Una Ferrari de F1 que manejó Carlos Reutemann será subastada en una millonaria cifra

Se subastará una Ferrari 312 T3 pilotada por Carlos Reutemann en cuatro Grandes Premios de la temporada 1978 (rmsothebys.com)

En la próxima subasta de RM Sotheby’s en Mónaco, el 25 de abril, saldrá a la venta una Ferrari 312 T3 de 1978 que fue pilotada por Carlos Reutemann durante el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El vehículo, identificado con el chasis número 036, formó parte del equipo escuderia italiana y representa uno de los ejemplares más emblemáticos de la historia reciente del automovilismo. El precio estimado de venta para este ejemplar histórico oscila entre 4,5 y 5,5 millones de euros (5,5 a 6,5 millones de dólares).

La Ferrari 312 T3 que se subastará integró la escudería en uno de sus periodos más competitivos. Carlos Reutemann condujo este monoplaza en cuatro grandes premios de la temporada 1978: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos. En el Gran Premio de Suecia, Reutemann clasificó octavo y llegó a ubicarse en la tercera posición durante la competencia, aunque finalmente terminó décimo. En el circuito de Paul Ricard, Francia, el argentino volvió a partir desde el octavo lugar y completó la carrera en la posición 18, después de realizar cuatro paradas en boxes.

La temporada de 1978 fue crucial para la Scuderia Ferrari, que estrenó los neumáticos Michelin y afrontó la salida de Niki Lauda, quien se unió a Brabham. La llegada de Gilles Villeneuve como compañero de Reutemann marcó un cambio en la alineación del equipo. El chasis 036 también se utilizó como coche de reserva en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Reutemann obtuvo la victoria en otro monoplaza del equipo italiano, y en Austria, donde fue descalificado tras recibir ayuda externa en una pista afectada por la lluvia.

Durante el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, Reutemann volvió a destacarse. Partió desde la cuarta posición y finalizó séptimo, a menos de un segundo de los líderes de la escudería Lotus y del Brabham de Lauda. Este resultado fue uno de los últimos en los que el chasis 036 participó de manera activa, ya que en las últimas carreras de la temporada sirvió como coche de reserva en Italia, Estados Unidos y Canadá, donde Ferrari consolidó su posición como subcampeón del mundo de constructores.

El precio estimado de venta para este ejemplar histórico oscila entre 4,5 y 5,5 millones de euros (5,5 a 6,5 millones de dólares).(rmsothebys.com)

La historia de este monoplaza no terminó con el cierre de la temporada 1978. En 1979, Gilles Villeneuve utilizó el mismo coche durante el Gran Premio de Argentina, donde compitió con el número 12 y no pudo completar la carrera. Posteriormente, el chasis 036 fue asignado como coche de reserva en Brasil, antes de ser retirado de las competencias oficiales. En enero de 2025, el automóvil recibió la certificación Ferrari Classiche, que avala la autenticidad de su chasis, carrocería, motor y caja de cambios.

La Ferrari 312 T3 que será subastada está equipada con un motor bóxer de 12 cilindros y 3,0 litros, acompañado de una caja de cambios manual de cinco velocidades. El lote incluye tres juegos completos de neumáticos, gatos hidráulicos y un embudo para carga de combustible, según consta en la ficha técnica difundida por RM Sotheby’s.

La casa de subastas resaltó que el monoplaza será entregado con su “Red Book”, el certificado expedido por Ferrari tras la revisión integral. Además, el vehículo mantiene la decoración original utilizada por Villeneuve durante el Gran Premio de Argentina de 1979.

Un emblemático Ferrari 312 T3 de la Scuderia Ferrari, asociado con la temporada de Fórmula 1 de 1978 utilizado por el piloto Carlos Reutemann irá a subasta en Mónaco (rmsothebys.com)

La serie 312T de Ferrari se considera una de las más destacadas en la historia de la Fórmula 1, con seis evoluciones entre 1975 y 1980, 27 victorias en Grandes Premios y tres campeonatos mundiales de pilotos, además de cuatro títulos de constructores. El diseño, obra de Mauro Forghieri, se caracterizó por la incorporación de una caja de cambios transversal ubicada delante del eje trasero, lo que permitió una mejor distribución del peso en pista.

Dentro del mismo lote, se subastarán otros tres vehículos históricos de Fórmula 1. El Ferrari 642 de 1991, chasis número 125, fue coche de reserva para Alain Prost y Jean Alesi en los Grandes Premios de Brasil y San Marino. Diseñado por Steve Nichols y Jean-Claude Migeot, y equipado con un motor V12 atmosférico de 3,5 litros, su precio estimado oscila entre 3 y 4 millones de euros.

El Toleman TG183B de 1984, que utilizó Ayrton Senna durante su debut en el Gran Premio de Brasil, posee un valor proyectado entre 2,8 y 3,8 millones de euros. Finalmente, el Fittipaldi F6/A de 1979, conducido por Emerson Fittipaldi en siete rondas esa temporada y equipado con motor Cosworth DFV de 3.0 litros, está valuado entre 500.000 y 700.000 euros.