistas participaron en una serie de promos que exploran el desafío de interpretar a una figura tan reconocida. En una de estas piezas, Sofía Gala Castiglione relató la experiencia particular de encarnar a su propia madre, mientras que Griselda Siciliani y Cecilia Roth destacaron el trabajo colectivo para retratar el universo de la artista. El material difundido incluye escenas que recrean momentos icónicos de la vida de Casán y referencias a frases emblemáticas de la diva.

Cecilia Roth interpreta la etapa actual de la diva(Alina Schwarcz/Netflix)

Entre las imágenes difundidas, se observa a Sofía Gala Castiglione en el rol de vedette y a Griselda Siciliani en la etapa de adultez de la protagonista, durante la presentación de la biografía “Memoria” en 2012. Cecilia Roth representa el período más reciente, vinculado a la participación televisiva de la artista. La serie incluye guiños a la vigencia de Moria Casán y al impacto de su figura en el espectáculo argentino, y el rodaje no estuvo exento de polémicas y entredichos. No hubiera podido ser de otra manera en una de las grandes protagonistas del show business local.

El estreno de la serie está programado para el 14 de agosto en todo el mundo a través de Netflix y forma parte de la estrategia de la plataforma para fortalecer su oferta de contenidos argentinos y latinoamericanos. Según la sinopsis oficial, la trama no se limita al retrato de una estrella del cine, el teatro y la televisión, sino que narra la historia de una mujer que desafió los límites y dejó una marca en la cultura popular.