El exótico instrumento de un participante de Es mi sueño que sorprendió a Joaquín Levinton: “¿Puedo probarlo?“

Joaquín Levinton se sorprendió con el instrumento de un participante de Es mi sueño (Video: El Trece)

Además de un programa de televisión, Es mi sueño es una excusa para conocer historias y talentos de diferentes puntos del país. El programa de Guido Kaczka en la pantalla de El Trece ofrece un variado espectro de personalidades y estilos dispuestos a llevar su arte y compartirlo con la audiencia. En este caso, las miradas se las llevaron Julio y Valentina, padre e hija, quienes interpretaron una personalísima versión de una clásica chacarera. Y a pesar de que no lograron la valoración suficiente para seguir en carrera, lograron cautivar a uno de los jurados.

“Siempre en la familia hay música y eso es lo fundamental para que hoy estemos acá cantando juntos”, dijo la adolescente de 16 años, entre los nervios y la emoción por estar en el piso. “Es de las primeras veces que cantamos juntos, siempre hacíamos algo más instrumental y ahora salió cantar. Nos pusimos de acuerdo y acá estamos”, completó su papá. Oriundos de Concordia, provincia de Entre Ríos, llegaron acompañados por parte de su familia, quienes le brindaron el apoyo en la previa.

Joaquín Levinton, integrante del jurado y líder de la banda Turf, fue quien detuvo la atención sobre el instrumento que utilizó el dúo. Durante la devolución, el músico expresó su sorpresa y curiosidad, enfocándose en los detalles poco habituales de la guitarra utilizada por Julio. “Me llamaba muchísimo la atención tu instrumento”, dijo Levinton al tiempo que observaba las clavijas ubicadas en la parte trasera. El participante explicó que se trataba de una guitarra construida por un luthier de Córdoba, lo que generó una reacción inmediata en el jurado.

La interpretación de Julio y Valentina, padre e hija, en Es mi sueño (Video: Es mi sueño. El Trece)

El intercambio en el estudio giró en torno a la particularidad del instrumento. Levinton consultó si era un charango, aunque el participante le aclaró que se trataba de una guitarra. La escena expuso la singularidad del dúo, que sumó a la propuesta un violín y una guitarra artesanal para interpretar “Flor de cenizas”, un clásico de la chacarera, generando interés tanto en el jurado como en el público. La espontaneidad del diálogo permitió una pausa en la dinámica habitual del certamen, donde el foco se desplazó de la competencia a la admiración por la dedicación y el trabajo artesanal detrás de la música.

A continuación, Levinton pidió permiso para probar la guitarra. El músico dejó su lugar en el jurado y se dirigió al escenario. Tomó el instrumento y, tras unos instantes de prueba, comenzó a tocar los acordes de "Pasos al costado", uno de los temas más conocidos de su banda. El gesto generó una reacción inmediata en el estudio: las palmas de todos acompañaron la melodía, que cuenta con amplia popularidad y ha trascendido fronteras irrumpiendo en las tribunas futboleras y llegando incluso hasta Japón.

La escena cerró una noche en la que los protagonistas, padre e hija, se despidieron del certamen sin clasificar a la siguiente ronda, aunque sumaron una experiencia difícil de olvidar. Las luces verdes de Jimena Barón y Carlos Baute contrastaron con las decisiones de Abel Pintos y el propio Levinton, lo que sentenció su suerte en la competencia. De cualquier manera, el paso por el programa dejó una anécdota inesperada y un reconocimiento especial, que atenuó la decepción por el resultado y subrayó el valor de la música compartida en familia.