La sorprendente revelación de Emanero sobre su relación familiar con Mirtha Legrand: “Me da vergüenza contarlo”

Emanero reveló el vínculo familiar que lo une con Mirtha Legrand

El cantante Emanero sorprendió en una entrevista con Mario Pergolini al revelar un parentesco hasta ahora desconocido con Mirtha Legrand. Durante su paso por el programa Otro día perdido (El Trece), el artista describió con precisión el lazo familiar que ambos comparten y la historia detrás de ese vínculo, que nunca antes había hecho pública. Los detalles, contados en un clima de humor y complicidad, generaron sorpresa en el estudio y despertaron curiosidad en la audiencia.

La confesión surgió a partir de una pregunta directa de Mario sobre posibles lazos familiares con la reconocida conductora. El cantante reconoció, con cierta timidez: “Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”. Aclaró que, incluso cuando fue invitado al programa de Juana Viale prefirió no revelar ese dato, al mantener el parentesco como un detalle privado dentro de su entorno.

Federico Gianonni, tal como figura en el DNI, reconstruyó entonces en vivo el recorrido familiar que lo vincula con la figura de Mirtha. Según relató el rapero, su bisabuelo era hermano del padre de la diva. Ambos hombres, explicó, emigraron juntos desde España y se asentaron en la localidad de Coronel Dorrego.

El rapero Emanero fue uno de los invitados al ciclo de Juana Viale el pasado 1 de marzo

La historia familiar se bifurcó en ese punto. Una rama permaneció en Coronel Dorrego, al sur de provincia de Buenos Aires, y de allí desciende la familia de Emanero. La otra se trasladó unos 800 kilómetros a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde más tarde nacería Mirtha Legrand en Villa Cañás. El cantante detalló: “Mi bisabuelo era el hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España, vinieron a Coronel Dorrego. Uno se quedó en Coronel Dorrego, tuvo familia, ese es todo mi linaje y el otro se fue para Rosario y la tuvo a Mirtha y ese es el otro”.

De esta manera, ambos artistas comparten una ascendencia común en España y una conexión directa a través de los hermanos Martínez, aunque cada familia tomó rumbos distintos en el territorio argentino. El propio Emanero reconoció la lejanía del vínculo, al definir a Mirtha como su “abuela segunda”, pero para evitar malos entendidos, insistió: “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, lo vuelvo a aclarar: es un dato de color. Las familias nunca se conocieron en la vida”.

Durante la entrevista, explicó los motivos por los que nunca había hecho pública esta anécdota familiar. A pesar de haber tenido oportunidades para mencionarla, como en su visita al programa de Juana, eligió el silencio. El cantante expresó una mezcla de pudor y deseo de que la información no se malinterprete, sobre todo en relación a posibles intereses materiales. Todo quedó en una divertida anécdota televisiva, tejiendo puentes entre dos universos aparentemente diversos.

Mario, entonces, intervino con tono irónico, sugiriendo que tal vez las familias se deberían encontrar en el marco de una herencia. Emanero descartó esa posibilidad de inmediato y, sonriendo, respondió: “No, qué herencia, no. Por eso no lo quiero contar, porque parece que me quiero agarrar a algo. Es un parentesco raro”.

La reconstrucción del lazo genealógico permitió conocer detalles sobre la historia migratoria de ambas familias. Tanto el bisabuelo de Emanero como el padre de Mirtha Legrand llegaron desde España a Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Allí, sus caminos se separaron: uno de los hermanos se estableció definitivamente en el lugar y formó la rama de la familia Martínez que desembocaría en Emanero.

El otro hermano decidió mudarse a Rosario, ciudad que sería el epicentro del linaje de Mirtha Legrand. El relato reconstruido en el programa permitió visualizar cómo, a partir de una misma raíz, las dos familias se desarrollaron en contextos totalmente distintos, sin contacto entre sí y con trayectorias separadas tanto geográficamente como a nivel de relaciones personales.