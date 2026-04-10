Teleshow

El exótico instrumento de un participante de Es mi sueño que sorprendió a Joaquín Levinton: “¿Puedo probarlo?“

Julio se presentó en el programa junto a su hija Valentina en un dúo muy particular de guitarra y violín que llamó la atención del líder de Turf

Guardar
Joaquín Levinton se sorprendió con el instrumento de un participante de Es mi sueño (Video: El Trece)

Además de un programa de televisión, Es mi sueño es una excusa para conocer historias y talentos de diferentes puntos del país. El programa de Guido Kaczka en la pantalla de El Trece ofrece un variado espectro de personalidades y estilos dispuestos a llevar su arte y compartirlo con la audiencia. En este caso, las miradas se las llevaron Julio y Valentina, padre e hija, quienes interpretaron una personalísima versión de una clásica chacarera. Y a pesar de que no lograron la valoración suficiente para seguir en carrera, lograron cautivar a uno de los jurados.

“Siempre en la familia hay música y eso es lo fundamental para que hoy estemos acá cantando juntos”, dijo la adolescente de 16 años, entre los nervios y la emoción por estar en el piso. “Es de las primeras veces que cantamos juntos, siempre hacíamos algo más instrumental y ahora salió cantar. Nos pusimos de acuerdo y acá estamos”, completó su papá. Oriundos de Concordia, provincia de Entre Ríos, llegaron acompañados por parte de su familia, quienes le brindaron el apoyo en la previa.

Joaquín Levinton, integrante del jurado y líder de la banda Turf, fue quien detuvo la atención sobre el instrumento que utilizó el dúo. Durante la devolución, el músico expresó su sorpresa y curiosidad, enfocándose en los detalles poco habituales de la guitarra utilizada por Julio. “Me llamaba muchísimo la atención tu instrumento”, dijo Levinton al tiempo que observaba las clavijas ubicadas en la parte trasera. El participante explicó que se trataba de una guitarra construida por un luthier de Córdoba, lo que generó una reacción inmediata en el jurado.

La interpretación de Julio y Valentina, padre e hija, en Es mi sueño (Video: Es mi sueño. El Trece)

El intercambio en el estudio giró en torno a la particularidad del instrumento. Levinton consultó si era un charango, aunque el participante le aclaró que se trataba de una guitarra. La escena expuso la singularidad del dúo, que sumó a la propuesta un violín y una guitarra artesanal para interpretar “Flor de cenizas”, un clásico de la chacarera, generando interés tanto en el jurado como en el público. La espontaneidad del diálogo permitió una pausa en la dinámica habitual del certamen, donde el foco se desplazó de la competencia a la admiración por la dedicación y el trabajo artesanal detrás de la música.

A continuación, Levinton pidió permiso para probar la guitarra. El músico dejó su lugar en el jurado y se dirigió al escenario. Tomó el instrumento y, tras unos instantes de prueba, comenzó a tocar los acordes de "Pasos al costado", uno de los temas más conocidos de su banda. El gesto generó una reacción inmediata en el estudio: las palmas de todos acompañaron la melodía, que cuenta con amplia popularidad y ha trascendido fronteras irrumpiendo en las tribunas futboleras y llegando incluso hasta Japón.

La escena cerró una noche en la que los protagonistas, padre e hija, se despidieron del certamen sin clasificar a la siguiente ronda, aunque sumaron una experiencia difícil de olvidar. Las luces verdes de Jimena Barón y Carlos Baute contrastaron con las decisiones de Abel Pintos y el propio Levinton, lo que sentenció su suerte en la competencia. De cualquier manera, el paso por el programa dejó una anécdota inesperada y un reconocimiento especial, que atenuó la decepción por el resultado y subrayó el valor de la música compartida en familia.

Temas Relacionados

Es Mi SueñoJoaquín LevintonTurfGuido Kaczka

Últimas Noticias

Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

El actor fue operado tras un caída en un partido de fútbol, pero ni los tornillos ni las dificultades lograron quitarle la sonrisa. El apoyo constante de sus seres queridos y la importancia de la fe

Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

El paso del tiempo engrandece una ausencia que se mantiene viva a través de imágenes familiares y mensajes. Cómo fue el accidente que le costó la vida y la respuesta de la Justicia

Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Los artistas vivieron charlaron con Teleshow de los preparativos. La palabra de Agustín Rada Aristarán, Mery del Cerro, Sebastián Almada y el resto del elenco

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El actor no esquivó preguntas y compartió anécdotas en Otro día perdido sobre su juventud, el impacto de la Iglesia en su vida y sus experiencias límite

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

A través de un Congelados, la joven sorprendió a los jugadores. Los gestos que tuvo y las reacciones de sus compañeros

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”
DEPORTES
La estrategia que implementó un entrenador paraguayo durante la pausa de hidratación de un partido de Copa Libertadores

La estrategia que implementó un entrenador paraguayo durante la pausa de hidratación de un partido de Copa Libertadores

Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El plan del Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Belgrano y Aldosivi abrirán la fecha 14 del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

INFOBAE AMÉRICA

JD Vance habló antes de iniciar el viaje a Pakistán: “Vamos a intentar tener una negociación positiva con Irán”

JD Vance habló antes de iniciar el viaje a Pakistán: “Vamos a intentar tener una negociación positiva con Irán”

El Programa Mundial de Alimentos advirtió de una crisis de seguridad alimentaria en Líbano

Condena de 48 años y dos detenciones marcan nuevos casos contra menores en Panamá

La guerra de Irán cambiará nuestras vidas

Cinco claves sobre las conversaciones previstas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad